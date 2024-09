Norgesløpet byr på 10 km, 5 km, 1,9 km og barneløp. På 5 km kan en velge mellom det vanlige folkeløpet, Ida Eides Minneløp, eller en kan melde seg på i NM dersom en er medlem i en friidrettsklubb.

I tillegg til seniorklassen er det også innlagt U20-NM og NM for veteraner. Veteranene kan være med i både senior- og veteranmesterskapet, mens juniorene må velge enten junior- eller seniorklasse.

I skrivende stund er det totalt 105 løpere som har meldt seg på NM. 78 av dem er menn og 27 kvinner. Så foreløpig er det mye å gå på for å få til et skikkelig fyldig NM-felt.

I menn senior er det foreløpig 22 påmeldte, og arrangørklubben Ull/Kisa ser ut til å stille sterkt med 6 av de 22. Når 2 av dem er Senay Fissehatsion og Jacob Boutera, kan det også fort bli medaljer.

Hardeste utfordrere per nå er nok Eivind Øygard fra Jølster og Vegard Warnes som løper for Svorkmo. Spennende er det også at landslagsløper i langrenn, Simen Hegstad Krüger, er påmeldt.

Av de 13 påmeldte i kvinner senior er det også en Ull/Kisa-løper som er storfavoritt, nemlig Amalie Sæten. Andre medaljekandidater er Selma Løchen Engdahl og Andrea Modin Engesæth.

Også i juniorklassene er de to største favorittene Ull/Kisa-løpere. Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson og Andreas Fjeld Halvorsen blir begge vanskelig å slå, men Halvorsen har harde utfordrere i sine klubbkamerater Kristian Bråthen Børve og Lukas Buncic samt Åsmund Sunde Førde fra Jølster.

I veteranklassene er det foreløpig nokså glissent med stort sett mellom tre og seks påmeldte i hver klasse på herresida og fra null til tre på kvinnesida.



Påmeding og startlister



Siden Senay Fissehatsion slet med en hamstringsskade under København Halvmaraton sist helg, er kanskje Jacob Boutera den største gullfavoritten av dem som er påmeldt så langt. Her ser vi han da han løp inn til gull i NM terrengløp kort løype i vår. (Foto: Samuel Hafsahl)