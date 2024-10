Det var bare de mest trofaste som møtte opp da Snøkuten innledet den 46. sesongen denne fine høstkvelden med tidenes dårligste startfelt. Med kun to løpere på tid var det altså på nippet til å bli enkelstart i stedet for fellesstart…

Aud Jovall tar som alltid imot påmeldingene før start. (Foto: Stein Arne Negård)

Det siste løpet forrige sesong hadde også et magert felt med fire aktive, og det er grunn til å spørre seg hva som er grunnen til den labre interessen for å løpe på tid i den en gang så prestisjefylte Snøkuten. Løypene er verken lette eller korte, men det jo fortsatt en god del som tar turen uten tid.

Som ihuga snøkuter i 25 år tror jeg at forklaringen er mer sammensatt. Siden løpeinteressen er større enn noen gang i det ganske land, er det også svært mange løp å velge mellom, spesielt nå på tampen av sesongen. Der er ikke Snøkuten så veldig synlig og bør bli bedre og mer moderne i sin markedsføring.

Snøkuten har vært litt "kjerringa mot strømmen" tidligere også. Da løpeinteressen var på sitt laveste og konkurransen om løperne minimal for 20 år siden, strømmet fortsatt løpere fra begge sider av Mjøsa til Veldre for et månedlig testløp. Vi får som arrangørene håpe på sterkere konkurranselyst i november.

Kanskje har en potensiell deltaker løpt skoene av seg før starten gikk i Snøkuten tirsdag? (Foto: Stein Arne Negård)

Flommen for noen uker siden hadde gjort store skader i veien langs Glestadelva. (Foto: Stein Arne Negård)

Disse trofaste tilskuere var på plass på den første Snøkuten helt uten snø. (Foto: Stein Arne Negård)

Resultater Nordhagarunden 9,5 km

Menn 35 - 49 år:

1. Mirek Wojciech Baran 43.23

Menn 50 - 59 år:

1. Kai M. Martinsen 40.10

Både Mirek Baran (til venstre) og Kai Morten Martinsen kunne selvsikkert signalisere for klasseseier allerde før start i tirsdagens løp. (Foto: Stein Arne Negård)