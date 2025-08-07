Fem direkte til finalen pluss de fem beste tidene var utgangspunktet for Lukas Buncic da han la av gårde i det første av to heat i 3000 meter-kvalifiseringen i finske Tampere torsdag ettermiddag. Tyske Christopher Dahlmeyer prøvde et par runder å kjøre sitt eget løp, men ble raskt innhentet - for fortsatt å dra feltet. På den neste siste runden ble tyskeren utsatt for knuffing og måtte tråkke innenfor lista og ble disket.

Lukas Bunic lå lenge i bakre del av feltet, men beveget seg taktisk klokt framover i rekken og skaffet seg et perfekt utgangspunkt da to runder gjenstod. Lativeren Kristers Kudlis tok over føringen med en runde igjen etter en sub 63-runde. Fem løpere skilte seg så klart ut med, og vår mann kontrollerte med gjentatte blikk bakover inn til en sikker finaleplass. På de siste meterne passerte han bl.a. svenske Karl Ottfalk som var mest opptatt med å gi high-five og ble 3. mann på 8:19:72. Serberen Aldin Catovic spurtet inn til seier to sekunder foran.

Lukas Buncic var første norske distanseløper i ilden i Finland. (Foto: Einar Børve)

Christopher Dahlmeyer dyttes ut av banen. (Foto: Einar Børve)

En tilsynelatende unastrengt Ull/Kisa-gutt over mål til finalplass bak seberen Aldin Catovic og latvieren Kristers Kudlis . (Foto: Einar Børve)

Tumbs up! (Foto: Einar Børve)