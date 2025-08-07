To av tre nordmenn videre fra forsøkene på 3000 m i U20-EM
Både Lukas Buncic og Håkon Moe Berg hadde full kontroll i hvert sitt forsøksheat da mesterskapet ble innledet med 3000 meter torsdag. Åsmund Sunde Førde ble slått ut.
Fem direkte til finalen pluss de fem beste tidene var utgangspunktet for Lukas Buncic da han la av gårde i det første av to heat i 3000 meter-kvalifiseringen i finske Tampere torsdag ettermiddag. Tyske Christopher Dahlmeyer prøvde et par runder å kjøre sitt eget løp, men ble raskt innhentet - for fortsatt å dra feltet. På den neste siste runden ble tyskeren utsatt for knuffing og måtte tråkke innenfor lista og ble disket.
Lukas Bunic lå lenge i bakre del av feltet, men beveget seg taktisk klokt framover i rekken og skaffet seg et perfekt utgangspunkt da to runder gjenstod. Lativeren Kristers Kudlis tok over føringen med en runde igjen etter en sub 63-runde. Fem løpere skilte seg så klart ut med, og vår mann kontrollerte med gjentatte blikk bakover inn til en sikker finaleplass. På de siste meterne passerte han bl.a. svenske Karl Ottfalk som var mest opptatt med å gi high-five og ble 3. mann på 8:19:72. Serberen Aldin Catovic spurtet inn til seier to sekunder foran.
|3000 m Men round 1 - heat 1
|Rank
|Athlete
|
Country
|Mark
|1
|
Aldin Catovic
|
SRB
|8:17.71
|SB
|Q
|2
|
Kristers Kudlis
|
LAT
|8:18.94
|Q
|3
|
Lukas Buncic
|
NOR
|8:19.76
|Q
|4
|
Cormac Dixon
|
IRL
|8:19.80
|Q
|4
|
Karl Ottfalk
|
SWE
|8:19.80
|SB
|Q
|6
|
Alejandro Ibañez
|
ESP
|8:20.45
|q
|7
|
Clement Rabin-Boutin
|
FRA
|8:20.92
|q
|8
|
Abel Rodriguez
|
ESP
|8:25.39
|q
|9
|
Oliver Macdonald
|
GBR
|8:27.20
|10
|
Manuel dos Santos
|
POR
|8:28.64
|11
|
Christopher Dahlmeyer
|
GER
|8:31.72
|12
|
Jacopo Risi
|
ITA
|8:41.88
|
Ali Tunç
|
TUR
|DNF
|
Christopher Dahlmeyer
|GER
|
DQ
I det andre heatet som hadde fordelen av å løpe på tidene til det foregående hadde vi både Åsmund Sunde Førde og en av de absolutt største favorittene, Håkon Moe Berg, å stole på. Begge la seg helt bakerst fra start samtidig som slusene åpnet seg over Tampere. Briten Luke Dunham ville ha mer fart etter en moderat åpning og sørget for at feltet strekte seg ut med en 67-runde, fortsatt med begge nordmennene på halen av hovedfeltet.
Etter 5:49 på 2000 meter, klart svakere enn første heatet, økte farten gradvis med 66 og 65 sekunder på de neste rundene. Med 600 meter igjen begynte Håkon Moe Berg som forventet å avansere og var 3. mann da klokka ringte. På oppløpet fikk portugiseren Tiago Jorge lov å lede til det var noen meter igjen før Håkon krysset målstreken en tidel før den grønnkledde på 8:22:89 i sin sesongdebut på distansen. Åsmund Sunde Førde ble 8. mann i heatet og nr. 18 totalt, men med 8:35:64 var det ca. ti sekunder fra å gå videre på tid.
|3000 m Men round 1 - heat2
|Rank
|Athlete
|
Nation
|Mark
|1
|
Håkon Moe Berg
|
NOR
|8:22.89
|SB
|Q
|2
|
Tiago Jorge
|
POR
|8:22.99
|Q
|3
|
Sem Serrano
|
BEL
|8:23.85
|Q
|4
|
Ander Aramendi
|
ESP
|8:23.87
|Q
|5
|
Aleksi Ahlfors
|
FIN
|8:23.88
|Q
|6
|
David Scheller
|
GER
|8:23.96
|q
|7
|
Erik Nederheim
|
SWE
|8:25.40
|q
|8
|
Åsmund Sunde Førde
|
NOR
|8:35.64
|9
|
Riccardo Serafini
|
ITA
|8:36.25
|10
|
Nadim Mameche
|
FRA
|8:36.29
|11
|
Luke Dunham
|
GBR
|8:39.85
|12
|
Rihards Sitniks
|
LAT
|8:41.14
|13
|
Thomas Bonnot
|
FRA
|8:57.88
Tidsskjema og alle resultater fra U20-EM
Streaming på Eurovision Sport
European Athletics' nettside
Arrangørens nettsider
Forhåndsomtale: U20-EM starter i morgen med sterk norsk tropp