Fem direkte til finalen pluss de fem beste tidene var utgangspunktet for Lukas Buncic da han la av gårde i det første av to heat i 3000 meter-kvalifiseringen i finske Tampere torsdag ettermiddag. Tyske Christopher Dahlmeyer prøvde et par runder å kjøre sitt eget løp, men ble raskt innhentet - for fortsatt å dra feltet. På den neste siste runden ble tyskeren utsatt for knuffing og måtte tråkke innenfor lista og ble disket. 

Lukas Bunic lå lenge i bakre del av feltet, men beveget seg taktisk klokt framover i rekken og skaffet seg et perfekt utgangspunkt da to runder gjenstod. Lativeren Kristers Kudlis tok over føringen med en runde igjen etter en sub 63-runde. Fem løpere skilte seg så klart ut med, og vår mann kontrollerte med gjentatte blikk bakover inn til en sikker finaleplass. På de siste meterne passerte han bl.a. svenske Karl Ottfalk som var mest opptatt med å gi high-five og ble 3. mann på 8:19:72. Serberen Aldin Catovic spurtet inn til seier to sekunder foran. 

Lukas Buncic var første norske distanseløper i ilden i Finland. (Foto: Einar Børve)
Christopher Dahlmeyer dyttes ut av banen. (Foto: Einar Børve)
En tilsynelatende unastrengt Ull/Kisa-gutt over mål til finalplass bak seberen Aldin Catovic og latvieren Kristers Kudlis. (Foto: Einar Børve)
Tumbs up!  (Foto: Einar Børve)

 

3000 m Men round 1 - heat 1
Rank Athlete
Country
 Mark    
1
Aldin Catovic
SRB
 8:17.71 SB Q
2
Kristers Kudlis
LAT
 8:18.94   Q
3
Lukas Buncic
NOR
 8:19.76   Q
4
Cormac Dixon
IRL
 8:19.80   Q
4
Karl Ottfalk
SWE
 8:19.80 SB Q
6
Alejandro Ibañez
ESP
 8:20.45   q
7
Clement Rabin-Boutin
FRA
 8:20.92   q
8
Abel Rodriguez
ESP
 8:25.39   q
9
Oliver Macdonald
GBR
 8:27.20    
10
Manuel dos Santos
POR
 8:28.64    
11
Christopher Dahlmeyer
GER
 8:31.72    
12
Jacopo Risi
ITA
 8:41.88    
 
Ali Tunç
TUR
 DNF    
 
Christopher Dahlmeyer
 GER
DQ
    

I det andre heatet som hadde fordelen av å løpe på tidene til det foregående hadde vi både Åsmund Sunde Førde og en av de absolutt største favorittene, Håkon Moe Berg, å stole på. Begge la seg helt bakerst fra start samtidig som slusene åpnet seg over Tampere. Briten Luke Dunham ville ha mer fart etter en moderat åpning og sørget for at feltet strekte seg ut med en 67-runde, fortsatt med begge nordmennene på halen av hovedfeltet. 

Etter 5:49 på 2000 meter, klart svakere enn første heatet, økte farten gradvis med 66 og 65 sekunder på de neste rundene. Med 600 meter igjen begynte Håkon Moe Berg som forventet å avansere og var 3. mann da klokka ringte. På oppløpet fikk portugiseren Tiago Jorge lov å lede til det var noen meter igjen før Håkon krysset målstreken en tidel før den grønnkledde på 8:22:89 i sin sesongdebut på distansen. Åsmund Sunde Førde ble 8. mann i heatet og nr. 18 totalt, men med 8:35:64 var det ca. ti sekunder fra å gå videre på tid. 

Åsmund Sunde Førde og Håkon Moe Berg på halen av feltet.  (Foto: Einar Børve)
Plutselig ble det et annet løpsvær: (Foto: Einar Børve)
Håkon på vei opp med en runde igjen. (Foto: Einar Børve)
Åsmund Sunde Førde var godt med til det var 400 meter igjen av løpet. (Foto: Einar Børve)

3000 m Men round 1 - heat2
Rank Athlete
Nation
 Mark    
1
Håkon Moe Berg
NOR
 8:22.89 SB Q
2
Tiago Jorge
POR
 8:22.99   Q
3
Sem Serrano
BEL
 8:23.85   Q
4
Ander Aramendi
ESP
 8:23.87   Q
5
Aleksi Ahlfors
FIN
 8:23.88   Q
6
David Scheller
GER
 8:23.96   q
7
Erik Nederheim
SWE
 8:25.40   q
8
Åsmund Sunde Førde
NOR
 8:35.64    
9
Riccardo Serafini
ITA
 8:36.25    
10
Nadim Mameche
FRA
 8:36.29    
11
Luke Dunham
GBR
 8:39.85    
12
Rihards Sitniks
LAT
 8:41.14    
13
Thomas Bonnot
FRA
 8:57.88    

Tidsskjema og alle resultater fra U20-EM
Streaming på Eurovision Sport

European Athletics' nettside
Arrangørens nettsider
Forhåndsomtale: U20-EM starter i morgen med sterk norsk tropp