Robert Olsson fra Sverige løp et godt maratonløp og vant med tiden 2.36.36, noe som er ny løyperekord i den kuperte traseen.

- Det var superbra. Det blåste nesten ingenting. Det negative med regnet er at grusveien blir veldig myk. Så det kjennes litt som å løpe på en gressmatte, sa Olsson til Indre Akershus Blad.

Det var tredje gang Olsson løp Unionsmarathon i Rømskog. For noen uker siden løp han Stockholm maraton 2.32.16. I kvinneklassen var det Antonia Ramböl Bryntesson som tok seieren med tiden 3.22.11.



Sondre Opaker Øines (153) ligger her foran Robert Olsson (129), men det endret seg på veien mot mål. Øines ble nummer fire, Olsson vant. Foto: Johannes Hellstrand Frøshaug / Indre Akershus Blad)

Antonia Ramböl Bryntesson tok seieren på maraton. (Foto: Johannes Hellstrand Frøshaug / Indre Akershus Blad)



På 10 km ble det også ny løyperekord. Fredrik Sandvik fra Ull/Kisa løp inn til 31.28. Dette i en løype som ikke akkurat inviterer til personlige rekorder. Et nytt godt løp fra 27-åringen.

- Det var fine løpeforhold i dag, sa Sandvik til Indre Akershus Blad.



Det var vått og sleipt, men det gikk allikevel raskt unna for Fredrik Sandvik. (Foto: Johannes Hellstrand Frøshaug / Indre Akershus Blad)



10 kilometer i kvinneklassen ble vunnet av Emilie Lysaker Høgne med 39.17.

På halvmaraton var det Even Bentzen Løvås fra Halden Løpeklubb som var best, med 1.13.42. Han endte opp i et meget tett oppgjør med Hamse Looyar fra Rygge IL, som havnet sekundet bak i mål. I kvinneklassen var det Maren Lie fra Aurskog Høland FIL som vant med 1.41.31.

På 5 km sørget Norah Sofie Hoftvedt-Sægrov fra BSF for seier med 21.45. I herreklassen vant Sander Bolstad fra Rømskog med 24.50.



Skiftende vær men fine forhold

Det var typisk norsk sommervær over Rømskog: kjølig, lettskyet og lite vind. Enkelte kraftige regnbyger tvang tilskuerne under tak i korte perioder, men bygene kom heldigvis sjeldent. Totalt sett bidro været til gode forhold i konkurranseløypene.



Håkon Urdal (nærmest) ble nummer tre, mens Øyvind Thyri (146) tok andreplassen. (Foto: arrangøren)

Regnbygene tvang publikum innunder trærne innimellom. Foto: Johannes Hellstrand Frøshaug / Indre Akershus Blad)

Jubileumsfest i grensetraktene

På 20‑årsjubileet løp 313 løpere hele veien til mål. 38 på maraton, 104 på halvmaraton, 144 på 10 km og 27 på 5 km. Løypene er alle kontrollmålt og godkjent.

Arrangementet startet på idylliske Kurøen, blant historiske bygninger og kulturminner. Busselskapet sørget for smidig transport mellom start- og målområdene.



Tyske Matthias Köhler bor i Sverige men løper for Hell Ultraløperklubb i Trondheim. (Foto: Johannes Hellstrand Frøshaug / Indre Akershus Blad)



