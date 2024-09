Skjennungstua er et helt gratis lavterskelløp som starter fra bommen på Sognsvann, og ender opp på en av markas fineste stuer, Skjennungstua. Løpet er 7,40 kilometer langt og byr på 325 høydemeter. Det blir cirka 3,8 % stigning i snitt. Løypa har også noen nedoverbakker.



Løypa har noen flate partier, men tre ganske drøye stigninger. Den første er på drøye halvannen kilometer, fra enden av Sognsvann og opp til Store Åklungen. Videre følger halvannen kilometer med tilnærmet flatt terreng, før den ordentlige moroa begynner.

Først er det den korte, men bratte, kneika opp til Ullevålseter fra nordenden av Åklungen, før det venter snaue to kilometer med 7,3 % stigning i snitt. De siste 300-400 meterene fram til stua er så godt som flate.



Det var en fin høstdag for løping i Nordmarka. Her nærmer man seg toppen av siste motbakke. (Foto: Arrangøren)



To løyperekorder

Det var veldig mange habile løpere som hadde funnet veien til Nordmarka sør denne tirsdagskvelden. Magnus Tuv Myhre er mest vant til tartan og flate gateløp, men han hadde valgt å løpe oppover denne kvelden. Noe som gikk ganske bra. Skiløper Nora Sanness er mer glad i motbakker enn de fleste, og også raskere enn de fleste, og har blant annet vunnet Grefsenkollen Opp.

Tuv Myhre sørget for både seier og løyperekord i herreklassen, med tiden 25.00. Noe som tilsvarer en snitt-tid per kilometer på 3.24. Selv oppsummerer han kort på Strava at han liker best når det er flatt. Men, liker eller ei, fort gikk det. På andreplass kom Sindre Buraas, 1.24 bak Tuv Myhre. Jon Breivold tok tredjeplassen, ytterligere åtte sekunder bak.

- Gikk bra etter en periode med motstand. Da starter treningen mot 2025, skriver Buraas på Strava. Med andre ord ser det ut til at vi kan glede oss til å følge ham i flere motbakkeløp neste år.

- Veldig kult løp! Ja til flere sånne arrangement. Langtidsstekt av Sindre Buraas fra Store Åklungen, og 1 km før mål røk strikken. Ikke noe å si på dagsformen, fikk ut det jeg var god for, skriver Breivold om sin tredjeplass.



De tre beste menn. Fra venstre: Sindre Buraas, Magnus Tuv Myhre og Jon Breivold. (Foto: Arrangøren)



De 10 beste

Plass Navn Hastighet HR Tid 1 Magnus Tuv Myhre 3:24 /km 162 bpm 25:00:00 2 Sindre Buraas 3:35 /km 171 bpm 26:24:00 3 Jon Breivold 3:36 /km 171 bpm 26:32:00 4 Mathias Flak 3:39 /km – 26:50:00 5 Joar Thele 3:40 /km 166 bpm 27:00:00 6 Mathias Moen 3:41 /km 174 bpm 27:08:00 7 Erik Lomås 3:45 /km – 27:34:00 8 Tord Franke Ulset 3:46 /km 179 bpm 27:46:00 9 Hans Christian Tungesvik 3:47 /km 171 bpm 27:53:00 9 Sondre Arne Hoff 3:47 /km 182 bpm 27:53:00



Nora Sanness var ikke snauere enn Magnus Tuv Myhre, og løp også inn til en imponerende løyperekord. Sanness fikk tiden 28.18, tilsvarende 3.51 per kilometer. På andreplass kom Ida Amelie Robsahm med 30.27. Det var bedre enn da hun fikk samme plassering i fjor, med 30.51.

- Når Even Brøndbo Dahl og HOKA Norge inviterer til motbakkeløp er det bare å stille selv om det kom litt vel tett på helgens løp. Parkert av Nora Sanness som knuste løyperekorden, men happy med 24s bedre enn i fjor. Takk for mega arrangement - høstkveld på sitt beste, skriver Robsahm på Strava.



Tuva Toftdahl Staver ble nummer tre med 32.16.



De tre beste damene. Fra venstre: Ida Amelie Robsahm, Nora Sanness og Tuva Toftdahl Staver. (Foto: Arrangøren)

De 10 beste

Plass Navn Hastighet HR Tid 1 Nora Sanness 3:51 /km 183 bpm 28:18:00 2 Ida Amelie Robsahm 4:08 /km – 30:27:00 3 Tuva Toftdahl Staver 4:23 /km – 32:16:00 4 Hilde Brennskag 4:24 /km 176 bpm 32:26:00 5 Ingrid Nordmo 4:25 /km – 32:30:00 6 Frida Konow 4:31 /km 187 bpm 33:12:00 7 Ine Skjellum 4:35 /km 184 bpm 33:46:00 8 Anna Ulvensøen 4:36 /km 168 bpm 33:50:00 9 Solveig Welle Rief Armo 4:38 /km 136 bpm 34:08:00 10 Ulrika Axelsson 4:44 /km 178 bpm 34:52:00



