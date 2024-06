Det ble en nydelig dag for løping på Kurøen i Rømskog lørdag, da det var klart for årets utgave av Unionsmarathon. Rundt 240 løpere var i aksjon i år, og det ble satt to løyperekorder.



Litt om Unionsmarathon

Unionsmarathon i Rømskog, arrangert av norske Rømskog IL og svenske Boviken SK, ble gjennomført i naturskjønne omgivelser i grensetraktene mellom Norge og Sverige. Løpet består av maraton, halvmaraton, 10 km og barneløp, og har etablert seg som en viktig begivenhet for løpere fra begge sider av grensen.



Med start og mål på idylliske Kurøen, en historisk gård ved Rømsjøen, gir løpet deltakerne en unik opplevelse. Løypene er en blanding av asfalt og grusvei, og krysser både norsk og svensk territorium. Maratonløypa strekker seg fra Kurøen til Østervallskog i Sverige og tilbake, mens halvmaraton og 10 km har startpunkter henholdsvis ved Sandvika i Sverige og Teigen på norsk side. Alle løypene avsluttes på Kurøen, hvor deltakerne får løpe den siste biten på gress og skogbunn.

For å sikre god væskebalanse har arrangørene plassert drikkestasjoner hver fjerde kilometer, med vann, sportsdrikk og bananer tilgjengelig. Løypene byr på både naturskjønn utsikt og utfordrende terreng, noe som gjør Unionsmarathon til en spennende og minneverdig opplevelse for alle deltakerne.



Robert Olsson løp inn til løyperekord på maraton

Det var svenske Robert Olsson fra Årjängårjäng som srøget for den ene av to løyperekorder i år, da han vant maratondistansen med 2.38.03. Den tidligere rekorden ble satt i 2012 og tilhørte Jon Henry Strupstad fra FIK Ren-Eng. Den lød 02:39:12. Ottar Grønvold fra Moss IL tok andreplassen i år med 2.47.07, mens Håkon Urdal fra Rygge IL ble nummer tre med 2.47.30. En løper til løp under tre timer, det var Hamse Looyar fra Moss kommune, som løp på 2.54.35.



Robert Olsson løp inn til løyperekord på maraton. (Foto: Unionsmarathon)



De 5 beste på maraton herrer

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Robert Olsson Årjängårjäng M23-39 2:38:03 2 Ottar Grønvold Moss IL M40-44 2:47:07 3 Håkon Urdal Rygge IL M40-44 2:47:30 4 Hamse Looyar Moss Kommune M40-44 2:54:35 5 Morten Jørgensen Knapstad Runners M55-59 3:17:53



I kvinneklassen var det tre løpere som stilte til start på den lengste distansen. Pernille Lintho Ruud fra Euil vant med 3.40.43. Jeanette Cappelen Solvang fulgte deretter, med 4.43.00 og Liv Berit Jegteberg Lystad fra SK Vidar og Team Kondis løp på 4.43.01.



Resultater maraton kvinner

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Pernille Lintho Ruud Euil K23-39 3:40:43 2 Jeanette Cappelen Solvang Romerike Ultraløperklubb K50-54 4:43:00 3 Liv Berit Jegteberg Lystad Sportsklubben Vidar / Team Kondis K60-64 4:43:01

Sigrun Gjølberg med ny løyperekord på halvmaraton

Dagens andre rekord ble satt av Sigrun Gjølberg fra Rygge IL. Hun løp inn til seier på halvmaraton på tiden 1.25.41. Silje Eklund fra Raufoss friidrett ble nummer to med 1.26.52, noe som betyr at også hun var raskere enn Maria Gjølberg Åleruds rekord fra i fjor, som var på 1.29.42. På tredjeplass kom Mari Emilie Andreassen Rud fra Askim idrettsforening. Hun løp på 1.34.55.



Sigrun Gjølberg løp til ny løyperekord på halvmaraton. (Foto: Unionsmarathon)

De 5 beste på halvmaraton kvinner

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Sigrun Gjølberg Rygge IL K23-39 1:25:41 2 Silje Eklund Raufoss Friidrett / Team Sportsm... K40-44 1:26:52 3 Mari Emilie Andreassen Rud Askim Idrettsforening K23-39 1:34:55 4 Hanne Bakken Lund Aurskog - Høland Friidrettslag K40-44 1:40:35 5 Pauline Tørnby Rømskog IL K23-39 1:41:56



I herreklassen vant Vegard Ølstad fra Vang O-lag med 1.16.58. Han var dermed 21 sekunder foran Pål Onsrud fra Gjøvik friidrettsklubb, som løp på 1.17.19. Svenske Anton Brander fra Karlstad tok tredjeplassen med 1.17.49.



De 5 beste på halvmaraton menn

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Vegard Ølstad Vang O-Lag M23-39 1:16:58 2 Pål Onsrud Gjøvik Friidrettsklubb M23-39 1:17:19 3 Anton Brander Karlstad M23-39 1:17:49 4 Marius Borger Spydeberg il M40-44 1:21:51 5 Simen Petersson Nøtterøy M18-22 1:22:20

Ulrik Lolland og Turid Holter Steinset best på 10 km

Rygge IL fikk flere gode resultater i Rømskog. På 10 kilometer sørget Ulrik Lolland for seier med tidn 32.52. Henrik Nilsson fra SK Vidar ble nummer to med 34.39, mens Per Anders Dugstad fra Birkenes IL tok tredjeplassen med 34.48.



Ulrik Lolland var den raskeste på 10 kilometeren. (Foto: Unionsmarathon)

De 5 beste på 10 km herrer

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Ulrik Lolland Rygge IL M23-39 32:52 2 Henrik Nilsson Sportsklubben Vidar M23-39 34:39 3 Per Anders Dugstad Birkenes IL M23-39 34:48 4 Truls Dahlum Nilsen Egen M23-39 37:12 5 Vegard Dugstad Tørnby Birkenes IL M23-39 37:48



I kvinneklassen var det Turid Holter Steinset fra Brandbu IF som vant, med 45.44. Hun løp i klasse 50-54 år. I en yngre aldersklasse løp Marie Oraug fra Sarpsborg IL. Hun ble nummer to totalt, og stilte i 12/13-årsklassen. Hennes løpstid ble 46.21. På tredjeplass kom Mia Christine Funderud Sælen fra Crossfit Askim. Hun fikk tiden 46.53.



De 5 beste på 10 km kvinner

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Turid Holter Steinset Brandbu IF K50-54 45:44 2 Marie Oraug Sarpsborg IL K12-13 46:21 3 Mia Christine Funderud Sælen Crossfit Askim K23-39 46:53 4 Dorte Foss Raufoss Friidrett K55-59 47:15 5 Anne Lund Ytre Enebakk K50-54 48:13



Ottar Grønvold tok andreplassen på maraton. (Foto: Unionsmarathon)





Se alle resultater her