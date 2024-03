Det var Håkon Ramstad fra Gjøvik skiklubb og Hans Christian Tungesvik fra Jardar IL som kjempet om de to siste pallplassene under Nattvasans fulldistanse over 90 kilometer.



- Mektig skirenn med unik atomsfære. Imponerende skiføre første halvdel, slushbonanza siste halvdel. Sjokk opp første bakken, men kvikna til igjen oppå myrene. Alene fra Oxberg i cirka 20 km før jeg fant igjen HC Tungesvik og fikk god hjelp fra han siste mila. Gode taktisk-tekniske vurderinger fra start til mål, og suverene ski. Første spurtseier siden G16 og 2. plass var god valuta, skriver Ramstad på Strava.



Rått opplegg! Episk stemning på start, og overraskende fine forhold første 55 km tross to grader, yr og at jeg endte i tospann med en finne som var akkurat like snakkesalig som finner flest. Han stakk i slushbonanzaen med 30 km til mål, og jeg var tom. Fikk heldigvis følge av Håkon Ramstad inn, og berget 3. plassen, forteller Tungesvik selv på sin Stravaprofil





Hans Crhistian Tungesvik, fra Skeikampen 2023 da han ble verdensmester i vintertriatlon. (Foto: Rolf Bakken)





Resultater // Topp 20

Nattvasan 90 // Menn Plass Navn Startnr Lag Bak Tid 1 Tiilikainen, Tino (FIN) 1040 Team Kaski-Ekovilla +00:00 04:24:57 2 Ramstad, Håkon (NOR) 877 Gjøvik Skiklubb +05:35 04:30:32 3 Tungesvik, Hans Christian (NOR) 700 Jardar IL / Team Medex / Knowit Management Consulting +05:37 04:30:34 4 Jansson, Henrik (SWE) 892 BAUHAUS Sportklubb +12:58 04:37:55 5 Nervik, Brynjar (NOR) 698 Heimdal +13:56 04:38:53 6 Berger, Albin (SWE) 727 Domnarvets GOIF +19:03 04:44:00 7 Eklöf, Oskar (SWE) 795 Karlslunds IF SF +21:17 04:46:14 8 Ottosson, Jan (SWE) 621 Åsarna IK +21:26 04:46:23 9 Åström, Robert (SWE) 548 Hägglunds Ski Team SK +22:44 04:47:41 10 Andersen, Erik (NOR) 587 Milslukern sport +27:50 04:52:47 11 Ekberg, Martin-Thure (SWE) 999 Falu IK Skidklubb +28:54 04:53:51 12 Ebner, Cornelius (AUT) 1061 USC Faistenau +29:42 04:54:39 13 Pettersson, Jesper (SWE) 855 Niemi bil SKI IF +30:00 04:54:57 14 Karu, Virgo (EST) 695 Hawaii Express +31:55 04:56:52 15 Olle, Raul (EST) 696 Sparta +36:17 05:01:14 16 Ekstedt, Adam (SWE) 579 IF Ski Team Skåne +39:50 05:04:47 17 Peterson, Sonny (SWE) 831 Bälinge IF +39:51 05:04:48 18 Persson, Jonas (SWE) 820 AXA SC +42:47 05:07:44 19 Bangstad, Anders (NOR) 608 Team Arses +47:24 05:12:21 20 Haglund, Tobias (SWE) 825 Saab Fritidsförening Järfälla +47:29 05:12:26 Nattvasan 90 // Kvinner Plass Navn Startnr Lag Bak Tid 1 Wallén, Karin (SWE) 890 Korsnäs IF SK +00:00 04:52:45 2 Lindqvist, Felicia (SWE) 981 Biathlon Östersund IF +28:15 05:21:00 3 Novak, Maria (SWE) 869 Offerdals SK +48:54 05:41:39 4 Nordin, Sofia (SWE) 871 Sockertoppen IF +57:34 05:50:19 5 Ohlsson, Karolin (SWE) 979 Lumonite +01:21:24 06:14:09 6 Hallberg, Lisa (SWE) 954 strängnäs malmby ol +01:41:21 06:34:06 7 Friman, Jennifer (SWE) 682 Enervit +01:45:46 06:38:31 8 Forsberg, Rebecka (SWE) 972 Omegapoint IF +02:02:38 06:55:23 9 Höglund, Laila (SWE) 533 FK Herkules +02:14:09 07:06:54 10 Lindström, Malin (SWE) 638 1Life IF +02:21:50 07:14:35 11 Danisevska, Petra (NED) 502 Cothen +02:29:54 07:22:39 12 Mikko, Sanna (SWE) 585 IFK Kiruna +02:30:14 07:22:59 13 Cronqvist, Frida (SWE) 939 LINKÖPING +02:32:27 07:25:12 14 Aspås, Monica (SWE) 588 Sockertoppen IF +02:40:02 07:32:47 15 Wiking, Linnea (SWE) 886 Annika och Linnea +02:42:17 07:35:02 16 Mattsson, Ingela (FIN) 536 Pargas IF +02:45:22 07:38:07 17 Nilsson, Ruben (SWE) 541 Team Skavsår +02:53:38 07:46:23 18 Magnesköld, Matilda (SWE) 631 IFK Helsingborg +03:03:11 07:55:56 19 Thorn-Andersen, Tyra (SWE) 647 Solstaskäret +03:07:26 08:00:11 20 Grubbström, Emma (SWE) 1104 Vinsmakarnas IF +03:12:14 08:04:59



Resultater norske løpere

Norske menn Plass Navn Startnr Klubb/Stad Tid 2 Ramstad, Håkon (NOR) 877 Gjøvik Skiklubb 04:30:32 3 Tungesvik, Hans Christian (NOR) 700 Jardar IL / Team Medex 04:30:34 5 Nervik, Brynjar (NOR) 698 Heimdal 04:38:53 10 Andersen, Erik (NOR) 587 Milslukern sport 04:52:47 19 Bangstad, Anders (NOR) 608 Team Arses 05:12:21 24 Jordahl, Erik (NOR) 620 Goma Ski 05:26:17 25 Esberg, Magnus Ingemar (NOR) 833 Lillehammer Skiklub 05:29:09 29 Holmen, Jon Olav (NOR) 849 Kristiansand S 05:31:47 37 Sønstegård, Alexander (NOR) 885 Team XO 05:36:53 38 Døssland, Anders (NOR) 708 Lier 05:38:07 44 Grundnes, Edvin (NOR) 1033 Team GT 05:55:21 45 Grundnes, Johan (NOR) 1032 Team GT 05:55:21 49 Rosten, Ole Martin (NOR) 807 Grong 05:57:17 52 Engen, Hallgeir (NOR) 839 Esberg fanklubb 05:59:36 53 Rødsæther, Knut Fredrik (NOR) 811 Fearnsport 06:05:26 56 Karlsen, Frode (NOR) 1016 Harstad 06:08:03 57 Brekke-Hammersland, Christoffer (NOR) 837 Sk8orDie 06:08:16 58 Kristiansen, Ingar (NOR) 644 Søre Osen IL - Team Terrengsykkelpodden 06:09:15 64 Rondan, Johan Jørgen (NOR) 882 OK Idrætsforening 06:14:07 68 Håkanes, Ola (NOR) 870 team xo 06:15:51 69 Aas, Torgrim (NOR) 845 Team XO 06:15:51 73 Løe, Erlend Salberg (NOR) 815 Røra IL 06:17:30 75 Bøkestad, Carl Fredrik (NOR) 808 Webstep BIL 06:19:26 78 Moen, Thomas Svensson (NOR) 804 Oslo 06:20:09 82 Larsen, Kristian (NOR) 654 Søre Osen il 06:24:19 83 Nilsen-Moe, Philip (NOR) 878 Over Klassen IF 06:25:10 86 Langørgen, Sturla (NOR) 515 Team Langørgen 06:27:01 89 Dreiås, Gaute (NOR) 827 Heimdal 06:27:25 96 Os, Rasmus (NOR) 876 Over Klassen Idrætsforening 06:32:33 103 Kvåle, Martin (NOR) 658 Team Arses 06:38:12 109 Olsen, Erlend (NOR) 645 Søre Osen IL/ Team Terrengsykkelpodden 06:42:34 110 Borge, Jonas (NOR) 880 Over Klassens Idrætsforening 06:43:44 111 Rivet, Nicolas (NOR) 599 Severny potok 06:43:58 112 Karlsen, Henrik Jøssund (NOR) 946 OSLO 06:45:58 119 Bucher-Johannessen, Per Olav (NOR) 826 Fossum IF 06:49:57 120 Rolfsen, Jørn (NOR) 847 Røa Allianseidrettslag 06:49:57 121 Smette, Kjetil (NOR) 719 Fossum 06:49:58 141 Tällberg, Rickard (NOR) 519 Sweco Norge 07:00:32 150 Stabell, Knut (NOR) 821 Moss 07:08:26 169 Lindblom, Tore (NOR) 823 Fjerdingby 07:20:33 176 Gedde-Dahl, Wilhelm (NOR) 875 Over Klassen Idrætsforening 07:22:40 193 Theisen, Åsmund (NOR) 1022 Elverum 07:33:27 194 Yngsdal, Nicolay (NOR) 911 Team Gjøkeredet 07:33:46 195 Guttormsen, Petter (NOR) 916 Ski 07:33:48 223 Kubon, Henrik (NOR) 810 Fornebu 07:54:01 230 Ødegårdstuen, Frode (NOR) 824 Snertingdal IF Orientering 08:01:50 250 Sundsøy, Pål (NOR) 838 Team Driv Trening 08:14:45 251 Juvet, Øyvind (NOR) 667 Eggedal Idrettslag 08:15:53 255 Westbye, Simen (NOR) 721 Flateby 08:17:08 258 Aasgaard, Peter (NOR) 922 ENSKEDEDALEN 08:21:08 277 Simonsen, Carl Petter (NOR) 1185 Vollen 08:35:40 278 Opheim, Tore (NOR) 1187 – 08:35:40 294 Hollerud, Helge Jakob (NOR) 690 Eggedal Idrettslag 08:51:48 297 Ottemo, Lars (NOR) 938 RS 08:53:33 304 Marthinussen, Gøran (NOR) 1073 Rådal 09:00:39 309 Dahl Olsen, Magnus (NOR) 1180 – 09:04:20 319 Marthinussen, Eirik (NOR) 935 KS Ski Lofoten 09:10:30 333 Stjern, Runar (NOR) 800 trondheim 09:22:42 334 Larsen, Frank Stjern (NOR) 814 TRONDHEIM 09:22:42 336 Thingstad Pedersen, Kay Ingvald (NOR) 843 Muskelknuten Massasjeklinikk 09:24:48 346 Enger, Magne Leunell (NOR) 722 Namnå 09:36:07 373 Lothe, Jens (NOR) 672 STOCKHOLM 10:13:39 398 Bråtveit, Espen (NOR) 715 JØRPELAND 10:43:13

Plass Navn Startnr Klubb/Stad Tid 29 Kolderup, Marie (NOR) 949 OSLO 08:30:56 30 Kolderup, Ingrid (NOR) 1002 oslo 08:30:56 32 Simonsen, Liv (NOR) 1186 Vollen 08:35:39 52 Gundersen, Kaja Enger (NOR) 720 Fagernes 09:36:07





Se og søk i resultater her