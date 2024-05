Imponerte igjen: Etter at haren ga seg etter 450 m, gikk Tobias Grønstad fram og trakk feltet fram til gode tider. Også toeren Ryan Clarke løp for første gang under 1.45,00. (Foto: Bjørn Johannessen)



Resultater 800 m menn

Plass Land Navn Tid Årsbeste Pers 1 NOR GRØNSTAD Tobias 1:44.67 1:45.06 1:45.06 2 NED CLARKE Ryan 1:44.83 1:45.32 1:45.32 3 NED van DIEPEN Tony 1:44.85 1:46.87 1:44.14 4 IRL ENGLISH Mark 1:44.95 1:45.85 1:44.71 5 GBR LEARMONTH Guy 1:45.49 1:46.02 1:44.73 6 NOR SOLBU Ole Jakob 1:45.80 1:45.55 1:45.55 7 ERI ZAID Fithawi 1:46.41 1:45.43 1:45.43 8 NOR TVEIT Sigurd 1:46.70 1:45.86 9 FIN LAMPINEN Ville 1:49.68 1:49.78 1:46.78 10 SWE ÅBERG Benjamin 1:49.85 1:50.27 1:50.27 DNF SLO RUDOLF Zan 1:45.15

Passering 400 m på 49.83



Sterk norsk trio: Tobias Grønstad blir gratulert av Ole Jakob Solbu mens Sigurd Tveit (th) var tredje norske løper i 800 m-feltet. De er nå nr. 3, 5 og 7 på den norske "alle-tiders-statistikken" for 800 m. (Foto: Bjørn Johannessen)



Audun Boysen satte sin legendariske 800 m-rekord i 1955 med 1.45,9. Den sto i 37 år før Atle Douglas slo den i 1992 med 1.45.15. I denne perioden hadde Norge tre sterke 800 m-løpere: Vebjørn Rodahl (1.42,89), Atle Douglas (1,43.69) og Tor Øivind Ødegård (1.45,15). Persene deres er satt mellom 1995 og 1997. Det er nå gått nye 28 år siden vår olympiske mester på distansen, Vebjørn Rodal, satte den gjeldende rekorden i 1996.



Endelig har Norge fått fra tre lovende unggutter som løp fort på 800 m i dagens "nasjonale" løp på Bislett. De kan utfordre trioen fra 1990-tallet. Tobias er 21 år og blir 22 i løpet av sesongen. Ole Jakob er ett år yngre mens Sigurd Tveit er 24 år.



NRKs reportere sa at Tobias Grønstad hadde vurdert å legge piggskoene på hylla, men nå gikk alt så mye bedre. Så ser vi at Tobias har hatt framgang stort sett hvert år siden siden han var 18 år. Tobias sa også i intervju med NRK at han ikke var så kjempegod da han var yngre, så hans tanke om å gi seg kanskje kom før han vars 18.



Utvikling av årsbeste på 800 m for Tobias Grønstad fra han var 18 år til i år som 24-åring:

År Bestetid Arena Oppnådd dato 2018 1:57.41 Overhalla (NOR) 01. SEP 2018 2019 1:51.39 Kessel-Lo (BEL) 17. AUG 2019 2020 1:50.53 Bislett Stadion, Oslo (NOR) 14. JUN 2020 2021 1:46.46 Athlétisme St-Wanquet, Halluin (FRA) 01. SEP 2021 2022 1:46.02 Paul-Greifzu-Stadion, Dessau (GER) 25. MAI 2022 2023 1:45.67 Stadio Zecchini, Grosseto (ITA) 27 MAI 2023 2024 1:44.67 Bislett Stadion, Oslo (NOR) 30 MAI 2024

Teten etter 400 m: Først ligger den dyktige haren, Rudolf Zan med Tobias Grønstad på hjul. (Foto: Bjørn Johannessen)