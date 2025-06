Av pressemelding fra arrangør Eid IL / ved Kenneth Vedvik



Den 14. utgåva av Trollenykjen Opp blei prega av friskt vestlandsvêr. Store nedbørsmengder og kraftig vind på toppen gjorde det til eit krevjande løp. 27 utøvarar stilte til start og trossa dei vanskelege forholda. Tørres Bjelland Nøstdal sikra heimesiger til Eid IL i herreklassa. Han vant med tida 39:43. Håvard Klakegg frå Jølster IL blei nummer to med tida 40:34 og Sigmund Aasen Kvalheim, Måløy IL, sikra seg tredjeplassen på tida 40:39. I dameklassa var det skiskyttar Emile Flo Stavik, Markane IL, som var sterkast. Vinnartida hennar blei 45:36. Bodil Ryste, Gaular IL, tok andreplassen på tida 48:34. Det er ny aldersrekord i dame 45-49 år. Siste pallplassen gjekk til Guro Elizabeth Strindeberg, Drammen Strong, 49:04. Marie Smørdal Hjelle imponerte stort i klasse D12-13 år. Ho sprang inn på tida 51:07, som er ny aldersrekord i den klassa. 13 stilte til start i mosjonsklassa og 7 spreke barn deltok i barneløypa. Takk til alle som var med, og ekstra takk til mannskapet som stod for tidtaking på toppen. At dei heldt ut der opp i fleire timar, er rett og slett stor prestering. Skigruppa går for nytt arrangement til neste år. Vi håper på litt betre vêrforhold ved neste høve.



Resultatliste Trollenykjen Opp 2025 M10-11 1. (16.) Oliver Flacké Botnen, Volda TI/Botnen til Topps 1.08,58 M12-13 1. (14.) Tobias Flacké Botnen, Volda TI/Botnen til Topps 48,11 2. (20.) Aksel Dalset Lødøen, Haugen IL 54,46 M16-17 1. (13.) Kasper Flacké Botnen, Volda TI/Botnen til Topps 43,41 Oskar Ringdal, Sunnylven IL – Ikkje startande M20-22 1. (10.) Tørres Bjelland Nøstdal, Eid IL 39,43 2. (3.) Sindre Sollid, Fjellhug/ Vereide IL 47,37 3. (7.) Trygve Myrold, Stårheim IL 47,52 4. (23.) Daniel Navelsaker, Eid IL 55,12 Endre Gausemel, Hornindal IL – Ikkje startande Eirik Tvinnereim, Hardbagg IL – Ikkje startande M23-34 1. (5.) Håvard Klakegg, Jølster IL 40,34 2. (9.) Sigmund Aasen Kvalheim, Måløy IL 40,39 3. (4.) Martin Aaland, Hardbagg IL 44,55 4. (24.) Matias Navelsaker, Eid IL 46,52 M35-39 1. (12.) Thor-Andre Søyland, BFG Bergen løpeklubb 49,09 M40-44 1. (21.) Helge Wangberg, Angina/Sport 1 Røyken Racing Team 43,33 2. (15.) Tor Halvar Flacké Botnen, Volda TI/Botnen til Topps 44,46 3. (8.) Kenneth Vedvik, Eid IL 48,15 M50-54 1. (2.) Gisle Skjølberg, Bremanger Motbakkelag 49,29 2. (26.) Svein Otto Melheim, Eid IL 53,10 M55-59 1. (1.) Geir Øygard, Jølster IL/Sp.Bank1 S&Fj. 46,02 2. (19.) Øystein Lødøen, Haugen IL 50,33 M65-69 1. (18.) Jan Ove Juliebø, Ørsta IL 52,50 D12-13 1. (17.) Marie Smørdal Hjelle, Haugen IL 51,07 D18-19 1. (11.) Guro Elizabeth Strindeberg, Drammen Strong 49,04 D20-22 1. (25.) Emilie Flo Stavik, Markane IL 45,36 D35-39 1. (22.) Line Dalsbø, Eid 1.10,18 D40-44 Maria Helgesen, Stad Heilårsbadelag – Ikkje startande D45-49 1. (6.) Bodil Ryste, Gaular IL 48,34 Mosjon 52. Kjetil Magnar Guddal, Senadrott Motbakkelag Søre Sunnmøre 51. Kåre R. Haugen, Monkehåjen GT Hornindal 53. Heine Wiig, Eid IL 54. Arild Nøstdal, Eid IL 55. Agnes Bjelland Nøstdal, Eid IL 56. Hilde Isane Hjelle, Eid IL 57. Sondre Smørdal Hjelle, Haugen IL 58. Magnus Smørdal Hjelle, Haugen IL 59. Ingeborg Smørdal Hjelle, Haugen IL 60. Ragnhild Smørdal Hjelle, Haugen IL 61. Reidun Smørdal Hjelle, Haugen IL 62. Torbjørn Nes Hjelle, Haugen IL 70. Atle Ivar Roti Alsaker, Eid IL Barneløp: 63. Sigrid Valeberg Nes, Eid 64. Anna Valeberg Nes, Eid 65. Eirik Valeberg Nes, Eid 66. Sigrid Lillebø Vedvik, Eid 67. Julie Lillebø Vedvik, Eid 68. Lavrans Bjelland Nøstdal, Eid IL 69. Severin Nes Hjelle, Eid IL

Foto: Arrangør - Eid IL

Tørres Bjelland Nøstdal. Foto: Arrangør - Eid IL

Kåre R. Haugen. Foto: Arrangør - Eid IL