Best av de 60 med norsk pass som fullførte halvmaraton var Sveinung Brenno Flæthe fra Røyken med 1:18:26 og to jevngode treningsvenninnner fra Levanger, Silje Nyborg og Mari Guin, som med 1:26:32 og 1:26:36 ble nummer 19 og 20 av 3230 kvinner. De to var en del av en stor damegjeng på tolv som deltok i løpet som gikk under nær optimale forhold. Den aller sterkeste i gjengen oppsummerte løpet slik:

- Dette var gøy! Var ei løype som passet meg godt, gode forhold mtp. vær og vind, og det var en bra dag. Ekstra artig å løpe i mål mer eller mindre sammen med en så god treningsvenninne. Bør også nevnes at vi var en stor gjeng der alle var fornøyde med løpet.

Bare fire sekunder sklte treningsvenninnene Mari Guin (til venstre) og Silje Nyborg etter 21097,5 meter i Nice. (Foto: privat)

Sveinung Brenno Flæthe som ble 83. mann var ikke så fornøyd med søndagens prestasjon ifølge hans Strava-status etter løpet:

- Ga det et ærlig forsøk fra start. Men dessverre var det helt bånn i bøtta. Sånn er livet, kommer heldigvis flere muligheter!

Halvmaraton hadde vel 7300 deltakere, og i tillegg ble det arrangert 10 km med drøye 5000 i mål og 5 km med snaue 1200 i mål. På de to korteste distansene var det henholdsvis 14 og 5 norske deltakere.

Felles løpeglede = felles målgang for en jentegjeng på mila i Nice søndag (Foto: arrangør)

Løpet ble vunnet med klare marginer av Erick Ndiema og Lucy Nthenya, begge fra Kenya, på henholdvis 1:03:41 og 1:09:14.

Lucy Nthenya fra Kenya vant kvinneklassen med nærmere tre minutters margin. (Foto: arrangør)

Alle norske resultater:

By cat. Name Sx Cat Time Gap Halvmaraton 19 BRENNO FLAETHE SVEINUNG Male M0H 1:18:26 +14:45 100 MARTIN MIKKELSEN Male SEH 1:23:14 +19:33 35 BERRE STIAN Male M0H 1:23:42 +20:01 49 BJAALAND ANDERS Male M0H 1:26:21 +22:40 7 NYBORG SILJE Female M0F 1:26:32 +22:51 8 GUIN MARI Female M0F 1:26:36 +22:55 72 BLYVERKET JOSTEIN Male M0H 1:29:23 +25:42 214 MARTIN KOLSTAD Male SEH 1:29:55 +26:14 220 VIKSJØ Sandra Kvam Male SEH 1:30:05 +26:24 81 AUNE JENS CHRISTIAN Male M0H 1:30:12 +26:31 20 GUSSIÅS MARI STØEN Female SEF 1:30:34 +26:53 15 DREIER BIRTHE BRENNE Female M0F 1:30:35 +26:54 3 SKOGUM INGRID Female ESF 1:31:06 +27:25 45 DANILOFF-GRACIA ANDREAS Male M2H 1:31:50 +28:09 264 NERVIK PETTER Male SEH 1:32:26 +28:45 297 HOVDAL AAKNES MORTEN Male SEH 1:33:39 +29:58 36 BERGE MATHILDE Female SEF 1:34:20 +30:39 73 HOLTBAKK SINDRE Male M1H 1:34:51 +31:10 336 Ytterstad Sigurd Male SEH 1:34:51 +31:10 87 VOLL VEGARD Male M1H 1:37:00 +33:19 32 Håpnes Trude Nonstad Female M0F 1:39:40 +35:59 91 WIBE HUSBY ANDREA Female SEF 1:41:37 +37:56 108 BEICHMANN VICTORIA Female SEF 1:42:50 +39:09 24 LANGØYGARD MARIANNE Female M2F 1:43:06 +39:25 133 WINJE MARTE Female SEF 1:44:27 +40:46 148 MARIE JACOBSEN Female SEF 1:45:07 +41:26 56 SVEBERG KJERSTI Female M0F 1:46:46 +43:05 58 RØNNING Ragne Female M0F 1:47:21 +43:40 238 GRACIA NIKOLAI Male M0H 1:48:13 +44:32 240 SJØFLOT OLE HEGLE Male M0H 1:48:17 +44:36 863 SVARDING ANTON Male SEH 1:49:09 +45:28 131 MYRSETH TRYM Male M3H 1:49:22 +45:41 227 THORKILDSEN INGVILD Female SEF 1:49:34 +45:53 185 VINKNES ANDREAS Male M1H 1:49:40 +45:59 277 GARTLAND Hilde Kruksve Male M0H 1:52:07 +48:26 295 MARKI HELENA Female SEF 1:52:17 +48:36 112 THINGBOE Anders Male M4H 1:52:48 +49:07 92 TØMMERDAL Kine Female M0F 1:53:39 +49:58 400 VEDELD PLESNER VICTORIA Female SEF 1:55:45 +52:04 200 HOLMSEN LASSE Male M2H 1:55:56 +52:15 8 NORDERUD KRISTIN Female M5F 1:56:11 +52:30 72 ERIKSEN KINE Female M2F 1:56:51 +53:10 132 MOEST JOHANNE Female M0F 1:59:02 +55:21 1216 Desa David Male SEH 1:59:50 +56:09 104 MARTHINUSSEN AVONA Female M2F 2:03:38 +59:57 43 HOFBAUER MARIANNE Female M4F 2:04:03 +1:00:22 789 EIDSVIG ELISE DEVOLD Female SEF 2:04:24 +1:00:43 192 EIDSVIG BJORN DEVOLD Male M4H 2:04:40 +1:00:59 888 AARSLAND JANE EIANE Female SEF 2:06:55 +1:03:14 205 MORK HANSEN PAL Male M4H 2:07:02 +1:03:21 18 FLATEN ANNE BRITT ANDRINE Female M5F 2:07:34 +1:03:53 116 Syvertsen Kjersti Female M3F 2:12:05 +1:08:24 230 KVALE JANNE Female M0F 2:15:29 +1:11:48 153 OFTEDAL TONE MARIT Female M3F 2:20:12 +1:16:31 99 Sletteng Marianne Female M4F 2:23:21 +1:19:40 214 VLAJKOVIC VESNA Female M2F 2:26:25 +1:22:44 1523 EIDSVIG SOFIE DEVOLD Female SEF 2:29:55 +1:26:14 286 MARKI LAURITZ Male M4H 2:34:57 +1:31:16 191 MYRSETH ELISABETH Female M3F 2:38:05 +1:34:24 1668 MYRSETH VILDE Female SEF 2:46:34 +1:42:53 249 GUNDERSEN THERESE Female M2F 2:47:48 +1:44:07 10 km 132 DRABLOS EIVIND Male SEH 00:39:41 +10:01 182 MELVOLD PATRICK Male SEH 00:41:19 +11:39 288 STRAND MARKUS Male SEH 00:45:13 +15:33 289 KARLSEN STIAN Male SEH 00:45:18 +15:38 486 KARLSSON VEGARD Male SEH 00:51:01 +21:21 26 SANDSTAD ANE Female M0F 00:51:08 +21:28 34 BRELIN Bjørn-olav Male M5H 00:54:20 +24:40 74 ELIASSEN SYNNE Female M1F 00:58:56 +29:16 78 KULSETH ELISE Female M1F 00:59:39 +29:59 12 PEERSEN REIDAR Male M7H 01:01:23 +31:43 90 PEERSEN KRISTINE FAGERNES Female M1F 01:01:23 +31:43 15 HOLM PER Male M7H 01:03:10 +33:30 255 YTTERSTAD INGRID STANGE Female M0F 01:13:26 +43:46 56 HOLM UNNI SØTORP Female M5F 01:21:47 +52:07 5 km 28 BAQUE EVA Female M3F 00:35:39 +19:59 22 KOLSTO MARIANNE Female M2F 00:37:49 +22:09 66 KRATTEBOEL ASTA Female M0F 00:39:19 +23:39 22 SKJEVDAL BENTE Female M4F 00:40:34 +24:54 12 ULLEBERG GYDA Female M5F 00:40:34 +24:54

