European Youth Olympic Festival fikk sin varmeste dag hittil fredag, og mens gradestokken steg opp mot 40 grader stilte Aurora Kanutte Brandt Sande på startstreken på 2000 meter hinder.

Koll-jenta startet med hinder først denne sommeren, og finalen ble hennes tredje hinderløp, etter en sterk forbedring av persen i forsøksheatet.

– Det ble et ganske rotete løp med mange folk over hinderne og noen som falt, så de første hinderpasseringene ble litt dårlige, kommenterer hun etterpå.



Aurora Kanutte Brandt Sande var fornøyd med 10. plass i EYOF. (Foto: Erlend Sande)



En stund havnet hun helt bakerst i feltet, men på den siste runden hadde hun krefter igjen til en solid fartsøkning og passerte to av konkurrentene. Med tida 6.58,15 var hun et drøyt sekund bak den ferske personlige rekorden.

– Alt i alt fornøyd med finaleplass og topp 10-plassering, oppsummerer hun.

Svenske Fanny Szalkai var favoritt i løpet etter suveren seier i forsøket. Hun så lenge ut til å ha full kontroll også i finalen. Men på selve oppløpet kom belgiske Clementine Byl forbi og snappet seieren med tida 6.31,28, to tideler foran den svenske favoritten – som også satte pers.



Da Martin Sølvberg Tjelle (17) fra Nittedal stilte til start på 3000 fredag kveld, var det fortsatt over 40 grader i lufta. Her satte det svenske løpsfenomenet Sebastian Lørstad – med pers på 7.54,69 – kjempefart fra start og var plutselig en hel langside foran nestemann. Ingen tok opp jakten på svensken, som løp inn til imponerende 8.03,47.



Martin Sølvberg Tjelle ligger bak i denne trioen. (Foto: Erlend Sande)



Bak han ble kampen om sølv- og bronsemedaljene et lureløp.

– Jeg hadde håpet på et litt annet løpsopplegg, at det ville starte med 8.30-fart og så gå fortere på slutten, sier Sølvberg Tjelle, som har pers på på 8.24, 41.

Farten var langt lavere i starten, og da den ble skrudd opp et par runder før mål klarte han ikke å henge med helt fram. Nittedølen, som fyller 17 år først i november, kom i mål til en tiendeplass på tida 8.34,56.

– Det var vel omtrent som jeg hadde forventet, sier han.

– I denne varmen er jeg fornøyd med det. Det ville kostet for mye å forsøke å dra feltet, legger han til.



Martin Sølvberg Tjelle i mål til 10. plass. (Foto: Erlend Sande)

Svenske Sebastian Lørstad tok en sjanse på å stikke tidlig, noe han lyktes med. (Foto: Erlend Sande)



Ull/Kisa-løper Venus Abraham Teffera (17) tok gull på 3000 meter under lekenes første dag og skal bære Norges flagg under avslutningsseremonien i EYOF lørdag. Før det har klubbkamerat Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad (17) sjansen til å sikre et nytt gull. Han stiller som én av favorittene i guttenes 2000 meter hinder lørdag formiddag.