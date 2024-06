- Hvilken plass kom jeg på, spurte Kjetil Kasim Harm etter målgang i UltraBirken. Det viste seg raskt at han ble nummer tre. På spørsmål om hvordan det var å løpe i dag, var svaret enkelt og greit:

- Veldig gjørmete og jævlig tungt. Det var en veldig fin løype og en fin tur, men jeg er glad jeg er ferdig, sa Harm videre.

At det var gjørmete og vått i løypa i dag virket det som om de fleste var enige i.



Tori Angell best av kvinnene

59 kvinner deltok i UltraBirken, hvorav 53 løp hele veien til mål. Raskest av dem alle var Tori Angell fra Odda IL. Hun løp på 5.21.31. Det er verdt å merke seg at hun forbedret tiden kraftig siden løpet i fjor, da hun ble nummer to med 5.37.10. Og dette altså til tross for at det var meget bløtt og glatt i år.



På andreplass i år kom Hannah Bentzen fra SK Vidar. Hun løp på 5.30.54. Karoline Bye Øren tok tredjeplassen med 5.46.52.



De 10 beste kvinnene

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 50003 Tori Angell ODDA IL K20 05:21:31 2 50008 Hannah Bentzen Sportsklubben Vidar K20 05:30:54 3 50242 Karoline Bye Øren K20 05:46:52 4 50029 Ingrid M Due-Gundersen Fossum IF K40 05:48:20 5 50157 Rannveig Oddsdóttir UFA Eyrarskokk K50 05:55:58 6 50047 Else Merethe Tangen Flåtan Sørkedalens Idrettsforening K30 05:58:38 7 50302 Sissel Kamsvåg Isfjorden IL K40 06:19:17 8 50012 Sofie Granskogen Bjerregård Raufoss friidrett K16 06:26:06 9 50298 Tora Kristensen Löplabbet / Team Dæhlie K20 06:31:54 10 50053 Margrethe Frank K20 06:33:05

Seier til Kjartan Helland

I fjor ble han nummer to, men denne gangen gikk Kjartan Helland fra Moi IL til topps på ultradistansen. Det til tross for at han tydeligvis slet med ankelen fra omtrent 20 kilometer (ref. hans Stravaprofil). Han skriver også at han lå på grensen til å få kramper de siste 12 kilometerene. Uansett gikk det veien, og Helland løp først i mål på tiden 4.46.09.



Kjartan Helland med målrettet blikk over fjellet. (Foto: Rolf Bakken)

På andreplass kom Henrik Ingstad fra SK Vidar. Han fikk tiden 4.52.15. Tredjeplassen gikk til Kjetil Kasim Harm, som altså ikke visste helt hvilken plass han selv løp inn til da han kom i mål. Hans sluttid ble 4.53.43.



Kjetil Kasim Harm (50077) og Geir Ødegård (50240). De endte henholdsvis på 3. og 6. plass. (Foto: Rolf Bakken)



De 10 beste herrene

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 50084 Kjartan Helland Moi IL M30 04:46:09 2 50097 Henrik Ingstad SK Vidar/Hafslund Kraft M30 04:52:15 3 50077 Kjetil Kasin Harm M20 04:53:43 4 50274 Erik Sollien TrailBoyz x Löplabbet M30 04:55:35 5 50082 John Marius Hegseth IL Varden Meråker / Vørter Ultra M30 04:58:47 6 50240 Geir Ødegård Røa IL M40 04:59:28 7 50291 Jonathan Staubo M30 05:10:04 8 50252 Steinar Aarvåg Trollheimen Fjellsportklubb M30 05:11:59 9 50296 Ørjan Staff Stampa Run Club M20 05:26:02 10 50232 Sindre Weydahl Båstad IL Ski M40 05:31:29





Ultrabirkebeinere på fjellet. Cato Berger i front av en gruppe. (Foto: Rolf Bakken)





