Maktdemonstrasjon av Torleif Syrstad

Syrstad, som nå er den niende nordmannen som vinner Vasaloppet, ledet rennet med en solid margin på over to minutter ved siste passering.

- Det kreves at man treffer på så mange faktorer, og Torleif traff blink på alt, uttalte NRKs ekspert Carl Fredrik Hagen, tydelig imponert over Syrstads prestasjon.

Det var fem løpere som stakk avgårde allerede etter den første lange bakken. Thomas Ødegaarden, Thomas Bing, Johan Hoel, Torleif Syrstad og unggutten Alvar Myhlback. Herman Paus forsøkte å henge på, men måtte gi tapt. Etter hvert måtte også Thomas Bing bøte for å ha åpnet litt over evne.

Utover i rennet øket luken til forfølgerne jevnt og trutt, og på et tidspunkt var den opp mot fem minutter. Med 20 kilometer igjen til mål satte Syrstad fra Lager 157 Ski Team inn et rykk, som skulle vise seg å være avgjørende for seieren. Han vant på 3.42.53, nesten fire minutter foran Johan Hoel fra Team Ragde Charge. På tredjeplass fulgte den 17 år gamle og svært lovende svensken Alvar Myhlbäck fra Lager 157. At han vil vinne dette rennet en gang er vel hevet over enhver tvil. Thomas Ødegaarden fra Team Eksjöhus gikk inn til fjerdeplass.

- Det er nesten for godt til å være sant. Det var en stor dag. Det var min dag i dag, som Åge sier, sa vinneren til NRK etter at seieren var et faktum.

- Jeg kjente meg veldig bra og hadde bestemt meg for å være offensiv, etter å ha vært litt på defensiven tidligere i sesongen. Jeg har nå et apparat rundt meg som sørger for at jeg kan gjøre det bra, fortsatte han

NRKs reporter fikk Syrstad til å vise fram sine uvanlig stor stavtrinser. Og det viser seg at han gjord et godt valg, slik som Petter Northug gjorde da han vant VM-gull i 2014.

- Dette er en prototype vi går med. Jeg kjente jo hvor løst det var før start, og tenkte at her må jeg bare gå for de store trinsene, fortalte Syrstad.





De tre beste herrene. Fra venstre: Johan Hoel (2. plass), Torleif Syrstad (1. plass) og Alvar Myhlbäck (3. plass). (Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån)



Balansekunst mellom jobb og idrett

Ved siden av sin idrettskarriere har Syrstad balansert en fulltidsjobb, noe som har ført til lange dager og utfordringer med å finne tid til både trening og hvile.

- Det skal nesten ikke være mulig å hevde seg på dette nivået. Jeg har hatt lange dager hvor jeg har stått opp og gått på jobb. Så har det vært hjem til trening etterpå. Det har nok vært litt lite søvn i perioder og jeg har vært sur og irritert for at jeg har dagjobb. Men, jeg har fokusert hundre prosent at jeg skal bli ferdig med turnusen. Til neste år blir det annerledes, avslutter han.

Etter intervjuet skulle Syrstad sette seg i bilen og kjøre hjemover, for i morgen venter et møte på jobben klokken 08.00.



Andreas Nygaard lot seg imponere av vinneren

Nygaard, som har vunnet Vasaloppet to ganger (2018 og 2022), ble i år nummer 7. Han fortalte at han ikke hadde noen rå dag selv, men var meget imponert over vinner Syrstad,

- Han er en definisjon på en seig jævel. Han er absolutt en verdig vinner, og har jo vært på pallen flere ganger. Det er jo litt flaut for oss andre som satser fullt, at han med fast jobb og han som akkurat er ferdig på ungdomsskolen slår oss, sa Nygaard til NRK og siktet til vinneren og 17 pr gamle Myhlbäck.



Emilie Fleten dominerte igjen

Nok en gang viste norske Emilie Fleten fra Team Ramudden imponerende styrke. Til tross for at hun kastet opp underveis, gikk hun strålende og sikret seg sin andre triumf i Vasaloppet. Det ble som ventet tunge føreforhold i dag, og Fleten gikk i mål nesten 20 minutter bak sin egen vinnertid fra i fjor. Hun fikk 4.23.06 i år.

- Det ble en lang dag i sporet, men jeg er utrolig fornøyd, sa hun til NRKs reporter.

- Smedås hang med opp bakken, som jeg synes var tung i år, men jeg forsøkte å være på hugget og pushe da vi kom opp til myrene. Da fikk jeg etter hvert en luke. Jeg ble dårlig i magen på omtrent samme sted som i fjor. Jeg går jo hardt samtidig som jeg krummer magen og har inntatt mye sukker. Jeg ble litt nervøs for at jeg skulle gå næringstom, men det gikk fint, fortalte Fleten til NRK.

Magni Smedås fra Team Eksjöhus sørget for at det ble dobbelt norsk også i kvinneklassen, da hun gikk i mål snaue 3 minutter bak Fleten.

- Det er bare å bøye seg i støvet for Emilie, sa hun til NRK.

- Selv er jeg strålende fornøyd. Det var godt å kjenne at lungene fungerte. Da jeg måtte slippe Emilie tenkte jeg bare at den dama er rå. Jeg må bare akseptere at det tar noen år å bli skikkelig god i langløp, og Emilie er rå om dagen. Jeg synes også det var veldig artig med Kati på tredjeplass, sa Smedås.

Teamvenninne Kati Roivas fra Finland tok de tredje plassen.





De tre beste kvinnene. Fra venstre: Magni Smedås (2. plass), Emilie Fleten (1. plass) og Kati Roivas (3. plass). (Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån)



Petter Northug på 18. plass

Petter Northug stilte til start med høye forventninger i jubileumsrennet. Han ble til slutt nummer 18, og slo dermed løpere som Karstein Johaug (20), Herman Paus (36) og Stian Hoelgaard (44).



- Det var tøft og brutalt og ikke det føret jeg kanskje hadde drømt om. Men jeg er greit fornøyd. Jeg skulle gjerne hatt bedre stavfeste, men jeg tar med meg en topp 20-plass på tungt føre, sa Northug til NRK.



Demonstranter i løypa

Rett før målgang opplevde Syrstad et uventet hinder da demonstranter forsøkte å bryte seg inn i løypa. En mann fikk lagt seg ned i sporet, men rakk nok ikke å bli særlig kald før han ble lempet ut av sikkerhetsvaktene. Syrstad kom seg greit forbi, og ingen flere hendelser av dette slaget oppstod.



Med plussgrader og regn i dagene før rennet, ble forholdene utfordrende med store mengder vann i startområdet. Arrangørene jobbet hardt for å sikre gode forhold ved å legge ny snø lørdag kveld. Det ble nok en lang dag for mange, på meget sugende føre.