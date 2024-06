Etter at en riktig så sommerlig mai-måned hadde gjort underverker med løypene, skulle det mer enn sporadiske juni-regnskyll til for å gjøre dem blaute. Men Toyota-løpet levde på kanten av «vær-stupet», ifølge meteorologene, og ikke lenge etter at løpet var vel i havn satte kraftig regn inn frem mot helgen.

Deltakelse

Midt i juni vet vi at det kryr av skoleavslutninger og sommersamlinger på bedrifter, så vi var godt fornøyde med et (foreløpig) deltakertall på 821, fordelt med 427 jenter og 482 gutter. I fjor hadde løpet riktignok ca. 250 flere, men da gikk det på det mest gunstige tidspunktet, sent i april. Et bedre sammenligningsgrunnlag er derfor fjorårets utgave av Sparebanken Sør-løpet som gikk midt i juni. Det hadde omtrent samme deltakelse, men kunne da telle med de ca. 100 som hadde vært med på det vinterlige, avbrutte førsteløpet.

5 løpere hentet seg sesongnummer disse to dagene, og 8 løpere sesongstartet, så nå har hele 2381 ulike løpere vært med på minst et tellende løp.

Med 10 tilbakelagte karuselløp samt 2 ekstraløp, gjorde tallet på de som allerede har oppnådd de 7 startene som trengs for å bli premiert et pent hopp med 120 stk. til totalt 653 deltakere.

Noen ambisiøse løpere sparte seg kanskje til Sommerløpet på lørdag, men alle som deltok disse to dagene hadde en flott opplevelse og kunne glede seg over perfekte forhold i den flotte skogsløypa.

Terrengutvalget laget som alltid et prikkfritt arrangement, og Toyota BIL var til stede og bidro med vann til deltakerne.

De raskeste uansett alder

Blant jentene ble det en ny suveren seier til Anne Haaland Simonsen (16:57), foran Anine Kallhovd (17:46), Helene Suzanne Palmer (18:14), Caroline Viervang (18:42) og Synnøve Thomassen (20:42).

Hos guttene fikk vi et gjensyn med Johannes Gunerius Andås (15:10) som nedkjempet familien Klungland med Truls (15:35) tett foran pappa Tormod (15:37). På de neste plassene kom Joakim Skolt (16:00) og Frode Lindblom (16:06).

På milslukeren ble Solgunn Berstad (39:48) beste jente foran Kristin Brustad og Teresa Pham (begge 40:41). Preben Hafnor (28:45) tok seieren blant guttene tett foran Martin Knudsen (28:48), og Even Skuland (29:06).

Sverre Larsen var som vanlig tilstede og knipset bilder og snakket denne gnagen med to av vinnerne, to øvrige deltakere og en representant for arrangøren.

Dermed var det torsdag og karusell igjen, også nå i Jegersberg. Det var fint vær, og folk koste seg med en munter passiar i det hyggelige miljøet ved Grønn slette.

Det var kort løype på 3,7 km og lang løype på 6,9 km som stod på programmet.

Fra starten av lang løype, Milslukeren. (Foto: Sverre Larsen)

Truls Klungland (25) - vinner av kort løype. (Foto: Sverre Larsen)

- Det var ei nydelig løype, og ikke så hardt. Jeg hadde terrengsko til underlaget, og dermed var det godt å løpe. Også fint å løpe sammen med min far, Tormod, sier Truls fornøyd.

Preben Hafnor (34) - vinner av Milslukeren sammen med sin lille sønn Ezra på 7 måneder. (Foto: Sverre Larsen)

- Det er gøy å løpe fort i terrenget. Det er herlig når man ikke har mye demping i skoene og det går fort. Det var flott vær og passelig temperatur for løping i naturen, smiler Preben engasjert både mot meg og Ezra.

Anne Grete Mjåland (63) - deltaker. (Foto: Sverre Larsen)

- Jeg har ikke noen ambisjoner her i dag. Det gjelder å komme seg gjennom løypa, og jeg er ikke så opptatt av tida. Den er det lenge siden jeg tenkte på, innrømmer Anne Grete.

Det er fint å få løpt, og Anne Grete har vært med siden starten 1989 for 35 år siden. Hun har to døtre, en svoger, en søster og en niese som også deltok i løpet.

- Terrengutvalget gjør en veldig flott og god jobb. Det er bra løyper, og mange liker arrangementene, smiler Anne Grete.

Sebastian Gumpen (23) - deltaker. (Foto: Sverre Larsen)

- I løping har jeg min styrke på farten. Jeg er bruker kondisjonen og tåler litt smerte, sier Sebastian.

- I dag må man spare seg litt i skogen og gi alt på grusen. Det er oppskriften for å løpe fort i denne løypa, forklarer han engasjert.

Utstyret betyr noe, og det er viktigst med gode sko. Det er viktig å ha på seg noe lett å løpe i - og stå på!

Mats Fredrik Floer (30) - arrangør fra Toyota. (Foto: Sverre Larsen)

- Været betyr alltid noe, det skaper stemning. Det er viktig med godt oppmøte og at folk er fornøyde. Vi har en pickup som er full av iskaldt vann, så det gjør godt, sier Mats engasjert.

- Det som er spesielt bra med karusellen, er at man kommer seg ut og får møtt mye folk. Det er et lavterskeltilbud og uformelt og uhøytidelig. Man treffer alle mulig folk, gjerne folk som man aldri ser på markedene, avslutter Mats.

Vi fikk vi også besøk av sjefen John Magnus Humborstad (til venstre) som nettopp har blitt utnevnt til åresmedlem, den høyeste utmerkelsen i Bedriftsidretten. Vi gratulerer hjerteligst! (Foto: Sverre Larsen)

Mer info:

Se alle resultater her (pdf)

Terrengkarusellens hjemmeside