Langedal Breivik vant dagens løp – Fosser best i verdenscupen sammenlagt.

- Det er bare å ta av seg hatten for Eirik (Langedal Breivik) i dag, sa Kasper Fosser etter å ha løpt i mål til andreplass på dagens mellomdistanse i verdenscupens siste løp utenfor Kuopio.



For Eirik Langedal Breivik som vant mellomdistansen under EM i Ungarn for en drøy måned tilbake var best igjen når det handlet om mellomdistanse i de finske skoger i dag:

- Jeg har løpt med utrolig god flyt hele veien, samtidig som beina var veldig bra, sa Langedal Breivik selv.

- Det var bare veldig moro å løpe i dag, fortsatte mannen som er i ferd med å gjøre seg fortjent til betegnelsen verdens beste mellomdistanseløper.

- Når jeg slår Kasper (Fosser) også i dag, er jeg vel det, konstaterer han selv med et smil.

- Det er 3. gang på rad han slår meg på mellomdistanse, sa Fosser – og fortsatte:

- Det viktigste for meg i dag var å vinne verdenscupen sammenlagt, og da jeg fikk øye på Martin Regborn underveis skjønte jeg at jeg hadde «kontroll» på det.

- Men jeg sa før løpet at jeg ikke ville være helt fornøyd om jeg ikke også vant dagens løp, og nå er Eirik (Langedal Breivik) best.



Fosser - som i dag tok sin 3. sammenlagtseier i verdenscupen har ny mulighet til seier, når det er stafett fra samme arena i morgen.

Da er Langedal Breivik og Fosser begge essensielle i det norske herrelaget:

- Vi håper selvfølgelig å gjenta seieren fra EM-stafetten når vi stiller til start i morgen. Samtidig håper vi også å løpe så bra at vi kan vinne nasjonskampen i verdenscupen sammenlagt. For i dag er det mange norske løpere som presterer, og om vi gjentar det i morgen har vi gode muligheter, sa Fosser.



Da inkluderte han i hvert fall Jørgen Baklid (15), Magne Dæhli (25), Lukas Liland (30 og Håvard Eidsmo (33) som alle var topp 35 i dag.

Olaussen imponerte med 3. plass i verdenscupavslutningen!

- Jeg er veldig godt fornøyd med hvordan jeg løper på denne mellomdistansen i dag. Teknisk er det skikkelig bra, og jeg er bare usikker noen få steder underveis, sa Marie Olaussen etter dagens mellomdistanse under verdenscupen i orientering utenfor Kuopio. Med en slik gjennomføring løftet Olaussen seg fra 4. plass på torsdagens langdistanse til 3. plass i dag.

Bare Tove Alexandersson og Simona Aebersold var bedre enn jenta fra Fredrikstad i dag, og da er det grunn til å smile:

- Jeg trives godt i denne type terreng, og gleder meg til stafetten i morgen.

Marie Olaussen Foto: Norsk orientering



Da får hun garantert med seg Andrine Benjaminsen – som ble nummer 6 i dag – på laget, men Benjaminsen hadde noen enda bedre på gang i dag, før hun bommet på 11. post:

- Jeg gjør en parallelfeil der, hele veien ut fra 10. post egentlig. Da går dessverre mye tid, sa hun selv om feilen som sendte henne ut av seierskampen og ned til 6. plass i dag.



Men da gjelder det å slå tilbake i morgen:

- Vi har et veldig bra lag på stafetten i morgen, og Marie (Olaussen) er i kjempeform. Vi skiter mot å kjempe om en topplassering.

- I dag ser vi også at hele laget løper bra.



Da inkluderer Benjaminsen samtlige til start i dag; Ane Dyrkorn (10), Ingrid Lundanes (12), Kamilla Steiwer (13), Pia Young Vik (14), Victoria Hæstad Bjørnstad (16) og Gøril Rønning Sund (24) som alle var inne blant de 30 beste.

Kilde: Norsk orientering

Resultater

Herrer:

1) Eirik Langedal Breivik Norway 29.17,

2) Kasper Harlem Fosser Norway 29.46,

3) Max Peter Bejmer Sweden 30.30,

4) Eetu Savolainen Finland 30.47,

5) Viktor Svensk Sweden 30.49,

Øvrige norske:

15) Jorgen Baklid Norway 31.52,

25) Magne Daehli Norway 32.53,

30) Lukas Liland Norway 33.24,

33) Havard Sandstad Eidsmo Norway 33.45,

40) Sander Arntzen Norway 34.23,

45) Isak Jonsson Norway 34.44,

59) Tobias Alstad Norway 36.35.



Damer:

1) Tove Alexandersson Sweden 28.31,

2) Simona Aebersold Switzerland 29.18,

3) Marie Olaussen Norway 29.25,

4) Hanna Lundberg Sweden 29.32,

5) Sanna Fast Sweden 29.45,

6) Andrine Benjaminsen Norway 29.50,

Øvrige norske:

10) Ane Dyrkorn Norway 31.19,

12) Ingrid Lundanes Norway 31.43,

13) Kamilla Steiwer Norway 31.46,

14) Pia Young Vik Norway 31.59,

16) Victoria Haestad Bjornstad Norway 32.11,

24) Goeril Roenning Sund Norway 33.29.