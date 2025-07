Sommerværet holder stand også i Nord-Østerdalen, så alle deltakerne i Egebergløpet og Egebergmarsjen var nok bare glade for at et skydekke la seg over Tolga søndag formiddag og ga kjærkommen skygge og litt regn. Dermed unngikk man de aller høyeste temperaturene, og ingen av de 56 som løp halvmaraton over fjellet eller 10 km i skogen fra Bjørsjølia i Hodalen til Sætersgård fikk noen store problemer med varmen.

Jon Osmoen ble den suverene vinneren av den lengste distansen også i år på ny rekord i løypa som ble forlenget til vel 21 km til fjorårets løp. O-løperen fra nabobygda tok dermed sin tredje strake seier og forbedret tida si fra i fjor med vel halvannet minutt til 1:21:48. Langrennsløperen Ole Haldor Ensrud, Holmenkollen Treningslab var andremann på 1:25:31 og Elias Løvhaug fra Brydalen fulgte to minutter bak som tredjemann.

Vegar Svendgård inn til 5. plass. (Foto: arrangøren)

Halvmaraton herrer:

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Jon Osmoen Os IL H30-39 år 1:21:48 2 Ole Haldor Ensrud Holmenkollen Treningslab H16-29 år 1:25:31 3 Elias Løvhaug Brydalen IL H16-29 år 1:27:28 4 Adnan Begic Røros H40-49 år 1:35:15 5 Vegar Svendgård Ren-Eng FIK H50-59 år 1:38:44 6 Inge Erlimo Tolga H50-59 år 1:39:29 7 Ola Haugsbak Glåmos IL H30-39 år 1:43:31 8 Jonas Øyan Tolga H16-29 år 1:46:46 9 Simen Killingmo Tolga IL H40-49 år 1:47:01 10 Jon Arve Engebakken Tolga H40-49 år 2:03:48 11 Øyvind Barkald Aas Fjellstrand H40-49 år 2:22:22

Nora Brennmoen var med 1:36:53 klart best av fem damer, alle fra Tolga, også det på ny bestetid i den nye løypa. Lisa Sæther Verdenius (18) var en like klar toer på 1:43:48 og kombinertlandslagsløper Marte Leinan Lund fullførte til 3. plass. på hjemmebane.

Nora Brennmoen mot mål som første dame på halvmaraton (Foto: arrangøren)

Halvmaraton damer:

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Nora Brennmoen Tolga K16-29 år 1:36:53 2 Lisa Sæther Verdenius Tolga IL / Team Savalen K16-29 år 1:43:48 3 Marte Leinan Lund Oslo K16-29 år 1:48:28 4 Therese Knutsen Sæther Tolga IL K30-39 år 2:15:45 5 Goro Urset Tolga K30-39 år 2:32:43

Også på 10 km ble det hjemmeseire selv om den opprinnelige tolgingen Odd Vardo Gundersen Sagbakken løper for FIK Ren-Eng. Med 34:54 var han minuttet bak bestetida i 10 km-løypa som også fikk justert lengden i fjor. Byåsens Magnus Lande ble distansert med 5 sekunder, og tynseting, ren-enger og mat- og landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen kapret 3. plassen utfordret av tre hjemmeløpere.

Odd Vardo Gundersen Sagbakken på de siste meterne på Sætersgård. (Foto: arrangøren)

Kjersti Simensen fra Os spurter inn til klasseseier i K40-49 år i rygg på sambygdingen Geir Østgårdsgjelten som var bestemann over 60 år på mila. (Foto: arrangøren)

10 km herrer - 10 beste:

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Odd Vardo Gundersen Sagbakken FIK Ren-Eng Herrer 16-29 år 0:34:54 2 Magnus Lande Byåsen IL Herrer 16-29 år 0:35:49 3 Nils Kristen Sandtrøen FIK Ren-Eng Herrer 30-39 år 0:36:09 4 Erlend Leinan Lund Tolga IL Herrer 30-39 år 0:36:24 5 Ottar Tollan Røros Herrer 40-49 år 0:36:29 6 Even Leinan Lund Tolga IL Herrer 16-29 år 0:36:36 7 Magne Harborg Røros IL Herrer 16-29 år 0:37:35 8 Torkild Nytrøen Rendalen Herrer 16-29 år 0:38:57 9 Gjermund Urset Bul-Tromsø Herrer 50-59 år 0:39:02 10 Per-Arne Bakken Os IL Herrer 30-39 år 0:39:09

16-åringen Maria Sæther Verdenius sikret seg seieren på 10 km på 43:21 med Aina Fossbakken Røsten, Tunna IL og Kjersti Simensen, Os IL på de neste plassene.

Topp 10 kvinner:

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Maria Sæther Verdenius Tolga Kvinner 16-29 år 0:43:21 2 Aina Fossbakken Røsten Tunna IL Kvinner 30-39 år 0:44:12 3 Kjersti Simensen Os IL Kvinner 40-49 år 0:44:50 4 Mari Øverli Tynset Trim på tid 0:47:40 5 Ellen Reiten Tylldalen Kvinner 16-29 år 0:49:32 6 Solveig Torsvik Kvam Langrenn og SSKL Kvinner 30-39 år 0:51:28 7 Line Lied Privat Kvinner 50-59 år 0:51:41 8 Ingrid Alva Låte Strandbygda IL Kvinner 16-29 år 0:58:07 9 Alva Flatgård Erlimo Tolga Kvinner 12-15 år 1:02:42 10 Lise Flatgård Erlimo Tolga Kvinner 40-49 år 1:02:48

