Sondre Nordstad Moen hadde ifølge arrangørens passeringstider en frisk åpning med 13.38 på første 5 km og 28.26 på 10 km. Det vil si at 5 km nummer to gikk på 14.48. Tredje 5 km løp han på 14.41 og den fjerde på 15.07.

Passeringstidene må imidlertid sees i sammenheng med løypeprofilen for Great North Run Newcastle. Den første 5 kilometeren går stort sett nedover, mens den andre har en lang stigning. Også den siste 5 kilometeren er heller kupert.

Alt i alt har løypa 36 høydemeter netto fall, noe som gjør at den ikke er godkjent som rekord-/statistikkløype. Men siden den også har ca. 120 meter total stigning, er den likevel ikke noe raskere enn ei flat løype. Som i A- til B-løyper flest har det også mye å si hvor mye og i hvilken retning det blåser.





Greath North Run Newcastle er et A- til B-løp med netto nedoverbakke.



Herreklassen ble vunnet av kenyanske Abel Kipchumba på 59.52. Han har så god pers som 58.07, satt i Valencia i 2021. Marc Scott som ble nummer to, er også en klasseløper med 5000 m-pers på 12.57,08 og 1.00.39 på halvmaraton. Nå løp han på 1.01.11.

Også i kvinneklassen ble det kenyansk seier, til Mary Ngugi-Cooper som løp på 1.07.40. Her var det imidlertid meget jevnt, og bare 5 sekunder skilte de fem første i mål. Heimefavoritten Eilish McColgan ble nummer fem, men var godt fornøyd med både tida og opplevelsen.

– En god dag under Great North Run. Til tross for veldig britsk vær levde løpet opp til hypen. Det var en ære å løpe sammen med disse fem utrolige damene som har en samling av pallplasser i store maratonlø og medaljer i OL. Jeg gav det jeg hadde på de siste 200 meterne, men kom i mål 5 sekunder bak vinneren. Det var likevel et stort skritt framover, og jeg føler meg raskere – og enda mer viktig, sikrere på kroppen igjen, skrev skadeutsatte McColgan i sin Facebook-oppdatering.



Kvinnefeltet var meg jevnt og sterkt med heile seks kvinner i mål på ei tid under 1.08. Mary Ngugi-Cooper (til høre) vann på 1.07.40. (Foto: arrangøren)



Menn 1 Abel Kipchumba 00:59:52 2 Marc Scott 01:01:11 3 Sondre Moen 01:01:25 4 Filmon Tesfu 01:02:15 5 Evans Chebet 01:02:31 6 Frank Lara 01:02:48 7 Kenya Sonota 01:03:00 8 Seyfu Jamaal 01:03:33 9 Nick Hauger 01:03:48 10 Calum Johnson 01:03:49 11 Collen Mulaudzi 01:04:31 12 Andrew Heyes 01:04:32 Kvinner 1 Mary Ngugi-Cooper 01:07:40 2 Senbere Teferi 01:07:41 3 Alemu Megertu 01:07:42 4 Sheila Chepkirui 01:07:44 5 Eilish McColgan 01:07:45 6 Vivian Cheruiyot 01:07:54 7 Dominique Scott 01:11:30 8 Mizuki Nishimura 01:11:57 9 Lauren Heyes 01:12:12 10 Yuna Takahashi 01:12:13 11 Lily Partridge 01:12:16 12 Yuri Tasaki 01:13:20



