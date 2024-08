Trenings- og konkurransesko uten avstivende plate

Stadig flere bruker supersko og treningssko med avstivede plater til både konkurranse og all slags trening. Det avlaster legger og akillessenen, men ved langvarig bruk svekker det også muskler og sener i fot og legg. Det kan derfor være en fordel å også bruke myke og fleksible løpesko. Kondis har testet og sammenlignet to treningssko og to tempo- og konkurransesko uten avstivende plater.

Artikkelen fortsetter under annonsen







Du må logge inn for å lese denne artikkelen.

Er du ikke medlem?

Få digital tilgang for kun 10 kroner. Bli medlem her! Allerede medlem? Logg inn her

Når du melder deg inn i Kondis, kan du velge mellom å tegne løpende månedlig medlemskap, medlemskap ut 2024 eller ut 2025. Velger du det siste inkluderer dette også et gavekort fra Löplabbet på 1500 kroner.