Dette er datoene i 2025

Her får du mye god trening sammen med andre løpeglade mennesker. Med oss på laget har vi fått Jack Waitz og Synøve Brox som vil bidra med sin kompetanse og brede erfaring sammen med redaktørene Runar Gilberg og Marianne Røhme i Kondis, styremedlem og Kondistrener Sol Haugen, og flere andre Kondistrenere.

Dette er en treningsleir for deg som liker å løpe.

Den første uka er tilpasset deg som er en erfaren løper og som trener mot konkrete mål. Kanskje vil du ha en siste prikking av formen mot Hytteplanmila eller du vil ta med deg gode treningstips gjennom vinteren fram mot neste løpssesong?

Den andre uka er for deg som kanskje har hatt et skadeavbrekk og vil komme i gang igjen, som løper for moro skyld uten klare mål, eller som er forholdsvis fersk med løping og vil sikre at du gjør mest mulig riktig slik at du får godt utbytte av treningen og ikke pådrar deg unødige skader underveis.