På en dag hvor ikke alt gikk helt etter planen, viste Vetle Bergsvik Thorn både utholdenhet og styrke under triatlonkonkurransen i franske Lievin. Til tross for en innledende runde hvor Thorn uheldigvis syklet en ekstra runde på sykkel, klarte han å sikre seg en plass i finalen og til slutt gå helt til topps på pallen. Han vant med noen få centimeters margin foran lokale Vincent Luis fra Frankrike. Casper Stornes gjorde den norske bragden enda bedre ved å ta tredjeplassen. Et imponerende rykk på de siste meterne sikret ham sin første World Cup-medalje på to år.



To nordmenn på pallen i verdenscupen. Vetle Thorn i midten, og Casper Stornes til høyre. Vincent Luis fra Frankrike (til venstre) tok andreplassen. (Foto: World Triathlon)

Konkurransen i Lievin bød på overraskelser allerede fra kvalifiseringsrundene, og spenningen fortsatte å bygge seg opp gjennom semifinalene. I finalen ledet Thorn og nederlandske Mitch Kolkman ut fra svømmeetappen, før feltet samlet seg på sykkel. Etter 15 intense runder på sykkelen ble strategi og taktikk avgjørende i kampen for posisjoner.

Med mållinjen i sikte, akselererte Thorn og Stornes i et forsøk på å riste av seg konkurrentene, men franske Vincent Luis fant et ekstra gir og sikre andreplassen. Thorn klarte å holde seg i front og krysset mållinjen først. Luis ble altså nummer to og Stornes knep tredejplassen foran ungarske Csongor Lehmann og tyske Tim Hellwig.



Vinner Thorn syklet en ekstra runde

- Det har vært en lang dag og det var tøft helt fra start. Jeg syklet en ekstra runde i det første heatet og måtte virkelig pushe på løpedelen for å komme meg til semifinalene. Der gikk det litt lettere, og jeg kunne være med i front fra start. Vi var fem menn som var samlet, og jeg visste at jeg måtte legge litt ekstra innsats i spurten for å sikre finaleplass. I finalen er man sliten etter to harde runder, og ingen vet hva de egentlig har igjen av krefter. Det handlet om å være med i front og pushe, og gå for seieren til slutt. Det føles fantastisk. For en arena å gjøre det på. Jeg tror det kan ha vært det livligste publikummet jeg noensinne har opplevd på et løp. Det er fantastisk her, sa Vetle Thorn.



Vetle Thorn inn til sin første verdenscupseier. (Foto: World Triathlon)



Casper Stornes fornøyd med pallplass

- Det føles utrolig. Det har vært en berg-og-dal-bane de siste årene. Jeg er overveldet over å komme hit og ta tredjeplassen. Det er litt blandede følelser siden jeg ikke helt vet om jeg kommer med til OL. I semifinalen sparte jeg meg på sykkelen og på den siste delen av løpet. Jeg håpet bare at de andre var mer slitne enn meg. Jeg er veldig glad for tredjeplassen her, fortalte Stornes.



Sebastian Wernesen deltok også i Lievin og kom på en fin 10. plass i B-finalen.





Results: Final Men 1. Vetle Bergsvik Thorn NOR 00:09:24 2. Vincent Luis FRA 00:09:25 3. Casper Stornes NOR 00:09:26 4. Csongor Lehmann HUN 00:09:26 5. Tim Hellwig GER 00:09:26 Results: Final B Elite Men 1. Nathan Grayel FRA 00:09:34 2. Harry Leleu GBR 00:09:34 3. Yanis Seguin FRA 00:09:35 4. Christopher Perham GBR 00:09:37 5. Gjalt Panjer NED 00:09:39 ...10. Sebastian Wernesen NOR 00:09:46 Results: Final Women 1. Laura Lindemann GER 00:10:19 2. Georgia Taylor-Brown GBR 00:10:19 3. Gwen Jorgensen USA 00:10:19 4. Leonie Periault FRA 00:10:20 5. Lena Meißner GER 00:10:25 Results: Final B Elite Women 1. Tereza Zimovjanova CZE 00:10:45 2. Sandra Dodet FRA 00:10:46 3. Sara Guerrero Manso ESP 00:10:46 4. Tanja Neubert GER 00:10:50 5. Paula Del Pozo Borrachero ESP 00:10:50 Results: Semifinal 1 Elite Men 1. Tim Hellwig GER 00:09:33 2. Samuel Dickinson GBR 00:09:33 3. Gregor Payet LUX 00:09:34 4. Genis Grau ESP 00:09:34 5. Hugo Winock FRA 00:09:35 Results: Semifinal 2 Elite Men 1. Aurelien Jem FRA 00:09:40 2. Casper Stornes NOR 00:09:41 3. Antoine Duval FRA 00:09:43 4. Mitch Kolkman NED 00:09:43 5. Yanis Seguin FRA 00:09:43 Results: Semifinal 3 Elite Men 1. Vetle Bergsvik Thorn NOR 00:09:33 2. Léo Fernandez FRA 00:09:33 3. Vincent Luis FRA 00:09:34 4. Csongor Lehmann HUN 00:09:34 5. James Edgar IRL 00:09:34 Results: Semifinal 1 Elite Women 1. Leonie Periault FRA 00:10:23 2. Laura Lindemann GER 00:10:25 3. Jessica Fullagar GBR 00:10:29 4. Audrey Merle FRA 00:10:31 5. Tanja Neubert GER 00:10:36 Results: Semifinal 2 Elite Women 1. Jolien Vermeylen BEL 00:10:29 2. Lena Meißner GER 00:10:33 3. Georgia Taylor-Brown GBR 00:10:33 4. Zuzana Michalickova SVK 00:10:34 5. Sara Guerrero Manso ESP 00:10:38 Results: Semifinal 3 Elite Women 1. Nora Gmür SUI 00:10:22 2. Cathia Schär SUI 00:10:23 3. Gwen Jorgensen USA 00:10:23 4. Robin Dreijling NED 00:10:25 5. Gina Sereno USA 00:10:30