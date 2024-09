Stort bildegalleri fra alle tre konkurransedagene kommer mandag!

Skogsprint fredag:

Kart: Kalnes, kartet revidert i 2024. Målestokk 1:4000, 2 meter ekvidistanse.

Terreng: Området var av skolebygninger og driftsbygninger omkranset av parkliknende

gressområder. Løpsområdet forøvrig var av åpen lettløpt furuskog med få grøntområder og lite hogst. Løperne kunne regne med ca 40-50% løping i skogsterreng og resten på gressområder og grusveier avhengig av veivalg. I løpsområdet var det et diskgolf-anlegg, noe som medførte mange småstier og tråkk på kryss og tvers i terrenget. Disse var ikke tegnet på kartet.

Fredag stilte 303 løpere til start i klasser fra 35-90 år og 2 åpne klasser.

Inger E. Vamnes fra Hamar OK vant sprinten i D85. (Foto: Stein Arne Negård)

Jon Tyldum fra Rudsbygd IL vant sprinten i H85. (Foto: Stein Arne Negård)

Vinnere Veteranmesterskapet sprint:

D35-, 2 220 m: 1) Iliana Ilieva, Halden SK, 16.37.

D45-, 2 220 m: 1) Ingrid Kronborg Bronebakk, Halden SK, 17.03.

D50-, 2 100 m: 1) Aud Hognestad Taksdal, Ganddal IL, 15.05.

D55-, 2 100 m: 1) Hilda Øfsthus, Asker Skiklubb, 16.57.

D60-, 1 870 m: 1) Tone Stokland, Sandefjord OK, 14.33.

D65-, 1 700 m: 1) Liv Inger Prangerød, Tistedalen FL, 15.27.

D70-, 1 700 m: 1) Ingrid Strande, Ringerike OL, 19.41.

D75-, 1 600 m: 1) Kjersti Tho, Stabæk Idrætsforening, 15.59.

D80-, 1 600 m: 1) Thorunn Aamodt Ovesen, Larvik OK, 20.22.

D85-, 1 600 m: 1) Inger E. Vamnes, Hamar OK, 29.43.

H35-, 2 440 m: 1) Stian Bergersen, Tyrving IL, 19.00.

H40-, 2 440 m: 1) Lacho Iliev, Halden SK, 16.51.

H45-, 2 440 m: 1) Jørgen Frøyd, Larvik OK, 19.24.

H50-, 2 440 m: 1) Bjørn Erik Glomsrud, Indre Østfold OK, 15.50.

H55-, 2 440 m: 1) Frank Løwengreen, Fredrikstad SK, 17.15.

H60-, 2 340 m: 1) Øyvind Drage, Kongsberg OL, 17.11, 1) Jan-Einar Øvremo, Ålgård Orientering, 17.11.

H65-, 2 340 m: 1) Jörgen Mårtensson, Modum OL, 16.04.

H70-, 2 220 m: 1) Sigurd Dæhli, Løten o-lag, 18.00.

H75-, 1 870 m: 1) Finn Ole Jørgensen, IK Grane Arendal Orientering, 15.08.

H80-, 1 700 m: 1) Leidulv Vinje, Nidarøst OK, 19.41.

H85-, 1 600 m: 1) Jon Tyldum, Rudsbygd IL, 21.35.

H90-, 1 600 m: 1) Arne Kjell Foldvik, Nidarøst OK, 29.47.

A-åpen, 2 500 m: 1) Sondre Lomeland, Ålgård Orientering, 16.43.

C-åpen, 1 960 m: 1) Troy Stokseth, Halden SK, 23.06.

Alle resultater, kart og løyper i Livelox

Langdistanse lørdag:

Kart: Ravnsjø, kartet utgitt i 2024. Målestokk 1:10 000 og 1:7 500, 5 meter ekvidistanse.

Terreng: Kupert skogsterreng med få stier og veier. For det meste glissen furuskog, med noe innslag av granskog. Det var få hogstfelt og grøntområder. Terrenget var lettløpt med noe lyng, og undervegetasjon enkelte steder mente arrangøren, men det viste seg at lyngen var høyere en beskrevet og terrenget mer kupert med en del skrenter. Så det ble en tøff tur i skogen for de eldste klassene.

Lørdag stilte 431 løpere til start i klasser fra 35-90 år og 3 åpne klasser.

Pallen i D75 på langdistansen (fra venstre), toer Bjørg Kocbach, Bergens TF, vinner Kari Strande, Ringerike OL, og treer Kjersti Tho, Stabæk Idætsforening. (Foto: Stein Arne Negård)

Vinnere Veteranmesterskapet langdistanse:

D35-, 5 030 m: 1) Iliana Ilieva, Halden SK, 52.11.

D40-, 5 030 m: 1) Marianne Riddervold Kahrs, Fredrikstad SK, 44.06.

D45-, 5 030 m: 1) Ingrid Kronborg Bronebakk, Halden SK, 50.56.

D50-, 4 810 m: 1) Aud Hognestad Taksdal, Ganddal IL, 45.32.

D55-, 4 810 m: 1) Jorun Ruud, Asker Skiklubb, 51.24.

D60-, 4 810 m: 1) Anne Line Nydal Berglia, Eiker OL, 56.29.

D65-, 3 990 m: 1) Grete Synnøve Borge Hovi, Skien OK, 53.53.

D70-, 3 210 m: 1) Margrete Jørandli, Gjø-Vard OL, 47.05.

D75-, 3 210 m: 1) Kari Strande, Ringerike OL, 54.36.

D80-, 2 710 m: 1) Bjørg Gårdhammer, Fossekallen IL, 1.07.30.

D85-, 2 710 m: 1) Unni Drage, Haugerud IF, 1.32.58.

H35-, 7 300 m: 1) Svein Egil Bakkevig Hillesund, Fredrikstad SK, 1.07.49.

H40-, 7 300 m: 1) Mattias Karlsson, Fredrikstad SK, 55.08.

H45-, 7 300 m: 1) Christian Riddervold Kahrs, Fredrikstad SK, 56.23.

H50-, 6 420 m: 1) Tore Sandvik, Halden SK, 56.24.

H55-, 6 420 m: 1) Bent Erik Skaug, Oppsal Orientering, 54.26.

H60-, 5 640 m: 1) Jan Richard Eriksen, Asker Skiklubb, 53.28.

H65-, 5 640 m: 1) Anders Gjermo, Asker Skiklubb, 51.07.

H70-, 4 810 m: 1) Sigurd Dæhli, Løten o-lag, 53.24.

H75-, 3 990 m: 1) Kjell Winther, Oppsal Orientering, 54.24.

H80-, 3 210 m: 1) Leidulv Vinje, Nidarøst OK, 48.43.

H85-, 2 710 m: 1) Jon Tyldum, Rudsbygd IL, 47.22.

H90-, 2 710 m: 1) Arne Kjell Foldvik, Nidarøst OK, 2.12.20.

AL-åpen, 6 470 m: 1) Sondre Lomeland, Ålgård Orientering, 56.13.

AK-åpen, 3 740 m: 1) Helene Scheele, Nydalens SK, 39.36.

C-åpen, 3 240 m: 1) Oddny Jørgensen, NOTEAM, 50.48.

Alle resultater, kart og løyper i Livelox

Mellomdistanse søndag:

Kart: Ravnsjø, kartet utgitt i 2024. Målestokk 1:10 000 og 1:7 500, 5 meter ekvidistanse.

Terreng: Som lørdag

Søndag stilte 422 løpere til start i klasser fra 35-90 år og 3 åpne klasser.

Siste post på oppløpet lørdag og søndag. (Foto: Stein Arne Negård)

Vinnere Veteranmesterskapet mellomdistanse:

D35-, 2 830 m: 1) Kine Dæhli, Halden SK, 34.50.

D40-, 2 830 m: 1) Iliana Ilieva, Halden SK, 28.35.

D45-, 2 830 m: 1) Heidi Stokseth, Halden SK, 34.08.

D50-, 2 930 m: 1) Aud Hognestad Taksdal, Ganddal IL, 27.13.

D55-, 2 930 m: 1) Hilda Øfsthus, Asker Skiklubb, 30.22.

D60-, 2 930 m: 1) Elisabeth Romcke, OK Moss, 33.46.

D65-, 2 420 m: 1) Liv Inger Prangerød, Tistedalen FL, 29.33.

D70-, 1 800 m: 1) Ingrid Strande, Ringerike OL, 24.13.

D75-, 1 800 m: 1) Kari Timenes Laugen, IL Imås, 26.03.

D80-, 1 740 m: 1) Bjørg Gårdhammer, Fossekallen IL, 36.34.

D85-, 1 740 m: 1) Inger E. Vamnes, Hamar OK, 54.28.

H35-, 3 820 m: 1) Magne Dæhli, Halden SK, 24.55.

H40-, 3 820 m: 1) Øystein Kvaal Østerbø, Bækkelagets SK, 32.52.

H45-, 3 820 m: 1) Sigve Vågsnes, Oppsal Orientering, 31.39.

H50-, 3 690 m: 1) Björn Widén, Tyrving IL, 34.34.

H55-, 3 690 m: 1) Christian Vogelsang, Nydalens SK, 34.17.

H60-, 3 090 m: 1) Bo Engdahl, IL Koll, 25.51.

H65-, 3 090 m: 1) Terje Wiig Mathisen, Nydalens SK, 30.46.

H70-, 2 930 m: 1) Øystein Ruud, Fredrikstad SK, 30.13.

H75-, 2 420 m: 1) Trygve Løland, Birkenes IL, 29.47.

H80-, 1 800 m: 1) Anders Taraldrud, Indre Østfold OK, 20.32.

H85-, 1 740 m: 1) Elling Frøvoll, Sturla, IF, 24.52.

H90-, 1 740 m: 1) Arne Kjell Foldvik, Nidarøst OK, 50.16.

AL-åpen, 3 680 m: 1) Håvard Wedege, Halden SK, 28.29.

AK-åpen, 2 890 m: 1) Ane Ramtvedt, Tyrving IL, 41.08.

C-åpen, 2 640 m: 1) Elin Nygaard Opperud, OK Moss, 29.31.

Alle resultater, kart og løyper i Livelox