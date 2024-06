En etter en kom deltakerne veltende over målstreken på Skansemyren torsdag kveld. Med gjørme til knærne, regn i håret og slitne ansikter fullførte de kraftanstrengelsen som er Bergen Fjellmaraton.

- Bergensere er vant til å springe i vær og vind, så det er ikke noe problem, sa Ingvild Jørstad fra arrangøren TIF Viking til avisen Bergens Tidende.

- Bergenserne liker å løpe i fjellene over byen sin uansett vær og vind. (Foto: Marte Thoresen)

Espen Roll Karlsen vant herreklassen

Espen Roll Karlsen, som løper for Nordea Bank Abp, tok seieren i konkurranseklassen med tiden 1.38.05. Som tidligere orienteringsløper følte Karlsen at forholdene passet ham godt.

- Jeg lå ganske langt bak etter Ulriken, og trodde egentlig bare jeg hadde sjans på tredjeplassen, men jeg er veldig god på gjørme og i nedoverbakke, så da kunne jeg bare kose meg mot slutten, forklarte Karlsen til BT.

Per-Christian Færøvik Grieg fra Varegg Fleridrett som ledet løpet ved passering vel halvveis måtte se seg slått med 9 sekunder i den avgjørende fasen.

Anders Kjærevik fra BFG Bergen Løpeklubb, som vant løpet i fjor, endte på tredjeplass, 49 sekunder bak Karlsen, med en tid på 1.38.54. Tredjeplassen gikk til Håvard Klakegg fra Jølster IL med tiden 1.42.12.

Anders Kjærevik lå lenge an til å kopiere fjorårsseieren i det tøffe halvmaratonet, men fjelløperen måtte se seg slått med et førtitalls sekunder av to mann nedover. (Foto: Trygve Buanes)



De fem beste menn

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Snitt 1 1707 Espen Roll Karslen Nordea Bank Abp M23-34 1:38:05 2 2717 Per-Christian Færøvik Grieg Varegg Fleridrett M23-34 1:38:13 + 9 3 2568 Anders Kjærevik BFG Bergen Løpeklubb M35-39 1:38:54 + 49 4 2709 Morten Haugsvær M23-34 1:41:27 + 3:23 5 1708 Håvard Klakegg Jølster IL M20-22 1:42:12 + 4:07

Renate Galleberg vant kvinneklassen

I kvinneklassen var det Renate Galleberg som stakk av med seieren. Hun kom i mål på 1.59.52, akkurat under to timer.

- Vi fikk en skikkelig haggelbyge i det vi startet. Så det var brutalt, men det er en nydelig løype og det var skikkelig gøy å løpe i dag, sa Galleberg etter løpet.

Ingrid Gaarder kom på andreplass med tiden 2.09.47, og Bente Hellevik fra Bergen Triathlon Club sikret seg tredjeplassen med 2.10.31.

Renate Galleberg blir intervjuet etter nok en seier. (Foto: Miguel Sarmanto)

Les portrettet av vinneren i Kondis 3-2024 her: Mosjonisten øverst på resultatlistene



De fem beste kvinnene

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Snitt 1 1778 Renate Galleberg K40-44 01:59:52 05:41 2 2029 Ingrid Gaarder K23-34 02:09:47 06:10 3 2679 Bente Hellevik Bergen Triathlon Club K50-54 02:10:31 06:12 4 1837 Ida Seim Bjørkevoll Starefossløpinnene K35-39 02:11:18 06:14 5 2706 Iga Kopiec BFG Bergen Løpeklubb K23-34 02:11:35 06:15

Imponerende innsats i turklassen

Førstemann i mål i turklassen var Ole-Martin Grindheim, som noterte en tid på 1.59.40. Tor Andre Lidtun fulgte på andreplass med 2.06.00, og Olav Norvald Kopperstad fra Emblem IL fullførte på tredjeplass med 2.06.07.

Glade finishere i turklassen på Skansemyra torsdag kveld. (Foto: Miguel Sarmanto)



De fem beste menn i turklassen

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Snitt 1 17 Ole-Martin Grindheim M23-34 01:59:40 05:41 2 52 Tor Andre Lidtun M23-34 02:06:00 05:59 3 1655 Olav Norvald Kopperstad Emblem IL M45-49 02:06:07 05:59 4 262 Bjørn Haugstad M35-39 02:08:26 06:06 5 7 Johan Fredrik Grieg Bergens Roklub M20-22 02:10:09 06:11

Blant kvinnene i turklassen var det Kathrine Brun som var raskest med tiden 2.14.17. Margrethe Lønøy kom inn på andreplass med 2.17.51, og Sina Tenold sikret tredjeplassen på 2.26.05.

Else Kjøs viser følelsen som nok mange hadde underveis og etter årets Bergen Fjellmaraton. (Foto: Marte Thoresen)



De fem beste kvinnene i turklassen

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Snitt 1 621 Kathrine Brun K23-34 02:14:17 06:22 2 201 Margrethe Lønøy K35-39 02:17:51 06:33 3 495 Sina Tenold K23-34 02:26:05 06:56 4 121 Johanne Garcia De Presno K23-34 02:27:15 06:59 5 482 Hannah Emilie Rørslett Johansson K23-34 02:28:41 07:03

Ekstreme værforhold

Været spilte en avgjørende rolle under årets maraton, og deltakerne ble utfordret av både hagl og styrtregn.

- Det var egentlig litt deilig nå helt på slutten av løpet, sa en søkkvåt Ingrid Ryland, tidligere Brann-spiller, som fikk oppleve både gjørme og regn i løpet av de 21 kilometerne fra Montana til Skansemyren.

Espen Mellingen med gjørme til knes i årets halvmaraton i de bergenske fjell. (Foto: Trygve Buanes)