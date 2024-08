– I perioden 2013-20 var det 17 ulykker med kjøretøy av typen «rullende enhet som ikke er motorisert». To personer omkom og 15 ble hardt skadd. De to som omkom var rulleskiløpere, ulykkene skjedde i 2013, skriver Trygg Trafikk på sine nettsider.

Første versjon av Rulleskivettreglene ble utarbeidet av Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund, Statens vegvesen og Trygg Trafikk i 2015. Formålet var å redusere antall skader og ulykker i forbindelse med trening på rulleski.

– Det er lett å sammenligne det å gå på rulleski med det å gå på vanlige ski, men det utgjør en vesensforskjell at det å gå på rulleski foregår i trafikken. Det er naturlig at ikke alle er like teknisk dyktige, og da er det viktig at du behersker teknikken godt før du ruller ut i trafikken. Bli kjent med utstyret og hvordan det fungerer på ulike underlag. Et preparert skispor i marka er ikke det samme som for eksempel en asfaltert vei. Her kan du lett møte på grus, stein, sår og sprekker. Og ikke minst kan du møte andre trafikanter, skriver Trygg Trafikk videre.

Rulleskivettreglene skal gjøre det tryggere for rulleskiløpere å ferdes blant biler og andre trafikanter på veien. Målet er å forhindre dødsulykker på norske veier. Rulleskivettreglene er bygd på samme lest som Fjellvettreglene og inneholder blant annet en oppfordring om å unngå sterkt trafikkerte veier og at all opplæring må skje på steder uten biltrafikk.

Rulleskivettreglene

1. For å trene i trafikken må du beherske rulleski godt. Dette gjelder særlig bremsing og vending.

2. All opplæring og undervisning må skje på steder uten biltrafikk.

3. Barn under 15 år bør ikke gå på rulleski på trafikkerte veier.

4. Ved bruk av veibanen går du i hovedsak på høyre side av veien.

5. Tren kun på steder hvor du er godt kjent. Unngå stor trafikk, farlige utforkjøringer, svinger og veikryss.

6. Gi tydelige signaler til andre trafikanter og gjør deg forstått i trafikken.

7. Kle deg synlig og bruk alltid refleks. Treningen bør foregå i dagslys.

8. Bruk alltid hjelm. Glem heller ikke briller som beskytter øynene.

9. Unngå musikk på øret for å ha fullt fokus i trafikken.

10. Sørg for at utstyret er i orden og godt vedlikeholdt. Sjekk stavpigger og ski før bruk.

11. Staver og trinser på diameter ≥ 30 mm anbefales under organisert trening, og det ble påbudt i rulleskikonkurranser fra 01.07.22.

Se også video der Anders Aukland gir tips og råd for å komme i gang med rulleski



Husk hjelm: Hjelm er en selvfølge når man går på rulleski. (Foto: Bjørn Johannessen)