Etter nedbør på natta og fra morgenen av ble det opphold og fine forhold for 130 ryttere i Trysil-Knut rittet lørdag. Det ble en fin dag og et godt gjennomført ritt av arrangørene i Søre Osen IL som hadde 110 påmeldte på det 75 km lange terrengsykkelrittet og 30 på det 60 km lange gravelrittet Osensjøen Rundt. 101 kom til start og 97 fullførte de 75 kilometerne med noen saftige motbakker med til sammen 500 høydemeter opp til vindmølleparken på vestsiden av sjøen mellom 50 og 60 km ut i rittet.

Rittleder Erik Harviken undrer seg over at flere ikke benytter muligheten for en fin sykkeltur i den flotte naturen rundt Osensjøen i både Trysil og Åmot kommune, men mener det kan ha med løpebølgen som går.

- Deltakerne kom med gode tilbakemeldinger, og vi håper å fortsette med arrangementet. Vi gjør stadig forsøk på å verve nye deltakere, men terrengsykkelsporten er nede i en dyp bølgedal, medgir løpslederen for en av de få lokale terrengrittene som er igjen på terminlista og som har hatt ganske stabil deltakelse også etter pandemien.

Gravelrittet på grus og asfalt, Osensjøen Rundt som ble introdusert i fjor, er blitt et positivt innslag som garantert blir med videre, melder Harviken og framholder at dette er et lavterskelritt som passer alle syklister.

- Raskeste mann i år syklet de seks milene på 1,43, men vi hadde også deltakere som tok det mye roligere. Trysil-Knut rittet har sine trofaste deltakere og er et av få seedingsritt for både SykkelBirken og CykelVasan.

Fjerdemann i mål i gravelklassen, Rune Gilde, synes gravelrittet er et bra alternativ til alle som ikke liker å sykle terreng. Distansen også overkommelig, mener elverumsingen som brukte snaue to timer på turen lørdag.

- Det ble akkurat oppholdsvær da starten gikk med medvind nordover og litt motvind tilbake, melder han og legger til at selv om deltakelsen var brukbar, er potensialet større med så mange «grusbankere» lokalt.

Martin Røste Omdahl alltid i toppen

Mennenes MTB-oppgjør hadde dueller om plassene 1-6. Martin Røste Omdahl har blitt henvist til andre trinn på premiepallen de to siste årene i Søre Osen, men denne gangen var det han som trakk det lengst strået foran klubbkameraten Preben Brønstad. Raufoss & Gjøvik-rytteren er alltid med og kjemper om seieren og på de fem siste årene har han tre seiere og to andreplasser. Et par minutter bak var det Jonas Amundsen som var de nødvendige sekundene foran Nes-kompis Fredrik Nordlien i kampen om 3. plassen. Dagens tredje beste Nes-rytter gikk tapende ut av duellen med ringreven Steffan Hartz Repshus om 5. plassen ytterligere to minutter bak.

Trysil-Knut rittet - 10 beste menn:

1 Martin Røste Omdahl Raufoss & Gjøvik SK M20-29 2:22:25 2 Preben Brønstad Raufoss & Gjøvik SK M20-29 2:22:57 3 Jonas Amundsen Nes SK M30-39 2:24:46 4 Fredrik Nordlien Nes Sp.Kl. Sykkel M30-39 2:24:51 5 Steffan Hartz Repshus CK Elverum M50-59 2:26:41 6 Eirik Bakke Nes Sp.Kl. Sykkel M30-39 2:26:42 7 Knut Erik Håberget CK Elverum M40-49 2:28:39 8 Bersvenn Støen CK Elverum M40-49 2:29:19 9 Michael Boberg Älvdalens ck M40-49 2:29:25 10 Simen Hoel-Andersen Nes Sp.Kl. Sykkel M30-39 2:29:39

Rått ritt av Tone-Mette Tømte

Seierspallen i kvinneklassen ble besatt av den samme trioen som i 2023 med forskjellen fra at Eidsvoll-rytteren Tone-Mette Tømte rykket opp fra 3. til en klar 1. plass. Vilde Brønstad fra Raufoss & Gjøvik SK tok 3. plassen. Odals SKs Cathrine Andersen har klippekort i toppen av Trysil-Knut rittet og har deltatt i alle sju utgaver siden oppstarten i 2019 med tre seire som resultat. Etter å ha syklet inn til en klar 2. plass bak den suverene vinneren, oppsummerte hun sin årlige tur rundt Osensjøen slik på Strava:

Kort oppsummert: Full fart fra start, flyt i terrenget, rullekjøring, 4 gel og bra med sportsdrikk 🙌 Gode bein og godt svar fra kropp og form. Kjente på litt press fra arrangør da jeg har vunnet de to siste årene, men kan jo ikke vinne 3 år på rad heller 😂 Gratulerer til beste dame som kjørte inn på ei rå tid!

Trioen som tråkket inn til de gjeveste premiene i kvinnenes terrengritt (fra v.) Cathrine Andersen, Tone-Mette Tømte og Vilde Brønstad. (Foto: arrangøren)

Trysil-Knut rittet kvinner:

1 Tone-Mette Tømte Eidsvoll SK K20-29 2:49:28 2 Cathrine Andersen Odal SK K30-39 3:07:30 3 Vilde Brønstad CK Toten K20-29 3:16:42 4 Lisbet Engemoen Våler I Solør K40-49 3:18:22 5 Monica Godtfredsen Driv Idrettslag K50-59 3:43:37 6 Martine Garli Oslo K20-29 4:12:09

Duell om seieren også gravelklassen

Det var tredje året med egen gravelklasse i Trysil-Knut rittet, men i år var det et rent grus/asfalt-ritt på drøye 61 km. Det ble godt mottatt, og deltakelsen økte til 30 deltakere på høyst forskjellig nivå. Esben Rød fra Norodd og Jørn Andersen fra Elverum fikk begge 1:43:15 med sunnmøringen som vinner. Alexander Hagen fra Eidsvoll SK fulgte under minuttet bak.

Osensjøen Rundt - 10 beste menn:

1 Esben Rød IL Norodd M50-59 1:43:15 2 Jørn Andersen CK Elverum M50-59 1:43:15 3 Alexander Hagen Eidsvoll SK M20-29 1:44:06 4 Rune Gilde Elverum M60-69 1:58:41 5 Aleksander Moen Skiptvet M30-39 2:05:48 6 Ole Ouren Trysil SK M40-49 2:05:59 7 Mikkel Andreas Hauge Ullensaker CK M50-59 2:06:00 8 Per Orderud Bingsfoss SK M70+ 2:06:06 9 Jakub Sterkowicz Fagernes M30-39 2:08:32 10 Christian Grimsrud Sand IL Terrengsykkel M50-59 2:19:25

Osensjøen Rundt - kvinner:

1 Heidi Skåret Ridabu K40-49 2:29:40 2 Anna Sasak Stranda K50-59 2:50:57 3 Anita Mohn Nes Sportsklubb Sykkel K40-49 2:52:35 4 Solbjørg Mathiesen Sarpsborg Sykleklubb K70+ 3:04:24