Går vi tilbake til forrige løpebølge var det flust med løp i kommunen som både historisk og i moderne tid er aller mest kjent for for sine skitradisjoner og fasiliteter. Det lengstlevende av de nedlagte løpene var Pilgrimsferden som ble arrangert av Nordre Trysil IL fram til 2016. Før det ble Hallgeir Brenden-løpet arrangert av Nybergsund IL lagt ned etter 2008-utgaven. I tillegg arrangerte løpsentusiasten Arne Moren to løp årlig hvor midtsommerløpet Øverbygdajoggen ble lagt ned i 2011.

De siste årene har Trysil igjen fått gradvis mer å by på for aktive og mosjonister også med bare joggesko. Arne Moren tok opp igjen Strandvoldrunden som erstatning for det nedlagte Strandvoldbruas Minneløp da ny bru var på plass, og i 2021 dro Østby IL i gang Trysilmila da det veletablerte Trysil Skimaraton måtte avlyses pga. koronaen.

Fra starten på Trysilmila på Østby i 2024. (Foto: arrangøren)

Grensetrimmen helt øst i kommunen har holdt stand siden joggebølgen på 80-tallet, og jenteløpet i Fageråsen, Trysilrypa (tidligere Fjellrypa) ble lansert i 2000 og tiltrekker seg flere tusen feststemte og aktive damer.

Den store hyheten i år er Trysil-løpet som kompletterer tilbudet med kontrollmålte og raske løyper på 5 og 10 km. Den tettpakkede Trysil-terminlista for august/september som alle løpeglade tilreisende og fastboende bør merke seg, ser i år sånn ut:

Dag Dato Løp Sted Distanser Lørdag 09. aug Trysilmila Østby 0,5 km - 0,8 km - 6,5km - 10 km Lørdag 16. aug Trysil-løpet Innbygda 0,3 km - 0,5 km - 5 km - 10 km Lørdag 23. aug Strandvoldrunden Øverbygda 9 km Lørdag 30. aug Grensetrimmen Støa 1,5 km - 4,8 km - 9,4 km Lørdag 06. sep Trysilrypa Fageråsen 6 km - 10 km - 13 km

PS! Skistar i samarbeid med Hoka hadde planenen klare for en hel helg med terrengløp, Trysil Trail by Hoka, den første helga i august i år, men har valgt å vente et år med lanseringen.