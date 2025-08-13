Det ble nok en vellykket løpsdag på Østby med mange glade løpere, perfekt løpevær og altså ny deltakerrekord for femte året på rad. Til sammen stilte 218 deltakere til start, og 215 fullførte sin distanse. Disse fordelte seg på 125 deltakere på mila, 30 på 6,5 km, 17 trimmere og 46 på barneløpet. 

Det voksne måtte henge i fra start på barneløpet. (Foto: Østby IL)

Bortsett fra kluss med utregningen av resultatene i Trysildobbelen, så fløt årets arrangement for den den drevne staben i Østby IL. Premiene for 1. og 2. plass ble nemlig byttet om for begge klasser, men de involverte ordnet sporty opp og byttet innbyrdes etter at feilen ble oppdaget. 

Ny formel for dobbelen avgjorde

Det var altså så jevnt mellom de to beste at den nye ordningen som ble gjort gjeldende i fjor med at løpstid skulle telle dobbelt ble utslagsgivende. I herreklassen ledet Oskar Lockert Skjold fra Åsen IL med rundt to minutter på klubbkameraten Ulrik Auestad Tollefsen etter skimaraton hvor de to tok henholdsvis 3. og 4 . plassen. På Trysilmila var differansen i Ulriks favør rundt halvannet minutt som var mer enn nok til å innhente forspranget. Lyns Bastian Karlsen Antonsen splittet de to Åsen-løperne på lørdagens relativt tunge milløp i Trysilterrenget.

Fra starten på 10 km med de raskeste herrene allerede i posisjon i front. (Foto: Østby IL)

10 km - 10 beste menn:

PlassNavnKlubbKlasse Tid
1Ulrik Auestad TollefsenÅsen IL/Team AF HåndverkM20-220:36:21
2Bastian Karlsen AntonsenLyn SkiM23-340:37:20
3Oskar Lockert SkjoldÅsen IL/Team AF HåndverkM23-340:37:59
4Herman Ludvig AamodtEidsvollM23-340:38:20
5Isak SandbuUllensaker/Kisa ILM18-190:38:33
6Kristian Moen BondenTrysil IL/Team Burger King NorthugM16-170:39:07
7Erlend SæbuSkrautvål IL/Trysil KuteklubbM23-340:39:55
8Magnus Borg FaldmoDrevjedalen ILM20-220:41:15
9John H LillestuKongsbakken LKM35-390:41:16
10Ivar Hesselberg IndbyLørenskog LøpeklubbM35-390:41:49

I kvinneklassen hadde fjorårets vinner av dobbelen, Lin Iren Sætre, en solid ledelse på åtte minutter  på Ane Marte Bakke, men med løpsseier og fem minutters margin ned til Lin Iren på 6. plass, ble det seier totalt med to minutter bedre totaltid etter at utregningen ble riktig. Vektingen er fortsatt til fordel for deltakere med sin styrke på vinterføre siden løpstid for nesten alle de 22 som fullførte 42 km på ski og 10 km løp i år er mer enn tre ganger så lang på ski som på beina. Svenske Maria Gradin og Sofie Helmersen kompletterte pallen på kvinnenes løp.

Pallen 10 km kvinner. (Foto: Østby IL)
Gunhild Grindjordet fra Hernes var en av mange fornøyde løpere etter turen gjennom Trysil-terrenget lørdag. (Foto: Østby IL)

10 km - 10 beste kvinner:

1Ane Marte BakkeHosleK40-440:46:45
2Maria GradinTrysilK40-440:48:25
3Sofie HelmersenOsloK23-340:49:11
4Pernille LøweRykkinnK23-340:50:46
5June PedersenSøre Osen ILK23-340:51:28
6Lin Iren SætreHernesK50-540:51:47
7Oda ElgshøenTrysilK35-390:52:05
8Gertrud EngquistMalmbergets AIFK14-150:52:23
9Mina NerhagenTrysil KuteklubbK35-390:52:44
10Karen Marie LøweJBK50-540:53:28

De beste av de 30 på 6,5 km 

5 km - 3 beste menn:

1Kornelius HaugenKongsvingerMenn 6,5 km0:28:02
2Jonas Kolberg IfarnessJardar ILMenn 6,5 km0:29:50
3Morgan GradinTrysilMenn 6,5 km0:35:05

5 km - 3 beste kvinner:

1Oda Hanssen Kvinner 6,5 km0:33:45
2Lene TaftøKjellerKvinner 6,5 km0:39:54
3Neah Watvedt WallbergØstbygda ILKvinner 6,5 km0:43:31

Trysildobbelen - menn:

Plass
NavnKlubbTSM
TM x 2
Totalt
1
Ulrik Auestad Tollefsen
Åsen IL / Team AF håndverk
1:55:04 
36:21 
03:07:46
2Oskar Lockert SkjoldÅsen IL1:53:07 37:59 03:09:05
3Alfred KällsmyrIK Fryken2:07:49 43:08 03:34:05
4Ole-Petter SætreNybergsund IL-Trysil2:16:04 47:23 03:50:51
5Daniel André Bakka AalandslidTeam Langhus2:21:24 45:24 03:52:12
6Erik Røssland Kløvstad 2:35:34 44:27 04:04:29
7
Simen Westre
Lørenskog Løpeklubb
2:44:15 
42:33 
04:09:21
8
Nicklas Olsen
Team Langhus
2:35:02 
50:28 
04:15:58
9
Thomas Fjellheim
Nes ski
2:37:54 
49:21 
04:16:36
10
Fredrik Langbraaten
Haukåsen øl & jogg
2:31:58 
53:09 
04:18:17
11
Håkon Kolåsæter
Østby IL
2:51:53 
43:39 
04:19:12
12
Knut Slatleim
Kolbotn Run
3:00:38 
45:36 
04:31:51
13
Marius Grandahl
Falla
3:05:33 
57:42 
05:00:57
14
Erik Gustavsen
 
3:19:18 
57:52 
05:15:02
15
Ole H Langbraaten
Haukåsen Øl & Jogg/ Bane NOR BIL
3:27:18 
1:00:28 
05:28:14
16
Per Ole Otterness
Strømmen IF
3:48:46 
58:58 
05:46:42
17
Roar Olsen
Gif-joggen
4:27:05 
1:00:12 
06:27:30

Trysildobbelen - kvinner:

1
Ane Marte Bakke
Hosle
2:34:48 
46:45 
04:08:18
2
Lin Iren Sætre
Nybergsund IL
2:26:41 
51:46 
04:10:14
3
Marit Moberg
Østby IL
3:16:10 
1:00:30 
05:17:10
4
Ellinor Lindahl
IK Fryken
3:42:13 
59:04 
05:40:21
5
Anne Helene Larsen

Ullerøy

4:05:14 
1:11:59 
06:29:12

Østby IL ønsker velkommen til en ny utgave av Trysilmila i 2026 som allerede er fastsatt til 8. august.

