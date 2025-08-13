Trysilmila med deltakerrekord for 5. året på rad
Siden oppstarten i 2021 har Trysilmila økt jamnt og trutt fra 91 til årets 218 deltakere. Ulrik Auestad Tollefsen fra Åsen IL og Ane Marte Bakke fra Hosle vant årets utgave og ble dermed også vinnere av Trysildobbelen bestående av Trysil Skimaraton og Trysilmila.
Det ble nok en vellykket løpsdag på Østby med mange glade løpere, perfekt løpevær og altså ny deltakerrekord for femte året på rad. Til sammen stilte 218 deltakere til start, og 215 fullførte sin distanse. Disse fordelte seg på 125 deltakere på mila, 30 på 6,5 km, 17 trimmere og 46 på barneløpet.
Bortsett fra kluss med utregningen av resultatene i Trysildobbelen, så fløt årets arrangement for den den drevne staben i Østby IL. Premiene for 1. og 2. plass ble nemlig byttet om for begge klasser, men de involverte ordnet sporty opp og byttet innbyrdes etter at feilen ble oppdaget.
Ny formel for dobbelen avgjorde
Det var altså så jevnt mellom de to beste at den nye ordningen som ble gjort gjeldende i fjor med at løpstid skulle telle dobbelt ble utslagsgivende. I herreklassen ledet Oskar Lockert Skjold fra Åsen IL med rundt to minutter på klubbkameraten Ulrik Auestad Tollefsen etter skimaraton hvor de to tok henholdsvis 3. og 4 . plassen. På Trysilmila var differansen i Ulriks favør rundt halvannet minutt som var mer enn nok til å innhente forspranget. Lyns Bastian Karlsen Antonsen splittet de to Åsen-løperne på lørdagens relativt tunge milløp i Trysilterrenget.
10 km - 10 beste menn:
|Plass
|Navn
|Klubb
|Klasse
|Tid
|1
|Ulrik Auestad Tollefsen
|Åsen IL/Team AF Håndverk
|M20-22
|0:36:21
|2
|Bastian Karlsen Antonsen
|Lyn Ski
|M23-34
|0:37:20
|3
|Oskar Lockert Skjold
|Åsen IL/Team AF Håndverk
|M23-34
|0:37:59
|4
|Herman Ludvig Aamodt
|Eidsvoll
|M23-34
|0:38:20
|5
|Isak Sandbu
|Ullensaker/Kisa IL
|M18-19
|0:38:33
|6
|Kristian Moen Bonden
|Trysil IL/Team Burger King Northug
|M16-17
|0:39:07
|7
|Erlend Sæbu
|Skrautvål IL/Trysil Kuteklubb
|M23-34
|0:39:55
|8
|Magnus Borg Faldmo
|Drevjedalen IL
|M20-22
|0:41:15
|9
|John H Lillestu
|Kongsbakken LK
|M35-39
|0:41:16
|10
|Ivar Hesselberg Indby
|Lørenskog Løpeklubb
|M35-39
|0:41:49
I kvinneklassen hadde fjorårets vinner av dobbelen, Lin Iren Sætre, en solid ledelse på åtte minutter på Ane Marte Bakke, men med løpsseier og fem minutters margin ned til Lin Iren på 6. plass, ble det seier totalt med to minutter bedre totaltid etter at utregningen ble riktig. Vektingen er fortsatt til fordel for deltakere med sin styrke på vinterføre siden løpstid for nesten alle de 22 som fullførte 42 km på ski og 10 km løp i år er mer enn tre ganger så lang på ski som på beina. Svenske Maria Gradin og Sofie Helmersen kompletterte pallen på kvinnenes løp.
10 km - 10 beste kvinner:
|1
|Ane Marte Bakke
|Hosle
|K40-44
|0:46:45
|2
|Maria Gradin
|Trysil
|K40-44
|0:48:25
|3
|Sofie Helmersen
|Oslo
|K23-34
|0:49:11
|4
|Pernille Løwe
|Rykkinn
|K23-34
|0:50:46
|5
|June Pedersen
|Søre Osen IL
|K23-34
|0:51:28
|6
|Lin Iren Sætre
|Hernes
|K50-54
|0:51:47
|7
|Oda Elgshøen
|Trysil
|K35-39
|0:52:05
|8
|Gertrud Engquist
|Malmbergets AIF
|K14-15
|0:52:23
|9
|Mina Nerhagen
|Trysil Kuteklubb
|K35-39
|0:52:44
|10
|Karen Marie Løwe
|JB
|K50-54
|0:53:28
De beste av de 30 på 6,5 km
5 km - 3 beste menn:
|1
|Kornelius Haugen
|Kongsvinger
|Menn 6,5 km
|0:28:02
|2
|Jonas Kolberg Ifarness
|Jardar IL
|Menn 6,5 km
|0:29:50
|3
|Morgan Gradin
|Trysil
|Menn 6,5 km
|0:35:05
5 km - 3 beste kvinner:
|1
|Oda Hanssen
|Kvinner 6,5 km
|0:33:45
|2
|Lene Taftø
|Kjeller
|Kvinner 6,5 km
|0:39:54
|3
|Neah Watvedt Wallberg
|Østbygda IL
|Kvinner 6,5 km
|0:43:31
Trysildobbelen - menn:
Plass
|Navn
|Klubb
|TSM
TM x 2
|Totalt
|1
Ulrik Auestad Tollefsen
Åsen IL / Team AF håndverk
1:55:04
36:21
|03:07:46
|2
|Oskar Lockert Skjold
|Åsen IL
|1:53:07
|37:59
|03:09:05
|3
|Alfred Källsmyr
|IK Fryken
|2:07:49
|43:08
|03:34:05
|4
|Ole-Petter Sætre
|Nybergsund IL-Trysil
|2:16:04
|47:23
|03:50:51
|5
|Daniel André Bakka Aalandslid
|Team Langhus
|2:21:24
|45:24
|03:52:12
|6
|Erik Røssland Kløvstad
|2:35:34
|44:27
|04:04:29
|7
Simen Westre
Lørenskog Løpeklubb
2:44:15
42:33
|04:09:21
|8
Nicklas Olsen
Team Langhus
2:35:02
50:28
|04:15:58
|9
Thomas Fjellheim
Nes ski
2:37:54
49:21
|04:16:36
|10
Fredrik Langbraaten
Haukåsen øl & jogg
2:31:58
53:09
|04:18:17
|11
Håkon Kolåsæter
Østby IL
2:51:53
43:39
|04:19:12
|12
Knut Slatleim
Kolbotn Run
3:00:38
45:36
|04:31:51
|13
Marius Grandahl
Falla
3:05:33
57:42
|05:00:57
|14
Erik Gustavsen
3:19:18
57:52
|05:15:02
|15
Ole H Langbraaten
Haukåsen Øl & Jogg/ Bane NOR BIL
3:27:18
1:00:28
|05:28:14
|16
Per Ole Otterness
Strømmen IF
3:48:46
58:58
|05:46:42
|17
Roar Olsen
Gif-joggen
4:27:05
1:00:12
|06:27:30
Trysildobbelen - kvinner:
|1
Ane Marte Bakke
Hosle
2:34:48
46:45
|04:08:18
|2
Lin Iren Sætre
Nybergsund IL
2:26:41
51:46
|04:10:14
|3
Marit Moberg
Østby IL
3:16:10
1:00:30
|05:17:10
|4
Ellinor Lindahl
IK Fryken
3:42:13
59:04
|05:40:21
|5
Anne Helene Larsen
Ullerøy
4:05:14
1:11:59
|06:29:12
Østby IL ønsker velkommen til en ny utgave av Trysilmila i 2026 som allerede er fastsatt til 8. august.
