Det ble nok en vellykket løpsdag på Østby med mange glade løpere, perfekt løpevær og altså ny deltakerrekord for femte året på rad. Til sammen stilte 218 deltakere til start, og 215 fullførte sin distanse. Disse fordelte seg på 125 deltakere på mila, 30 på 6,5 km, 17 trimmere og 46 på barneløpet.

Det voksne måtte henge i fra start på barneløpet. (Foto: Østby IL)

Bortsett fra kluss med utregningen av resultatene i Trysildobbelen, så fløt årets arrangement for den den drevne staben i Østby IL. Premiene for 1. og 2. plass ble nemlig byttet om for begge klasser, men de involverte ordnet sporty opp og byttet innbyrdes etter at feilen ble oppdaget.

Ny formel for dobbelen avgjorde

Det var altså så jevnt mellom de to beste at den nye ordningen som ble gjort gjeldende i fjor med at løpstid skulle telle dobbelt ble utslagsgivende. I herreklassen ledet Oskar Lockert Skjold fra Åsen IL med rundt to minutter på klubbkameraten Ulrik Auestad Tollefsen etter skimaraton hvor de to tok henholdsvis 3. og 4 . plassen. På Trysilmila var differansen i Ulriks favør rundt halvannet minutt som var mer enn nok til å innhente forspranget. Lyns Bastian Karlsen Antonsen splittet de to Åsen-løperne på lørdagens relativt tunge milløp i Trysilterrenget.

Fra starten på 10 km med de raskeste herrene allerede i posisjon i front. (Foto: Østby IL)

10 km - 10 beste menn:

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Ulrik Auestad Tollefsen Åsen IL/Team AF Håndverk M20-22 0:36:21 2 Bastian Karlsen Antonsen Lyn Ski M23-34 0:37:20 3 Oskar Lockert Skjold Åsen IL/Team AF Håndverk M23-34 0:37:59 4 Herman Ludvig Aamodt Eidsvoll M23-34 0:38:20 5 Isak Sandbu Ullensaker/Kisa IL M18-19 0:38:33 6 Kristian Moen Bonden Trysil IL/Team Burger King Northug M16-17 0:39:07 7 Erlend Sæbu Skrautvål IL/Trysil Kuteklubb M23-34 0:39:55 8 Magnus Borg Faldmo Drevjedalen IL M20-22 0:41:15 9 John H Lillestu Kongsbakken LK M35-39 0:41:16 10 Ivar Hesselberg Indby Lørenskog Løpeklubb M35-39 0:41:49

I kvinneklassen hadde fjorårets vinner av dobbelen, Lin Iren Sætre, en solid ledelse på åtte minutter på Ane Marte Bakke, men med løpsseier og fem minutters margin ned til Lin Iren på 6. plass, ble det seier totalt med to minutter bedre totaltid etter at utregningen ble riktig. Vektingen er fortsatt til fordel for deltakere med sin styrke på vinterføre siden løpstid for nesten alle de 22 som fullførte 42 km på ski og 10 km løp i år er mer enn tre ganger så lang på ski som på beina. Svenske Maria Gradin og Sofie Helmersen kompletterte pallen på kvinnenes løp.

Pallen 10 km kvinner. (Foto: Østby IL)

Gunhild Grindjordet fra Hernes var en av mange fornøyde løpere etter turen gjennom Trysil-terrenget lørdag. (Foto: Østby IL)

10 km - 10 beste kvinner:

1 Ane Marte Bakke Hosle K40-44 0:46:45 2 Maria Gradin Trysil K40-44 0:48:25 3 Sofie Helmersen Oslo K23-34 0:49:11 4 Pernille Løwe Rykkinn K23-34 0:50:46 5 June Pedersen Søre Osen IL K23-34 0:51:28 6 Lin Iren Sætre Hernes K50-54 0:51:47 7 Oda Elgshøen Trysil K35-39 0:52:05 8 Gertrud Engquist Malmbergets AIF K14-15 0:52:23 9 Mina Nerhagen Trysil Kuteklubb K35-39 0:52:44 10 Karen Marie Løwe JB K50-54 0:53:28

De beste av de 30 på 6,5 km

5 km - 3 beste menn:

1 Kornelius Haugen Kongsvinger Menn 6,5 km 0:28:02 2 Jonas Kolberg Ifarness Jardar IL Menn 6,5 km 0:29:50 3 Morgan Gradin Trysil Menn 6,5 km 0:35:05

5 km - 3 beste kvinner:

1 Oda Hanssen Kvinner 6,5 km 0:33:45 2 Lene Taftø Kjeller Kvinner 6,5 km 0:39:54 3 Neah Watvedt Wallberg Østbygda IL Kvinner 6,5 km 0:43:31

Trysildobbelen - menn:

Plass Navn Klubb TSM TM x 2 Totalt 1 Ulrik Auestad Tollefsen Åsen IL / Team AF håndverk 1:55:04 36:21 03:07:46 2 Oskar Lockert Skjold Åsen IL 1:53:07 37:59 03:09:05 3 Alfred Källsmyr IK Fryken 2:07:49 43:08 03:34:05 4 Ole-Petter Sætre Nybergsund IL-Trysil 2:16:04 47:23 03:50:51 5 Daniel André Bakka Aalandslid Team Langhus 2:21:24 45:24 03:52:12 6 Erik Røssland Kløvstad 2:35:34 44:27 04:04:29 7 Simen Westre Lørenskog Løpeklubb 2:44:15 42:33 04:09:21 8 Nicklas Olsen Team Langhus 2:35:02 50:28 04:15:58 9 Thomas Fjellheim Nes ski 2:37:54 49:21 04:16:36 10 Fredrik Langbraaten Haukåsen øl & jogg 2:31:58 53:09 04:18:17 11 Håkon Kolåsæter Østby IL 2:51:53 43:39 04:19:12 12 Knut Slatleim Kolbotn Run 3:00:38 45:36 04:31:51 13 Marius Grandahl Falla 3:05:33 57:42 05:00:57 14 Erik Gustavsen 3:19:18 57:52 05:15:02 15 Ole H Langbraaten Haukåsen Øl & Jogg/ Bane NOR BIL 3:27:18 1:00:28 05:28:14 16 Per Ole Otterness Strømmen IF 3:48:46 58:58 05:46:42 17 Roar Olsen Gif-joggen 4:27:05 1:00:12 06:27:30