Benson Kipruto overrasket - Eliud Kipchoge slet

Benson Kipruto fra Kenya stjal overskriftene med en imponerende seier i nattens Tokyo Maraton. Han vant på rekordtiden 2.02.16. Dette plasserte ham foran landsmennene Timothy Kiplagat og Vincent Ngetich, som klokket inn på henholdsvis 2.02.55 og 2.04.18.

Den dobbelte olympiske mesteren Eliud Kipchoge, kjent for sin sterke dominans i maraton de siste årene, møtte uventede utfordringer og endte på en skuffende 10. plass med tiden 2.06.50. Kipchoge, som er i forberedelsene til Paris-OL, kommenterte sitt uventede resultat med et filosofisk "ikke hver dag er julaften". Han antydet problemer midt i løpet, men gikk ikke i detalj på hendelsen.

Kiprutos seier kommer i kjølvannet av den tragiske nyheten om Kelvin Kiptums bortgang, verdensrekordholderen som døde i en bilulykke.

Kipruto, som nå sikter seg inn mot Paris-OL, uttrykte overraskelse over å kunne løpe på fart til verdensrekord. Etter målgang fikk han spørsmål om han kan bli den første løperen som løper raskere enn to timer.

- Ingenting er umulig, og jeg vil jobbe for det, var svaret.



Plassering Navn Nasjon Tid 1 Benson Kipruto KEN 02:02:16 2 Timothy Kiplagat KEN 02:02:55 3 Vincent Kipkemoi KEN 02:04:18 4 Hailemaryam Kiros ETH 02:05:43 5 Tsegaye Getachew ETH 02:06:25 6 Bethwel Kibet KEN 02:06:26 7 Haimro Alame ISR 02:06:27 8 Simon Kariuki KEN 02:06:29 9 Yusuke Nishiyama JPN 02:06:31 10 Eliud Kipchoge KEN 02:06:50

Sutume Asefa Kebede vant med ny løyperekord

På kvinnesiden var det Sutume Asefa Kebede fra Etiopia som overrasket ved å vinne på tiden 2.15.55, som er ny løyperekord. Hun ble tett fulgt av Kenyas Rosemary Wanjiru og Etiopias Amane Beriso Shankule, som løp på henholdsvis 2.16.14 og 2.16.58.

Nederlands Sifan Hassan, som har vunnet både 5,000 og 10,000 meter i OL, endte på en respektabel fjerdeplass med tiden 2.18.05 i sitt tredje maratonløp. Hassan, som fortsatt ikke helt vet hva hun skal satse på i det kommende Paris-OL, uttrykte tilfredshet med sin innsats og de signalene hun fikk.