Det var Anne Gine Løvnes som sto igjen som det norske håpet da det var klart for finale på 1500 meter for kvinner i U23-EM på Fana stadion søndag. Etter å ha løst kvalifiseringen på imponerende vis fredag, var Tjalve-løperen klar for å kjempe mot Europas beste U23-løpere på mesterskapets avsluttende dag. For hennes klubbvenninne Ingeborg Østgård og Vik-løperen Marte Hovland endte mesterskapet i forsøksheatene, der begge ble slått ut.

I finalen stilte Løvnes med fersk personlig rekord på 4.10,23 fra Boysen Memorial tidligere i juli. Den gode prestasjonen der plasserte henne blant outsiderne i et felt uten en klar favoritt. Blant de fremste medaljekandidatene var franske Adèle Gay med 4.07,00 som bestenotering, samt britiske Mena Scatchard, svenske Mia Barnett og ikke minst tyrkiske Dilek Kocak. Med flere løpere på nivå rett under 4.10 var det ventet at løpet kunne bli et jevnt og taktisk oppgjør, der Løvnes håpet å kunne blande seg inn i kampen om topp-plasseringene.

Det var sveitsiske Lilly Nägeli og Kocak, som la seg i front på de to første rundene. Det var ikke enormt tempo, og Løvnes lå på utsiden av feltet gjennom svingen etter passering 800 meter. En passering som gikk på 2.17,79.

Løvnes hadde til nå fått en drøy tur rundt banen hvor store deler av løpet ble løpt i bane 2. Men feltet lå så tett på grunn av lav fart, at det var vanskelig å løpe noe billigere. Å legge seg helt bak inne ved lista ville selvfølgelig også være skummelt - både med tanke på fall i et tett felt og hvis noen plutselig skulle øke farten.



Med 500 meter igjen ble Løvnes passert av britiske Ava Lloyd, samtidig som tempoet ble skrudd opp. Løvnes måtte helt ut i bane 3 ved passering en runde igjen, og fikk en drøy sving nok en gang. I front så tyrkiske Kocak komfortabel ut og hadde fin kontroll på dette foreløpig. Hun ble utfordret litt av franske Adele Gay på den bortre langsiden, men holdt unna.



Gjennom siste sving så falt duoen Lloyd og Løvnes litt av hovedfeltet, samtidig som Kocak og Gay kjempet skulder mot skulder inn på oppløpet. Det var de to det skulle stå mellom i gullkampen. 15-20 meter før mål så det ut til å kunne vippe i fransk favør, men Kocak kjempet holdt unna uten å stivne helt. Vinnertid 4.08,79 og årsbeste for polakken. Gay fikk sølvet med 4.08,89 mens det ble bronse til Irland og Eimear Maher på 4.09,54. Løvnes klarte å spurte fra Lloyd inn mot mål og ble nummer 9 på tiden 4.12,12.



Eimear Maher sørget for irsk bronsemedalje. (Foto: Arne Dag Myking)



Hos NRK i pressesonen ble Løvnes spurt om hun hadde et ekstra gir, eller om det var tomt:

- Jeg følte jeg kom litt bakpå siste hundre meter, men jeg mistet kanskje ikke så mye mer. Det blir mye start og stopp når det går litt sakte. Det var tungt for min del på slutten der, svarte hun.



Anne Gine Løvnes løp inn til 9. plass som eneste norske løper i finalen. (Foto: Arne Dag Myking)



Når det gjelder at hun ble liggende i en drøy linje gjennom svingen, så sa hun at det er sånn som er forventet.

- Det er sånn som skjer når det er mesterskap. Vi løper jo ikke som vi gjør når vi løper med hare. Det blir rolig start og plutselig kommer spurten, sa hun.



Hun snakket også om at det blir mye løping ute i banen, men at det også er risikabelt å ligge inne ved lista. Hun oppsummerer med at hun hadde håpet på bedre plassering enn nummer ni, men at det var kjempegøy å få være med i finalen.

- Det gir motivasjon til senere og god læring. Man må øve på å løpe fort mot slutten, sa Løvnes.



Resultater 1500 meter finale

Plass Navn Nasjon Tid Annet 1 Dilek Koçak TUR 04.08,79 SB 2 Adèle Gay FRA 04.08,89 3 Eimear Maher IRL 04.09,54 4 Mena Scatchard GBR 04.09,84 5 Lilly Nägeli SUI 04.10,38 PB 6 Mia Barnett SWE 04.10,50 7 Nel Vanopstal BEL 04.10,94 PB 8 Jolanda Kallabis GER 04.11,49 9 Anne Gine Løvnes NOR 04.12,12 10 Ava Lloyd GBR 04.13,04 11 Valeria Minati ITA 04.19,67 12 Fabienne Müller SUI 04.23,24

Europamester Dilek Kocak. (Foto: Arne Dag Myking)