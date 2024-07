Astrid Cecilie Berntsen imponerte stort i U18-EM på 2000 meter hinder. Med tiden 6.31,22 løp hun inn til en suveren gullmedalje og personlig rekord, hele fjorten sekunder foran sin tidligere bestetid. Berntsen hadde en strategisk tilnærming til løpet. Favoritten Nadio Soto fra Spania satte fart, falt, og kom tilbake i tet, men når alt kom til alt, var det ingen som kunne følge Berntsen. I mål hadde hun to og et halvt sekunds margin til nummer to.

Hans Jørgen Borgen, som er med som leder i mesterskapet, forteller til Kondis:

- Hun fulgte planen. Prøvde å holde farten litt nede i starten og holde en posisjon 4-6 innenfor rekkevidde på medalje. Vi visste at hun hadde den beste spurten, så spørsmålet var hvor fort de andre klarte å kjøre i starten.



- Jeg er utrolig fornøyd!

I finalen hang Berntsen med tetgruppen fram til det ringte for den siste runden. Da satte hun inn et ekstra gir og sikret seg EM-gullet.

- Jeg er utrolig fornøyd med løpet, det har ikke gått helt opp for meg enda. Jeg håpet på et typisk «lureløp» men det gikk ganske raskt ut av fra start. Jeg fokuserte på å finne en rytme og fikk mye energi siste runde som holdt helt inn. Det hjalp også veldig å høre Norge supporterne heie, forteller Berntsen til Kondis.



EM-gull i sterkt selskap

Berntsens seier ble ekstra spesiell med tanke på den gode konkurransen. Sølvet gikk til Ema Berkova fra Tsjekkia, mens favoritt Nadia Soto fra Spania tok bronsen. Berntsen løp fra alle på den siste runden og sikret seg europamestertittelen.