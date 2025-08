Mesterskapet blir ikke sendt på NRK, men Eurovision Sport vil streame med engelske kommentatorer alle dagene. Klokka 15.25 i morgen skal tre norske gutter – Håkon Moe Berg, Åsmund Sunde Førde og Lukas Bunsic – løpe 3000 m-forsøk.

Håkon Moe Berg har ikke løpt 3000 m før i år, men har den beste persen i feltet med 7.55,82. Med sine gode spurtferdigheter bør han kunne gå greit gjennom forsøket. Den største utfordringen for han kan bli det ambisiøse programmet. Allerede fredag formiddag er det 1500 m-forsøk, og dersom han går videre fra forsøkene, er det 3000 m-finale på lørdag og 1500 m-finale på søndag.

Også Wilma Wilma Bekkemoen Torbiörnsson skal i aksjon på åpningsdagen med 1500 m-forsøk torsdag klokka 16.45. Siden hun har fått storparten av forsesongen ødelagt av skade, vil det i første omgang handle om å kvalifisere seg til finalen for Wilma. Hun er også påmeldt 3000 m der det er forsøk på fredag og finale på søndag.

Den største norske medaljekandidaten blant de norske distanseløperne på kvinnesida er nok Andrea Nygård Vie. Hun skal løpe 3000 m hinder-forsøk fredag kokka 8.10, og hun stiller til start med raskeste tid i år på 9.51,72. Også Sara Yasmin Abid som har pers på 10.35,22, skal løpe 3000 m hinder.

På herresida har Norge også et sterkt kort i Magnus Øyen som har vært nest raskest av alle i år på 5000 m med 13.54,56. Spanske Oscar Gaitan har løpt drøye sekundet fortere, mens Kristian Braathen Børve har den beste persen med 13.52,44.

Magnus Øyen får i likhet med Håkon Moe et stramt program i og med at han også skal løpe 1500 m. På 5000 m er det imidlertid direkte finale, men til gjengjeld må Magnus løpe 5000 m-finale bare 5 timer etter at han har løpt 1500 m-forsøk på fredag.

I tillegg til de som allerede er nevnt, skal Oda Bråten Richenberg løpe 3000 m, Johannes Sandvik Bø 3000 m hinder og Andreas Dybdahl 1500 m. Sistnevnte vant 1500 meteren i nordisk for to uker siden.

Under det europeiske ungdoms-OL for to år siden kunne Andrea Nygaard Vie juble for sølv på 2000 m hinder. Nå skal hun ut på ny medaljejakt – på 3000 m hinder. (Foto: Jonathan Byrkjenes)



