Det gror i løpsmiljøet “down under”. Store talenter er på vei opp, og Cameron Myers er helt klart et av de største. I desember kunne Kondis rapportere om at han satte australsk U20-rekord på 3000 m med 7.41,11. Allerede som 17-åring løp han 1500 m på 3.33,26, og på 1 mile utendørs er persen 3.50,15.

Sjøl var han ikke helt fornøyd med tida etter mile-løpet i New York:

– Det var fint å slå rekorden, men målet var å løpe litt fortere, så slik sett er jeg ikke alt for fornøyd. Samtidig var dette mitt første løp på en innendørsbane, ja faktisk først økt overhodet på en slik bane, så forhåpentligvis vil det gå fortere når jeg blir mer vant til det, uttalte han etter løpet.

Den gamle U20-rekorden tilhørte amerikanske German Fernandez. Den var på 3.55,02 og ble satt i 2009.

Løpet i sin helhet kan sees i denne videoen.



Alle resultat



Rekordrask 15-åring

Sam Ruthe satte ny bestenotring i verden for 15-åringer på 1 mile i et utendørsløp heime på New Zealand. Med 4.01,72 ble han nummer fire i det newzealandske seniormesterskapet og forbedra den gamle rekorden med nesten fire sekunder. Den gamle bestenoteringa hadde britiske Evan Grime som løp på 4.05,48 i fjor.