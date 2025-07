Det var to norske løpere på startstreken da kvinnenes 5000 meter-finale ble avviklet søndag ettermiddag på Fana stadion. Tjalveløper Maiken Homlung Prøitz og Anna Marie Nordengen Sirevåg fra SK Vidar stilte begge til start i finalen.

Nordengen Sirevåg stilte med en personlig rekord på 15.58,30 fra et stevne i Tyskland tidligere i år, mens Homlung Prøitz hadde forbedret seg til 16.30,47 tidligere i sesongen. Spanske Maria Forero var på forhånd en stor favoritt, som hadde løpt på 15.03,88 i år, mens Agate Caune fra Latvia og danske Sofia Thøgersen også var regnet som sterke medaljekandidater.

Det var de to franske kvinnene Camille Place og Julia David-Smith som tok teten og lå der de første rundene, hvor lite skjedde i feltet. De to norske kvinnene holdt seg lenger bak. Første tusen meter ble passert på ikke altfor raske 3.28.

Like etter passering ville irske Anika Thompson ha en helt annen fart og giret opp minst to gir. I løpet av den påfølgende runden fikk hun 15 meter til den spanske favoritten Forero. Men Thompson fikk ikke ligge i ensomhet så lenge. Maria Forero tok et lite drag og hentet inn den grønne ryggen ganske effektivt og raskt. Bakover var det nå 15-20 meter. Den andre tusenmeteren gikk forøvrig en god del raskere, og ble passert på 3.04,51. Danske Sofia Thøgersen lå i en trio bak lederne, sammen med tyske Vanessa Mikitenko og franske Julia David-Smith.



Lederduo hadde blitt til lederkvintett, anført av irske Anika Thompson. (Foto: Arne Dag Myking)

Spanske Forero trår til

Akkurat etter passering 4000 meter tro den spanske kvinnen til og distanserte umiddelbart de andre. Samtidig fikk vi se bilder av danske Thøgersen som satt på banen og hadde gitt opp løpet. Det var kun tyske Mikitenko som holdt delvis kontakt med Forero, mens Thompson og David-Smith skulle gjøre opp om bronsen.



Og det så enkelt ut for Forero på den siste runden. Avstanden bakover ble enorm på den runden, og hun kunne løpe vinkende i mål på tiden 15.43,44. Vanessa Mikitenko tok sølvet med 15.51,97, mens irske Anika Thompson, som satset friskt og ledet en stund, tok bronsemedaljen med 15.56,80.



Maria Forero og Spania kunne feire EM-gull. (Foto: Arne Dag Myking)

Vanessa Mikitenko feirer sølv. (Foto: Arne Dag Myking)



Det var vrient å følge de norske løperne underveis, men Nordengen Sirevåg kom først av dem til mål og noterte 16.42,96 og 13. plass. Homlung Prøitz inn til 20. plass og tiden 16.55,50.



Anne Marie Nordengen Sirevåg fikk det tungt men fikk med seg god erfaring fra finalen. (Foto: Arne Dag Myking)



- Det var tungt. Det gikk greit de første rundene, men så ble det veldig tungt etter hvert. Men svampene hjalp bra da, sa Nordengen Sirevåg til NRK etter sin 13. plass.

- Jeg følte at jeg jobbet helt inn i mål. Det var en god erfaring, svarer hun på spørsmålet om hva hun lærte av dette løpet.



- Dette var veldig varmt, rett og slett, sa Homlung Prøitz i samme intervju.

- Jeg merker at jeg ikke er vant til slik varme som dette i det hele tatt, så det ble litt for hardt for meg i dag. Men, mesterskapet er mesterskap - det gikk sakte i starten og raskere etter hvert, noe som ikke er like lett for alle bein, sa hun videre.



Maiken Homlung Prøitz synes det var hardt å løpe 5000 meter i varmen. Her foran svenskene Ida Kraft og Ebba Broms. (Foto: Arne Dag Myking)

Resultater 5000 meter kvinner

Plass Navn Nasjon Tid Annet 1 Maria Forero ESP 15.43,44 2 Vanessa Mikitenko GER 15.51,97 3 Anika Thompson IRL 15.56,80 4 Julia David-Smith FRA 16.00,62 5 Pia Schlattmann GER 16.06,62 6 Katarzyna Nowakowska POL 16.13,00 7 Jade le Corre FRA 16.14,20 8 Liv Dinis SWE 16.14,95 9 Agate Caune LAT 16.17,24 10 Jette Beermann GER 16.18,28 11 Agnese Carcano ITA 16.19,76 12 Loes Kempe NED 16.23,27 13 Anna Marie Nordengen Sirevåg NOR 16.42,96 14 Nicole Bauer AUT 16.45,45 PB 15 Ida Kraft SWE 16.48,79 16 Esmanur Yilmaz TUR 16.50,66 17 Laura Ribigini ITA 16.52,82 18 Lucia Arnoldo ITA 16.54,30 19 Bieke Schipperen NED 16.55,39 20 Maiken Homlung Prøitz NOR 16.55,50 21 Ebba Broms SWE 16.56,20 22 Milica Tomaševic SRB 17.09,91 Hannah Odgaard Jakobsen DEN DNF Camille Place FRA DNF Sofia Thøgersen DEN DNF Ava O'Connor IRL DNS

Maiken Homlung Prøitz løper i mål. (Foto: Arne Dag Myking)

Julia David-Smith havnet utenfor pallen, på 4. plass. (Foto: Arne Dag Myking)

Maria Forero vinner. (Foto: Arne Dag Myking)