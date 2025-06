Mange arrangører fra Sparebank1 Østlandet var på plass.

Det ble litt krevende orientering i litt rufsete terreng for nesten 120 løpere i Mosjømarka sør tirsdag kveld. Terrenget fremstod som mer rufsete enn det arrangøren hadde skrevet i PM.

Kartet Mosjømarka sør ble revidert 2024 og var i målestokk 1:7 500 for de tre korteste og i 1:10 000 for 4,5 km. Terrenget ble beskrevet som stort sett god løpbart i furuskog av vekslende alder med blåbærlyng i bunn. Noen få stier i området. De to korteste løypene passerte en bekk et par ganger og der noen enkle klopper er bygd.

I alt stilte 119 løpere til start, men det er alltid plass til flere som ønsker en tur i skogen med kart og kompass. Neste bedriftsorienteringsløp går tirsdag 24. juni med HamarPost BIL som arrangør. Påmelding via Innlandet Bedriftsidrettskrets Orienteringsutvalget hjemmeside innen lørdag 21. juni.

Her studeres kartet mens man venter på startsignalet.

Ukas løyper:

D 1,5 km: 1,6 km 6 poster

H 1,5 km: 1,6 km 6 poster

D 2,5 km: 2,6 km 9 poster

H 2,5 km: 2,8 km 10 poster

D 3,5 km: 3,9 km 10 poster

H 3,5 km: 3,9 km 9 poster

D 4,5 km: 4,7 km 11 poster

H 4,5 km: 4,7 km 11 poster

Alle løypevinnere:

Løype Navn Klubb Tid Km-tid

D 1,5 1,6 km Lise Tronstad Hagen VVS og Klima 42:08 26:20

D 2,5 2,6 km Inger K. Brøndbo OL Vallset/Stange 40:31 15:35

D 3,5 3,9 km Elianne Haneberg Sparebank 1 Østlandet 40:53 10:28

D 4,5 4,7 km Anne Marit Bordal Ringsaker OK 47:15 10:03

H 1,5 1,6 km Knut Vidar Lund Telenor BIL 22:21 13:58

H 2,5 2,8 km Ove Tåsåsen Mjøs Retail 34:47 12:25

H 3,5 3,9 km Andreas Huber NAV 39:00 10:00

H 4,5 4,7 km Bjørn Solbergseter Hamar Post BIL 43:38 09:17



Alle resultater, strekktider og div. info på Innlandet Bedriftsidrettskrets Orienteringsutvalget.

Årets sesong er det satt opp 20 løp, 10 løp på våren og 10 løp på høsten. Terminlista for 2025