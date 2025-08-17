Der var et voksent felt på 24 løpere som la av gårde på 5000 meteren i sola på Fana Stadion søndag ettermiddag - 23 i MU20 og Martin Ukkelberg Sløgedal som utfordret gullvinner i MU23-klassen. 

Ull/Kisa-duoen Lukas Buncic og Kristian Bråthen Børve tok ansvar for å holde farten oppe fra start sammen med Nittedals Martin Sølvberg Tjelle. Første 1000 m gikk på 3 blank, og feltet hadde allerede delt seg i to med 13 mann på den første lange rekken bak de to gul-grønne. Aleksander Hauge Øyen fortsatte som hærføren for de ti som fortsatt var med å krige om medaljene på de neste rundene. 

Etter 3000 m løpt vekslet Ull/Kisas Lukas Buncic og Kristian Bråthen Børve igjen på å dra i rykk og napp, og tetgruppa ble  redusert til sju mann. Klokka ringte da Buncic og Bråthen Børve gikk fram for siste gang, fortsatt utfordret av Hauge Øyen. På oppløpet ble det et rivende internt Ull/Kisa-oppgjør med fallseier til tittelforsvarer Kristian Bråthen Børe med fem tusendelers  margin på 14:48:08 på 1500 m-vinner Lukas Buncic. Alexander Hauge Øyen sikret arrangørklubben Gneist bronsen tre sekunder bak. 

Spurten kulminerer i at de to duellantene stuper over mållinjen. 

 

Aleksander Hauge Øyen kan kontrollere inn til en tredjeplass. Ulrik Jåvoll Hagen følger på.
PosSt.nrNavnCatKlubbTidNote
1389Kristian Bråthen BØRVEG18/19ULLK14:48.09(.081)
2388Lukas BUNCICG18/19ULLK14:48.09(.086)
395Aleksander Hauge ØYENG18/19GNE14:51.13 
412Ulrik Jåvoll HAGENG17BRND14:52.55PB
5219Martin Sølvberg TJELLEG17NITTE14:54.60PB
6197Vidar BJØRNÅSG18/19MÅLS15:01.12PB
7262Jens Kristian SAMUELSENG18/19RJUK15:01.18 
8324Fredrik HESJEDAL-TRONSTADG18/19SPYDE15:06.14PB
9279Martin Ukkelberg SLØGEDALU23MSAND15:08.40SB
10214Eric Haugen GRØNVOLDG16NITTE15:19.68 
11446Petter Vea MONSETHG15BRAT15:19.83 
12354Axel Wold MØLLERG17TJALV15:25.24PB
13238Dagfinn GJERSTADG18/19OST15:37.63 
1419Isak Aronsen HÆSTADG17BULT15:43.88 
1566Sondre Røed MOMRAKG18/19FYR15:44.27PB
16307Alfred Lauvsnes HOVDETG17SKJA15:44.72PB
1794Magnus Hauge ØYENG16GNR15:50.53PB
1865Tarjei Røed MOMRAKG16FYR16:06.19PB
19425Idar ODLANDG18/19VAR16:09.35 
20169Leon TVEITOG17JLSTE16:11.19PB
2193Daniel WASBØG17GNE16:18.42 
22258Julian FAGERLIG17RANA16:21.63PB
 88Martin MJELDEG17GNEDNF 
 53Mats Engan HEGGELUNDG18/19FROLDNF 
Her er det Martin Sølvberg Tjelle som løper i front.
Aleksander Hauge Øyen var aktivt med i front. Gneist-gutten har nå virkelig tatt steget inn blant de aller beste juniorene her i landet. Han hadde U20-EM-kravet på 3000 meter inne, men ble ikke tatt ut på landslaget som konkurrerte i Finland sist helg.
Det ringes, og Kristian Bråthen Børve og Lukas Buncic posisjonerer seg for den avsluttende runden og spurten mot mål.
Her er det Vidar Bjørnås og Jens Kristian Samuelsen som løper i mål. 
Julian Fagerli (258) har en runde igjen.

 

Petter Vea Monseth og Eric Haugen Grønvold tar tiden sin selv.
Premiepallen for MU20: Lukas Buncic, Kristian Bråthen Børve og Aleksander Hauge Øyen.
Martin Ukkelberg Sløgedal var den eneste som deltok i klasse MU23. Men det hold til en gullmedalje det. 