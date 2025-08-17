Der var et voksent felt på 24 løpere som la av gårde på 5000 meteren i sola på Fana Stadion søndag ettermiddag - 23 i MU20 og Martin Ukkelberg Sløgedal som utfordret gullvinner i MU23-klassen.

Ull/Kisa-duoen Lukas Buncic og Kristian Bråthen Børve tok ansvar for å holde farten oppe fra start sammen med Nittedals Martin Sølvberg Tjelle. Første 1000 m gikk på 3 blank, og feltet hadde allerede delt seg i to med 13 mann på den første lange rekken bak de to gul-grønne. Aleksander Hauge Øyen fortsatte som hærføren for de ti som fortsatt var med å krige om medaljene på de neste rundene.

Etter 3000 m løpt vekslet Ull/Kisas Lukas Buncic og Kristian Bråthen Børve igjen på å dra i rykk og napp, og tetgruppa ble redusert til sju mann. Klokka ringte da Buncic og Bråthen Børve gikk fram for siste gang, fortsatt utfordret av Hauge Øyen. På oppløpet ble det et rivende internt Ull/Kisa-oppgjør med fallseier til tittelforsvarer Kristian Bråthen Børe med fem tusendelers margin på 14:48:08 på 1500 m-vinner Lukas Buncic. Alexander Hauge Øyen sikret arrangørklubben Gneist bronsen tre sekunder bak.

Spurten kulminerer i at de to duellantene stuper over mållinjen.

Aleksander Hauge Øyen kan kontrollere inn til en tredjeplass. Ulrik Jåvoll Hagen følger på.