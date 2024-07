- Våre utøvere har uten unntak gjort det veldig bra med en rekke perser, sier trener Hans Jørgen Borgen som er en av to som fungerer som trener for mellomdistanseløperne i Slovakia. Jessheimklubben har de to siste årene vunnet Holmenkollstafetten for menn.

- Vi har de siste årene gjort mye for å bli en klubb som er kjent for å prioritere og satse på utøvere. Mellom- og langdistansemiljøene våre er nok det vi er mest kjent for, men vi har også gode miljøer innen kast og hopp, sier trener Borgen.

Det er ventet at klubben vil få flere til U-20 VM i Lima. Kristian Børve vant 1500 meter på EYOF - European Youth Olympic Games - i Slovenia i fjor. Året før tok Andreas Fjeld Halvorsen to sølv under U-18 EM i Jerusalem. Han satte da også verdensrekord på 3000 meter i sin aldersklasse. Begge løper trolig junior-VM i Peru. Under nordisk i fjor vant Sondre Omland 1500 meter.

- Vi har både topp og bredde. Her ligger litt av hemmeligheten bak stafettsuksessen. Vi har av ulike grunner trukket til oss flere løpere fra det sentrale Østland, sier Borgen. Han understreker at klubben også har treninger i Oslo. Sammen med Frode Hansen og Atle Karlsen har han ansvaret for løperne fra 800 meter og oppover i klubben.

Borgen har gått i bresjen siden oppstarten på oppturen.

- Jeg startet som trener i 1995. Rundt ti år senere fikk vi våre første nasjonale topputøvere med Thomas og Andreas Roth. Begge gjorde det bra også internasjonalt. Thomas er her på EM som fysioterapeut for det norske laget, forteller Borgen.

Heving av nivå

Da Sindre Buraas fra naboklubben Hurdal vant 1500 meter for junior på NM for snart 20 år siden, var det ingen under fire minutter på distansen i Norge det året. Buraas vant siden junior-VM i motbakkeløp, og han var topp-ti på 5000 meter under VM i Moskva i 2013.

- I dag er det vel 22 løpere som er under 4 minutter på 1500 meter, og vi har to U-20 løpere under 3.40. Utviklingen både i topp og bredde nasjonalt har vært enrom, presiserer Borgen som understreker at det er flere grunner til dette.

Norge har vunnet flere titler på mellom og langdistansene både for jenter og gutter de siste årene.

- Det kan bli flere sterke plasseringer utover høsten, også avslutter han.

NB! Sondre Lehmann som løp 400 meter på EM, er som Lukas Buncic fra Lørenskog FIL som er en del av paraplysamarbeidet til Ull/Kisa. Sondre har gull fra UM innendørs på 800 meter.

Medaljetabell U18 European Athletics Championships 2024: