(Alle foto: Stein Arne Negård)

Løpere gjør seg klare til start. Bjørnar Tollefsen som vant H60 til venstre.

Løpene var både World Ranking Event-konkurranse (WRE) og inngikk i Norgescupen. D/H 21- og D/H 17-20 var slått sammen til D/H 17- slik at alle får WRE poeng. Det var separat premiering og tildeling av poeng i Norgescup for D/H 21- og D/H 17-20.

Klasser og løypelengder:

N-åpen, D/H11-12, D/H70 - 2.0 km

D/H13-14, D/H60 - 2.5 km

D15-16, D17K, D40, D50 - 2.8 km

H15-16, H17K, H50 - 3.0 km

H40 - 3,1 km

D17 (WRE) - 3.2 km

H17 (WRE) - 3.5 km



Terrenget var for det mest åpent fjellterreng med myrer og variert gran- og bjørkeskog. Moderat kupering med noen brattere partier. Det var mest scooterspor og noen få maskinpreparerte løyper i løpsområdet. Under dagens ski-o løp var det ganske tett tåke, noe som gjorde det mer krevende i de åpne områdene.

Anna Ulvensøen studerer kartet etter målgang.

Damevinner Anna Ulvensøen til Norsk Orientering:

- Jeg hadde en god følelse i dag, sier Anna Ulvensøen etter sesongstarten i ski-o på Sjusjøen.

Jenta i drakten til Nydalens SK kunne også smile når hun så på resultatlisten, hvor hun var på toppen foran Evelina Wickbom og Hanna Lundberg.

- Det er alltid gøy å vinne, smiler hun etter suksessen, og fortsetter:

- Løpet var ikke helt feilfritt, men ganske bra. Det er krevende ski-o, og et par steder ble jeg litt ivrig og mistet litt kartkontakten. Uansett var flyten såpass bra at det holdt til seier foran de to nevnte svenskene i en dameklasse som talte over 60 startende.

Imponerende antall og den beste av dem har fått smaken på seier før morgendagens mellomdistanse fra samme arena:

- Selvfølgelig er lista lagt, Jeg går alltid for seier, sier hun med glimt i øyet på direkte spørsmål om hun skal vinne også i morgen.

Anna Ulvensøen inn til seier i D17.

Synne Strand mot mål.

Evine Westli Andersen mot mål.

Herrevinner Jørgen Baklid til Norsk Orientering:

Samme planer har nok også vinneren i herreklassen, Jørgen Baklid, som i dag var over halvminuttet foran andremann etter snaue 13 minutters konkurransetid:

Jørgen Baklid inn til seier i H17.

- Det var en fin gjennomkjøring. Jeg har gått så og si helt rent, kommenterer han dagens løp.

Da ble det 30-tallet sekunder ned til Tim Lundberg på andreplass. Styrk Hundseid Kamsvåg gikk inn til 3. plass.

- Underveis føltes ikke kroppen helt rå, men det kan ikke ha vært så ille, fortsetter dagens mann i herreklassen med fullklaff på direkten i sesongstarten:

- Vanligvis har jeg ikke vært så rå under løpene i sesongstarten på Sjusjøen, så i dag var planen å ta det ganske rolig og komme litt inn i det tekniske. Det er tross alt ikke så mye relevant ski-o en får gått i konkurransefart før VM. Derfor gjelder det å bygge selvtillit når det er mulighet for det.

Sammenlagtvinneren i verdenscupen i fjor fikk nok både gode svar og økt selvtillit etter dagens konkurranse, og da er forventningen foran morgendagens mellomdistanse ganske store:

- Jeg går for å vinne, slår Baklid fast, og legger til: - Det gjelder for de fleste ski-o løp jeg stiller på i vinter.

Da er konkurrentene advart og Baklid viste også i løypa at han har sine ord i behold. Søndag får vi se om konkurrentene kan nærme seg karen fra Konnerud. (Kilde: Norsk Orientering)

Jørgen Baklid hører speakeren sier han har vunnet.

Styrk Hundseid Kamsvåg målstempler.

Isak Jonsson målstempler.



Alle resultater, kart og løyper i Livelox