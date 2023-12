(Alle foto: Stein Arne Negård)

Isak Lundholm i mål som vinner av H17.

Løpene var både WRE (World Ranking Event)-konkurranse og inngikk i Norgescupen. D/H 21- og D/H 17-20 var slått sammen til D/H 17-. Dermed fikk alle WRE-poeng, men det var separat premiering og poeng i Norgescupen for D/H 21- og D/H 17-20.

Klasser og løypelengder:

N-åpen, D/H11-12, D/H70 - 2.5 km

D/H13-14, D/H60 - 3.0 km

D15-16, D17K, D40, D50 - 3.5 km

H15-16, H17K, H50 - 4.5 km

H40 - 4,8 km

D17 (WRE) - 5,0 km

H17 (WRE) - 7.0 km



Det var for det meste åpent fjellterreng med myrer og varierende gran og bjørkeskog. Moderat kupering med noen brattere partier. Det var mest scooterspor og noen få maskinkjørte løyper i løpsområdet.

Vegard Gulbrandsen beste norske

- Det har gått veldig bra i dag. Jeg hadde mye bedre flyt enn i går, sier Vegard Gulbrandsen.

Landslagsmannen som ble nummer 7 under gårsdagens sprint i den nasjonale ski-o åpningen på Sjusjøen var søndag beste nordmann med andreplass da det handlet om mellomdistanse fra samme arena.

- Med litt lengre strekk og lengre løype fikk jeg mer ro i gåingen, sier han selv om veien fra 7. plass til pallen.

- I dag har jeg gått mye riktige veivalg, og i tillegg har jeg marginene på min side i forhold til de andre norske løperne.

For det var svenske Isak Lundhom som var best på Sjusjøen søndag med 30-tallet sekunder bedre tid enn Gulbrandsen. Deretter var det 9 sekunder fra Gulbrandsen og ned til Bjørnar Kvåle på 3. plass. Godt å ta med seg fra vinterens første konkurransehelg for Askerbøringen som konkurrerer i drakten til NTNUI:

- Det er deilig å få til et godt løp, da blir jeg tryggere på at det faktisk blir VM-tur i vinter.

VM kommer om en drøy måned. Før den tid venter noen gode dager med trening i løypenettet på Sjusjøen for Gulbrandsen og resten av landslaget hvor planen er å trene bra uten at det blir for mye.

Vinner Isak Lundholm ut fra start.

Nr. 2 i H17 - Vegard Gulbrandsen.

Nr. 3 i H17 - Bjørnar Kvåle.

Nr. 5 i H17 - Styrk Hundseid Kamsvåg.

Nr. 6 i H17 - Jørgen Baklid.

To av to for Anna Ulvensøen

I dameklassen virker det som Anna Ulvensøen har funnet denne balansen. Løperen fra Nydalens SK tok søndag sin andre seier i helgen da hun var 14 sekunder kjappere enn landslagskollega Synne Strand. Svenske. Evelina Wickbom gikk inn til 3. plass i dag.

Nå venter som nevnt samling for det norske landslaget på Sjusjøen frem til torsdag. Deretter fortsetter Norgescupen i ski-o med Ski-o-Treff på Skei første helg i januar 2024. (Kilde: Norsk Orientering)

Anna Ulvensøen viste konkurrentene ryggen begge dager i sesongåpningen.

Nr. 2 D17 i Synne Strand.

Nr. 3 i D17 - Evelina Wickbom.

Nr. 4 i D17 - Idun Strand.

Nr. 5 i D17 -Tilla Farnes Hennum.

Nr. 6 i D17 - Evine Westli Andersen.