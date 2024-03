UM friidrett arrangeres denne helgen i Sandneshallen, og det er et stort antall påmeldte ungdommer som nå er klare til det som regnes som ungdommenes eget norgesmesterskap. Startlistene viser over 600 påmeldte, og flere av disse deltar i flere øvelser, så det er klart for en hektisk helg for Sandnes IL.

Kondis kommer som vanlig til følge med på de lengste løpsøvelsene, som er 800 og 1500 meter. Disse øvelsene går fredag og lørdag.

Mesterskapet skal streames på Direktesport:

Tidskjema for Kondis-øvelser:

Fredag 8. mars:

Tidspunkt Klasse Øvelse Type Antall heat 17:45 J15 1500m Finale 1 17:55 J16 1500m Finale 1 18:05 J17+J18/19+J20/22 1500m Finale 1 18:15 G15 1500m Finale 2 18:35 G16 1500m Finale 2 18:55 G17 1500m Finale 2 19:15 G18/19 + G20/22 1500m Finale 2

Lørdag 9. mars: