Dagen starta med minusgrader og Stordalsvatnet var blikkstille så langt me kunne sjå. Utover dagen kom sola opp over snødekte fjelltoppar, før ho varmde såpass bra at Etne vart ein av dei varmaste i landet denne siste påskedagen. Alt var perfekt tilrettelagt for dei beste løpsforholda i dette 1260 m lange gateløpet på Frette.



Dei minste sprang dei siste 450 m av hovedløpet. 4 jenter kom på rekke og rad inn i mål, og fekk sine velfortjente medaljar etterpå.



Når dei største skulle springa var det jo litt spenning på kven som ville koma først over mål. Det er lett å starta for hardt i den flate traseen før det er ein liten motbakke halvvegs. Det var fleire duellar undervegs, m.a. far og son Løhaugen, der minstemann etter ein rask start klarte å halda unna for far Ørjan.

Dei to beste herreløparane kjempa tappert på slutten, og fekk pressa tida ned etter ein knallhard spurt. Tor Arne Sandvik frå arrangørklubben drog det lengste strået.

Men dei som imponerte aller mest var dei unge jentene frå Haugesund IL, som sprang frå alle andre. Dei drog ifrå resten av løparane heilt frå start, og kom i mål på tider som fører dei høgt opp på adelskalenderen. Linnea H. Fjelldalselv kom i mål kun 20 sek bak løyperekorden til Vilde Våge Henriksen, og har med det den 4. beste tida i løpet av damene.

Med løpskafe og premieutdeling så vart det var ein strålande flott dag å avslutta påskehøgtida på.



Vinnarane av dameklassen - Tiril Børø Opsøen (nr 2), Linnea H. Fjelldalselv (nr 1), Ingrid Frøyland (nr 3).

Resultater konkurranseklasse:

Kvinner 1. Linnea H. Fjelldalselv Haugesund IL 4.19 min 2. Tiril Børø Opsøen Haugesund IL 4.23 min 3. Ingrid Frøyland Haugesund IL 4.32 min Menn 1. Tor Arne Sandvik IF Klypetussen 4.43 min 2. Magne Berge IF Klypetussen 4.44 min 3. Johannes S. Løhaugen Etne IL 5.03 min 4. Ørjan Løhaugen IF Klypetussen 5.11 min 5. Svein Egil Sørland Haugesund IL 6.17 min 6. Harald Måge IF Klypetussen 6.32 min 7. Olav Samland IF Klypetussen 6.42 min 8. Olav Svendsen IF Klypetussen 7.26 min 9. Gisle Sellevold IF Klypetussen 8.09 min



Vinnar av herreklassen, Tor Arne Sandvik.



Klare for 450 m i barneløpet. - Julie Markhus Krokå, Lilly H. Fjelldalselv, Liv Frøyland og Thea Langelid.



HIL-jentene er klare til start på Bjørkeklubben Over - Tiril Børø Opsøen (60), Ingrid Frøyland (59), Linnea H. Fjelldalselv (61).



Kjekt at så mange av deltakarane tok turen frå Haugesund. Her er Svein Egil Sørland ferdig med sine 1260 m.

Bjørkeklubben Over - bestetider:

Damer:

1. Vilde Våge Henriksen Haugesund IL 3.59 min 2018 2. Miriam Berg Hovda Haugesund IL 4.08 min 2004 3. Maryna Novik IF Klypetussen 4.17 min 2018 4. Linnea H. Fjelldalselv Haugesund IL 4.19 min 2024 5. Kristine Alne Haugesund IL 4.21 min 2019 6. Tiril Børø Opsøen Haugesund IL 4.23 min 2024 7. Eira Vikse Austad Haugesund IL 4.25 min 2015 8. Barbro Ramstad Haugesund IL 4.28 min 2003 9. Britt Randi Stokkevåg IF Klypetussen 4.31 min 1989 10. Ingrid Frøyland Haugesund IL 4.32 min 2024 11. Elin Rame IF Klypetussen 4.35 min 1988 12. Oliv Enge IF Klypetussen 4.37 min 1988 12. Victoria Lindgren Haugesund IL 4.37 min 2019 14. Hedda Opsøen Haugesund IL 4.38 min 2019 15. Kristine G. Fatland IF Klypetussen 4.45 min 1994 16. Elisabeth Matre Skånevik IL 4.57 min 1996 17. Jorid Myrset IF Klypetussen 4.58 min 1993 18. Minda Hegerland IF Klypetussen 5.00 min 1990

Herrer: