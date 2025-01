Den tradisjonelle motbakkeløpsvarianten til Raudmelen (972 moh) er i år erstattet med en rundløype, der start og målgang er lagt til Kreklingen stadion.

Lang løype (9 km):

Konkurranseklassen byr på en variert rundløype på 9 km. Etter en bratt stigning opp til 400 moh, følger løperne en mer kupert sti til dagsturhytta Balabu og videre mot Fjærestadstølen. Deretter går løypa nedover via Sandstølen og Skåsheim før den avsluttes på en flott sti tilbake til Kreklingen stadion.





Kort løype (6 km):

Mosjonsklassen uten tid har en kortere løype på 6 km. Denne følger samme start som den lange løypa, men løperne vender raskere tilbake mot Kreklingen stadion via en enklere trasé.

En hel helg med aktiviteter

Løpet er en del av en hel helg med aktiviteter i Balestrand, fra 5.–7. september. Arrangørene inviterer både venner og familie til å delta, enten som løpere eller som publikum. Overnatting på de lokale hotellene tilbys med rabatterte priser for deltakere.



Opplev løpsglede og fjellidyll

Balestrand Opp og Rundt 2025 er et arrangement der du kan utfordre deg selv i fantastisk natur – og kombinere konkurranse med sosialt samvær. For mosjonister og aktive løpere er dette et løp du ikke vil gå glipp av.

Velkommen til Balestrand helgen 5.–7. september 2025!



Arrangørens nettside

Les reportasjen fra 2024 (K+)