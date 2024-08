TDS-løpet ble i år gjennomført med 148 kilometer og 9300 høydemeter mellom Courmayeur i Italia og Chamonix i Frankrike. Løpet, som er kjent for sitt teknisk krevende terreng og mer avsidesliggende stier, samlet nesten 1600 løpere til start like før midnatt mandag 26. august.



At det er et krevende løp beviser statistikken etter løpet klart - 770 løpere fullførte, mens nesten like mange, 742, måtte gi seg underveis.



Marie Dohin vant kvinneklassen

I kvinneklassen var det Marie Dohin fra Frankrike som stakk av med seieren. Etter å ha klatret forbi Ariane Wilhem på vei opp til Barrage de la Girotte, holdt Dohin ledelsen resten av løpet og fullførte på 24.06.01. Wilhem fra Sveits kom på andreplass med tiden 24.42.03, mens franske Céline Finas sikret seg tredjeplassen på 25.41.01. Seks av de ti beste plasseringene gikk til franske kvinner. Liten tvil om at Frankrike er en stor nasjon i ultraløpsverdenen.



De fem beste

Plass Navn Nasjon Tid 1 Marie Dohin Frankrike 24.06.01 2 Ariane Wilhem Sveits 24.42.03 3 Céline Finas Frankrike 25.41.01 4 Aleksandra Narkowicz Polen 25.56.30 5 Wen-Fei Xie Kina 27.35.30

Fransk seier også i herreklassen

I herreklassen var det Thibault Marquet fra Frankrike som tok ledelsen tidlig i løpet og beholdt den hele veien til mål. Marquet krysset målstreken på 18.59.36, og slo dermed fjorårets vinnertid med over 37 minutter (årets løype skal være noe kortere). Alban Berson, også fra Frankrike, fulgte på andreplass med tiden 19.56.40, mens Gautier Airiau sikret seg tredjeplassen på 20.07.22. Også her var det mange franske flagg øverst på resultatlisten. De fem første plassene gikk til franske løpere.





Thibault Marquet tok seieren i herreklassen. (Foto: UTMB)



De fem beste

Plass Navn Nasjon Tid 1 Thibault Marquet Frankrike 18.59.36 2 Alban Berson Frankrike 19.56.40 3 Gautier Airiau Frankrike 20.07.22 4 Nicolas Gourdon Frankrike 20.30.53 5 Kevin Roux Frankrike 20.44.53

Norske prestasjoner i TDS

Blant de norske deltakerne i årets TDS var det flere som fullførte den krevende distansen, men også noen som måtte kaste inn håndkleet. Stig Rasmussen fra BFG Bergen Løpeklubb ble beste norske deltaker blant herrene, med en 402. plass totalt og tiden 35.11.28. Ole Jørgen Vik fra Tomrefjord IL fulgte etter på 474. plass med tiden 36.22.35. Frode Wiggen fra Senja Sportsklubb fullførte på 705. plass med tiden 39.22.13. Kim Borge Kolstad fra Ull/Kisa friidrett kom inn til 716. plass med 20.30.47.



Plass Navn Klubb Tid 402 Stig Rasmussen BFG Bergen Løpeklubb 35.11.28 474 Ole Jørgen Vik Tomrefjord IL 36.22.35 705 Frode Wiggen Senja Sportsklubb 39.22.13 716 Kim Borge Kolstad Ull/Kisa friidrettsklubb 20.30.47



Blant de norske kvinnene var Sidsel Mohn fra Vestfold Ultraløperklubb og Kongsberg IF den eneste som fullførte løpet, med en sterk 42. plass i kvinneklassen og tiden 36.21.28. Ingrid Lid fra BFG Bergen Løpeklubb løp seg gradvis opp på listene, men måtte dessverre trekke seg etter 54,4 kilometer.