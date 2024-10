Årets norgesmester i 5 km gateløp, Filip Mangen Ingebrigtsen, er en av de fem seniorherrer som er tatt ut til nordisk. Bildet er fra da Sandnes-løperen tok et suveren NM-tittel i terrengløp lang løpye i Skien for fire år siden.(Foto: Samuel Hafsahl)

Mesterskapet finner sted i Vantaa, Finlands fjerde største by, beliggende et par mil nord for Helsinki hvor løpene går i en rundløype på 1,5 km. NFIF sender fem senior herrer og fire løpere i de tre andre klassene, kvinner senior og junior og menn junior. Den siste løperen i kvinner junior tas ut senere.

Her er uttaket som ble offentliggjort 23.10:

Menn senior, 7,5 km:

Ole Kasper Harlem Fosser, IL Heming.

Simen Halle Haugen, IK Tjalve.

Eivind Øygard, Jølster IL.

Mads Orø Olsen. Ringerike FIK.

Filip Mangen Ingebrigtsen, Sandnes IL.

Kvinner senior 7,5 km:

Selma Løchen Engdahl, FIK Orion

Thea Charlotte Knutsen, Varegg IL

Maiken Homlung Prøitz, IK Tjalve

Mari Roligheten Ruud, IL i BUL

Menn junior 4,5 km:

Kristian Bråthen Børve, Ullensaker/Kisa IL

Magnus Øyen, Rindal IL

Åsmund Sunde Førde, Jølster IL

Lukas Buncic, Ullensaker/Kisa IL

Kvinner junior 4,5 km:

Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson, Ullensaker/Kisa IL

Mia Austevik Bø, IL Skjalg

Marte Hovland, VIK IL

De tre beste for hvert land teller i lagkonkurransen. Det arrangers også mesterskap i masterklassene og terrengløp med åpne klasser.

Foreløpig tidsskjema søndag 10. november:

10:00 Women Juniors, 4,5 km

10:20 Men Juniors, 4,5km

10:40 Women 7,5 km

11:10 Men 7,5 km

12:00 Men Masters 30-45 6,0 km

12:30 Women Masters 30-45 6,0 km

13:10 Men Masters 50-65 4,5 km

13:40 Women Masters 50-65 4,5 km

14:10 Men& women Masters 70-75 3,0 km and Men& women 80-85 1,5 km

14:40 G/B 9,11 year 1,5 km

14.55 G/B 13,15 year 3,0km

15.10 Run for everyone 6,0 km

Mesterskapets nettsider