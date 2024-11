Det kraftige regnværet som skapte store flommer i og rundt Valencia i Spania har ødelagt både hus, strømforsyning, veier og annen infrastruktur. Det var også mange som omkom i den voldsomme flommen. I distriktet Valencia, Castilla-La Mancha og Andalucía er minst 217 personer bekreftet omkommet, og 89 personer er savnet.

Dette har medført at det kan bli vanskelig å få arrangert Valencia Marathon, som etter planen skal gå 1. desember. Dette er et av de mest populære maraton i Europa, og det er over 35.000 påmeldte, flere av dem fra Norge.

Det opplyses at selve løpstraseen virker å være uskadd, men tilgangsveier og transporttjenester er sterkt rammet. Arrangørene av Valencia Marathon har sendt ut informasjon om at de vil avgjøre i neste uke om hva som skjer, men det kan hende at løpet må avlyses.

Denne informasjonen er sendt ut til alle de påmeldte, der man også uttrykker stor medfølelse med alle ofrene etter uværet.

Valencia halvmaraton ble arrangert den 27. oktober, der det ble satt ny verdensrekord for menn i den raske løypen. Da var det begynt å regne, men nedbøren som fulgte i den påfølgende uken var helt ekstrem. På noen timer regnet det like mye som det vanligvis gjør på et helt år.

I Valencia halvmaraton den 27. oktober deltok det 376 norske løpere.