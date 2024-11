Arrangørene av Valencia Marathon har nå bekreftet at årets løp vil gå som planlagt den 1. desember. Det har vært usikkert om løpet i det hele tatt kunne gjennomføres etter de omfattende skadene som flommen påførte regionen, men nå skal forholdene tillate at løpet blir arrangert.

Det kraftige regnværet som skapte store flommer i og rundt Valencia i Spania ødela både hus, strømforsyning, veier og annen infrastruktur. Det var også mange som omkom i den voldsomme flommen. I distriktet Valencia, Castilla-La Mancha og Andalucía er minst 217 personer bekreftet omkommet.

Valencia Marathon er et av de mest populære maraton i Europa, og det er over 35.000 påmeldte, flere av dem fra Norge.

Valencia halvmaraton ble arrangert den 27. oktober, der det ble satt ny verdensrekord for menn i den raske løypen. Da var det begynt å regne, men nedbøren som fulgte i den påfølgende uken var helt ekstrem. På noen timer regnet det like mye som det vanligvis gjør på et helt år.

I Valencia halvmaraton den 27. oktober deltok det 376 norske løpere.