Samtidig med motbakkeløpet feiret også Vonhytta 90 års jubileum med stor feiring på hytta etter løpet. Så det var ingen ting å si på festivitasen rundt løpet denne gangen.

Det var en del vær og vind under løpet, men for det meste oppholdsvær og behagelig temperatur. Vindforholda gjorde sitt til at de planlagte helikopterturene måtte avlyses.

Løpet har mange gode sponsorer, og premiepengene var høye når man vet at dette er et lite lokalt løp. 3000, 2000 og 1000 kr var beløpa de tre beste av begge kjønn fikk i premie. Kun 16 deltakere fullførte løpet.

Herreklassen blei vunnet av Oliver Gjethammer fra ILK Try i klasse 15-16 år. Oliver bor i Oslo, men etternavnet minner oss om Langevågen. Oliver er også en ivrig skiløper, ser vi. Tida blei 33.01. På andreplass kom Stian Skretting, en av arrangørene på tiden 34.20. Tredjeplassen tok Ola Godø Andersen, Langevåg med tiden 36.02

I kvinneklassen seiret Stine Flo, Ålesund på tiden 37.03 med Emma Olivie Sandvik Aarsæther, Langevåg på tredjeplass på tiden 43.13. På tredjeplass kom Karoline Rekdal Solevåg, Langevåg med tiden 48.50.

Neste år forventer vi mange flere deltakere i Vardeløpet på Sulafjellet.

RESULTATER

De to beste herreløperne. Fra venstre Stian Skretting (nr. 3) og Oliver Gjethammer (vinner). Tredjemann Ola Godø Andersen var ikke tilstede ved premieutdelingen.Foto: Arrangør

Stine Flo blir beste kvinne i Vardeløpet. Foto: Arrangør

Emma Olivie Sandvik Aarsæther tar andreplassen. Foto: Arrangør