(Video og alle foto: Stein Arne Negård)

Det ble en spennende og krevende fellesstart i Mosjømarka onsdag kveld. Sommervarmen var også til stede, så her gjaldt det å få i seg nok drikke og næring før løpet.

I alt stilte 103 løpere til start i det andre løpet. Dette er en ungdomscup for løpere opp til og med 20 år. Foreldre, eldre søsken og besteforeldre og andre er støtteapparat og heiagjeng denne kvelden hvor ungdommen er i fokus.



Kveldens kart var «Mosjømarka» i målestokk 1:10 000 med ekvidistanse på 5 m. Kartet ble utgitt i 2023. Terrenget besto av lettløpte furumoer med innslag av nyere hogstfelt. Det var god løpbarhet i terrenget, men med steinete bunn innimellom. Terrenget inneholdt også en god del myrer.

Løyper:

H 17-20: 6,4 km

D 17-20: 5,8 km

H15-16: 5,8 km

D 15-16: 5,1 km

H/D 13-14: 3,4 km

H/D 11-12: 2,1 km

H/D 10: 1,9 km

B-Åpen: 3,4 km

C-Åpen: 2,1 km

N-Åpen: 1,9 km

Ledertrøyer

Klassevinnere:

H17-20: Ask Felland Sætnan, Fossum IF (bildet over)

D17-20: Marie Kravdal Bækkelagets SK

H15-16: Aksel Tonjer Fingarsen, Elverum OK

D15-16: Magnhild Kleppa Madslien Lillehammer OK

H13-14: Elias Skaug-Danielsen Elverum OK

D13-14: Mari Sørlien Stenberg, Vang OL

H 11-12: Martin Lien Støen Lillehammer OK

D 11-12: Matilde Nylund, Vang OL

H-10: 5 flinke løpere

D-10: 12 flinke løpere

B-Åpen: Emilie Kloppbakken Stenbrenden, Snertingdal IF Orientering

C-Åpen: Even Rognstad Ruud, Lillehammer OK

N-Åpen: bare vinnere

Det ble delt ut løperdrikke og fruktbeger til alle deltakerne etter målgang.

Resultater:

D11-12 Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Matilde Nylund Vang OL 19.19 9.04 2 Julie Gjessing Skjeset Vang OL 19.28 +0.09 9.08 3 Lisa Bergman Lillehammer OK 19.34 +0.15 9.11 4 Margaret Gløtvold-Solbu OL Vallset/Stange 19.57 +0.38 9.21 4 Ingrid Løvbak Vang OL 19.57 +0.38 9.21 6 Kristine Tomter Løkkebø Snertingdal IF Orientering 20.02 +0.43 9.24 7 Agnes Bakkestuen Brenna Vang OL 20.06 +0.47 9.26 8 Kira Kuznetsova Vang OL 20.09 +0.50 9.27 9 Thea Svenskerud Ringsaker OK 24.43 +5.24 11.36 10 Julia Helene Gimse-Røste Ringsaker OK 27.31 +8.12 12.55 11 Selma Holm OL Vallset/Stange 28.43 +9.24 13.28 12 Synne Eriksfallet OL Vallset/Stange 28.45 +9.26 13.29 13 Hedda Karterud Løten o-lag 43.32 +24.13 20.26 14 Marte Olava Bratlien Snertingdal IF Orientering 55.59 +36.40 26.16 D13-14 1 Mari Sørlien Stenberg Vang OL 34.13 10.11 2 Emma Pedersen Elverhøi Vang OL 35.20 +1.07 10.30 3 Oda Mørk Furunes Gjø-Vard OL 35.21 +1.08 10.31 4 Eline Kjøs Lillehammer OK 35.23 +1.10 10.31 5 Maren Bleken Rud Vang OL 35.32 +1.19 10.34 6 Solveig Elise Amundsen Gjø-Vard OL 48.21 +14.08 14.23 7 Stina Fagerhaug Gjø-Vard OL 48.43 +14.30 14.29 8 Tuva Eriksfallet OL Vallset/Stange 50.27 +16.14 15.00 9 Mari Børke Sætaberget Vang OL 1.06.06 +31.53 19.40 10 Borghild Paulsen OL Vallset/Stange 1.10.16 +36.03 20.54 D15-16 1 Magnhild Kleppa Madslien Lillehammer OK 50.14 9.55 2 Eline Kravdal Gjø-Vard OL 58.13 +7.59 11.30 3 Ulyana Kuznetsova Vang OL 1.01.38 +11.24 12.10 4 Tiril Skedsmo Hadeland OL 1.08.45 +18.31 13.35 5 Margrethe Thirud OL Toten-Troll 1.23.59 +33.45 16.35 6 Leonora Marie Jørgensen OL Vallset/Stange 1.35.45 +45.31 18.55 Anna Engebakken Løten o-lag diskvalifisert Signe Kittelsen Lillehammer OK ikke startet D17-20 1 Marie Kravdal Bækkelagets SK 46.26 8.03 2 Lovisa Tyldum Lillehammer OK 47.45 +1.19 8.17 3 Amalie Wathne Thingbø Sandnes IL (Rogaland) 47.49 +1.23 8.18 4 Mina Bleken Rud Vang OL 1.14.42 +28.16 12.58 5 Ida Øverli Støen Lillehammer OK 1.14.43 +28.17 12.58 H11-12 1 Martin Lien Støen Lillehammer OK 16.44 7.51 2 Niklas Bakke Vang OL 16.59 +0.15 7.58 3 Olav Skjåk Lillehammer OK 17.27 +0.43 8.11 4 Eirik Lillemo-Thorud Lillehammer OK 18.27 +1.43 8.39 5 Emil Skaaden Hekne OL Vallset/Stange 18.35 +1.51 8.43 6 Rasmus Ekeberg Hallerby OL Vallset/Stange 18.59 +2.15 8.54 7 Miks Dzintars Løten o-lag 25.20 +8.36 11.53 8 Tobias Skoglund Gjø-Vard OL 27.17 +10.33 12.48 9 Christoffer Edvardsen Vang OL 40.45 +24.01 19.07 H13-14 1 Elias Skaug-Danielsen Elverum OK 36.57 10.59 2 Aksel Bolstad Carlson Vang OL 42.07 +5.10 12.32 3 Sivert Dåsnes Vang OL 43.07 +6.10 12.49 4 Erik Beitdokken Lillehammer OK 43.35 +6.38 12.58 5 Ivan Christopher Nybakk-Djuve Løten o-lag 55.29 +18.32 16.30 H15-16 1 Aksel Tonjer Fingarsen Elverum OK 40.52 7.05 2 Nikolai Teslo Hadeland OL 47.14 +6.22 8.12 3 Jørgen Linus Harkinn Ringsaker OK 1.03.40 +22.48 11.03 4 Odin Øysteinson Østby Hamar OK 1.04.42 +23.50 11.13 5 Kristian Paulsen OL Vallset/Stange 2.02.31 +1.21.39 21.16 6 Odin Holen Bekkelund OL Toten-Troll 2.02.32 +1.21.40 21.16 H17-20 1 Ask Felland Sætnan Fossum IF 45.40 7.07 2 Magnus Svaland Dale OL Vallset/Stange 47.48 +2.08 7.27 3 Even Lien Gjø-Vard OL 50.39 +4.59 7.54 4 Oliver Plassen Brandvol OK Moss 52.35 +6.55 8.12 B-åpen 1 Emilie Kloppbakken Stenbrenden Snertingdal IF Orientering 54.39 16.15 C-åpen 1 Even Rognstad Ruud Lillehammer OK 20.12 9.29 2 Kari Oline Tyldum Rudsbygd IL 20.17 +0.05 9.31 3 Thea Beate Gimse-Røste Ringsaker OK 27.34 +7.22 12.56 4 Brede Krogstie Ringsaker OK 27.47 +7.35 13.02 5 Boye Myhre Lysgård OL Toten-Troll 30.21 +10.09 14.14 6 Filip Pilarski Løten o-lag 52.13 +32.01 24.30





Alle resultater, kart og løyper samt stillingen i ledertrøyer, spesialtrøyer og deltakerpremier