Det var nok en lørdag med løp i sør, denne gangen Sommerskogsløpet. Det ble ingen fellesstart på 21 km fra Stemmen i år siden det var for varmt. Man måtte ta hensyn til sikkerheten, men det ble 12 km fra Aurebekkvannet og 8 km fra Bergstøl. Det var transport med buss og minibuss fra Dalan til begge disse startstedene hvor starten for begge løpene gikk kl 12.30.

Jeg tok en prat med vinnerne av 8 km og 12 km, og pratet jeg med to buss-sjåfører, tre øvrige deltakere og med to arrangører fra Terrengutvalget.

Fredrik Pytten (19) - vinneren av 8 km fra Bergstøl til Dalane.

- Det var varmt i dag så man måtte ikke kle seg for meget. Det var greie løyper og greit å løpe. De to drikkestasjonene underveis gjorde godt i varmen. Jeg løp alene fra start og var usikker på nivået på de andre deltakerne. Jeg hadde lyst til å vinne, men jeg visste ingenting om de andre, smiler Fredrik.

- Jeg har også en bror, Kristian Pytten (24), som løp 12 km og fikk ei god tid og ble andremann. Jeg er for øvrig med på en hengebrosak på Mosby, da jeg mener de må bygge ny bro der slik at elevene ikke får så utrygg skolevei, avslutter Fredrik.

Simen Koland (36) - vinneren av 12 km fra Aurebekk til Dalane.

- Det var varmt i dag, noen ganger fryktelig varmt, så varmen gjorde det ekstra tungt å løpe. Det var vanskelig å holde tempoet oppe når det var så varmt. Det hjalp at det ble tatt en beslutning i Terrengutvalget om å korte løpet ned fra 21 km til 12 km på det lengste, smiler Simen fornøyd i sola.

- Det var kniving om tetplassen til det gjenstod 2 km, og jeg trodde Kristian Pytten skulle ta meg. Han begynte etter hvert å puste og pese og merket tydeligvis tempoet, så jeg tok han på slutten da jeg hadde et ekstra gir, sier Simen.

Rune Tallaksen (67 - til venstre) og David Benitez (53 - til høyre).

- Vi er noen buss-sjåfører fra Boreal her i dag. De løpsansvarlige plukket sjåførene fra øverste hylle i dag. Vi er de beste sjåførene i selskapet, og vi er i god form, og har lyst til å ordne med transporten, sier begge fornøyd.

- Det som er gøy med dette løpet er at det er så god stemning her. Folk er ivrige til å være med å løpe. Så betyr det ingenting om du er 18 år eller 90 år, alle er velkomne uansett form og forutsetninger. Det er moro å være med på noe som folk er opptatt av. De er engasjerte og fornøyde og ingen sure miner, sier de to sjåførene til slutt.

Thor Bylund (61) - deltaker.

-Jeg er også med på Terrengkarusellen i Kristiansand. Jeg hadde tidligere med meg folk fra Lillesand på løpene. Det endte ofte med at det gjorde vondt både her og der i etterkant av løpene. Det er en kjempefin løype her, og det er bra at det blir med løpere fra ulike lag. Jeg er tvunget til å løpe 12 km i dag på grunn av sikkerheten og unngå å bli dehydrert, sier en engasjert og smilende Thor.

- I dag bruker jeg hodet og jeg løper mitt eget løp. Jeg bruker ikke fellesstarten, men tar ansvar for mitt eget løp. Jeg blitt så glad i denne gjengen med arrangører som er der fra gang til gang uansett hva jeg deltar på, sier Thor til slutt.

Kristin Mestad (25) - deltaker.

- Jeg er med i en gjeng i dag som står for transporten til startstedet for 21 km på Stemmen på eget ansvar. Vi har med nok å drikke, og vi har egen sekk med noe å drikke. Vi tar tiden selv, det er ikke noe mesterskap, verken VM, EM eller NM dette, så vi gjør alt selv, smiler Kristin søtt mot meg.

- Det er gøy å løpe i skogen og medisin for både kropp og sjel. Vi samles på disse løpene i sør uansett nivå. Disse løpene passer for alle, og alle kan finne noe i løpene å være opptatt av og med, sier Kristin til slutt.

Ole Jacob Aadnesen (65) - deltaker.

- Det er fin løype her, og det er bra at ikke stigningene er så voldsomme siden vi starter oppe og løper nedover. Det er verre å løpe bare oppover. Jeg hadde tenkt å løpe 21 km i dag, så jeg er skuffet, men jeg skjønner godt grunnlaget for den beslutningen som er fattet i denne varmen, sier Ole engasjert.

Steinar Bergan (57) - arrangør fra Terrengutvalget.

- Løypa holder god kvalitet her i dag. Det gjør godt å få noe å drikke og å bruke drikkestasjonene i varmen. Folk er blide, og det er viktig å ikke ta seg ut for mye når det er så varmt som det er, sier Steinar og smiler.

- Forholdene er gode, og det er solskinn og varmt. Det er en grunn til at det ikke er 21 km med fellesstart. Det er litt stigning og en kupert øypa, men det er fint og tørt underlag. Løypa fra Rypestøl er litt bratt og det hardeste partiet, forklarer Steinar avslutningsvis.

Tor Helge Fosselie (73) - arrangør fra Terrengutvalget.

- Grunnen til at Sommerskogsløpet er elsket og attraktivt for folk, er at hele løpet går på skogsstier. Det er et godt underlag å løpe på. Det er variert og kupert, og ikke så ille. Det er ikke så voldsomme bakker. Vi feirer også jubileum for Sommerskogsløpet i dag, det 30. løpet av i rekken i denn utgaven, sier Tor Helge smilende etter nettopp å ha kommet hjem fra et opphold i USA.

- Folk liker dette løpet, og løpene vi har i dag på 8 km og 12 km er jo relativt lange. Folk er ikke vant å løpe så langt på vanlige karuselløp på 4 km til 5 km. Vi sløyfer 21 km i dag, siden det er så varmt, og så kjører vi fortsatt fellesstart på 8 km og 12 km klokken 12.30, sier Tor Helge helt til slutt.