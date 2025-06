For første gang i løpets 28. år lange historie er to av distansene utsolgt. De to lengste løpene, Birken Fjellmaraton og UltraBirken med en begrensning på 350 løpere i hvert av startfeltene på Sjusjøen, ble fulltegnet tre uker før løpsdagen. På de andre distansene er det fortsatt ledige plasser og mulig å melde seg på helt fram til start.

Selve Birkebeinerløpet på 20 km er det klart mest populære og har nå passert 6000 påmeldte. Det er det største antallet på 10 år. Som i de andre Birken-arrangementene er det de yngre klassene som øker mest med aldersgruppene 25–29 år og 30–34 år som de største. På grunn av stor pågang og fulle puljer er det satt opp en ekstra pulje med estimert sluttid under 1:38 i høvedløpet. Nytt av året er at 5 kilometeren med start ved Håkons Hall er erstattet av Birken Aktiv mot kreft-løpet på 7,5 km med start på Birkebeineren skistadion.

Oppdaterte påmeldingstall pr. fredag formiddag:

Birkebeinerløpet 20 km - 6000

HalvBirken løp 12 km - 1500

Birken fjellmaraton - 355

UltraBirken løp - 355

Birken Aktiv mot Kreft-løpet 7,5 km - 200

UngdomsBirken - 5 km - 300 (Her meldes det ofte på samme dag.)

BarneBirken - 350 (Her meldes det ofte på samme dag.)

Sol i Birkebeinerløypa på tirsdag - som det også vil bli på løpsdagen.

Med strålende værmelding for lørdagen ligger det an til stor løpefest på Lillehammer! Det er meldt sol og helt opp mot 26°C utpå ettermiddagen, og arrangørene minner alle deltakere om viktigheten av å drikke nok både før, under og etter løpet. Pga. det varme været er det satt opp en ekstra drikkestasjon på Birkebeinerløpet og HalvBirken etter ca. 4 km, og det er også en ekstra vannpost ca. 2 km før mål.

I motsetning til under fjorårets utgave er løypene i det store og hele tørre og fine, men de vanlige små bløte partiene er ikke til å unngå. Både i OL-løypene på de første 6 km, rett etter brua over Mesna og før den siste drikkestasjonen på Kroken, men varmen blir nok en større utfordring enn underlaget i årets utgave – uansett skovalg.

Man må regne med å bli møkkete på beina også i år. Her fra et av de faste gjørmehullene ved Mesnasaga tatt fire dager før løpsdagen.

Kong Weldu av Birkebeinerløpet

Skal vi peke på noen favoritter i mennenes eliteklasse i den 27. utgaven er det umulig å komme utenom BULs Weldu Negash Gebretsadik som med unntak av to knepne spurttap mot Senay Fissehatssion i 2017 og 2022 (og et fravær i 2021) er ubeseiret i denne løypa helt siden 2012 med en bestetid på 1:05:50 fra 2016. I fjor vant Weldu på 1:10:58 foran Sandnes Frew Zenebe Brkineh. Weldu ble i vår 7. mann i Hannover Marathon 6. april på 2:18:19 og er favoritt til å ta sin 10. seier i Birkebeinerløpet lørdag.

Weldu Negash Gebretsadik på vei til sin 9. seier i det bløteste partiet etter 15 km i fjor. (Foto: Stein Arne Negård)

Den største utfordreren blir trolig Vidars Sjur Krystad Prestsæter som løp halvmaraton på 1:04:10i Barceona i februar og vant 10 km i Grue på 29:15 for halvannen måned siden. Som vanlig er også en rekke sterke skiløpere på start. Den mest spennende er kanskje Ogndals komet både i skiskyting og langrenn, Einar Hedegart, som tok 4. plassen i fjorårets løp og som nok ikke er blitt en svakere løper det siste året. Hjemmefavoritten Morten Eide Pedersen som ble 5. mann i fjor er alltid på plass og kjenner løpa som sin egen bukselomme. På start er også fjorårets 3. mann, den tidligere skiskytteren Øystein Ulekleiv far Dombås.

Marte favoritt åtte år etter

I kvinneklassen er det nok Marte Mæhlum-Johansen som må få favorittstempelet etter at totningen forbedret seg kraftig på maratondistansen i Hamburg i slutten av april til 2:34:54. Hun dokumenterte form med 1: 17:26 på Jessheim for to uker siden, og med en seier i Birken-terrenget fra 2017 på cv-en regner vi med at Raumnes & Årnes-løperen takler det bra også denne gangen.

Alle de tre beste for et år tilbake, valdrisen Maren Wangensteen og Vidar-duoen Marte Lien Johnsen og Stine Holager, er på plass igjen og må regnes som sterke utfordrere. Det samme må absolutt Gulars Ine Bakken som vant Grue Halvmaraton på 1:17:57.

Fjorårsvinner Maren Wangensteen fulgt av toeren Marte Lien Johnsen rett etter starten for et år tilbake.

Birkens nettsider

Birken på Facebook

Birken på Instagram

Samleside for Birkebeinerløpet med reportasjer og statistikk 1998 - 2024