Furusjøen Rundt-løpet er kjent for sine flotte naturomgivelser og varierte løypedistanser, som gjør det til et ideelt arrangement for hele familien. Løpet, som første gang ble arrangert i 1966, har etablert seg som en høstklassiker med tre hoveddistanser som passer for alle.



18 km Furusjøen Rundt-løpet: Krevende og naturskjønn

Hoveddistansen på 18 km starter ved Rudland Fjellsenter og går i variert terreng med flere matstasjoner underveis. Løypa tar løperne gjennom det vakre landskapet langs Peer Gynt Seterveg, forbi idylliske vann som Årvillingen og gjennom områdets særegne seterlandskap. De siste kilometerne er en utfordring med stigning mot Haugsetra, før det bærer ned mot mål ved Rudland Fjellsenter.

Denne distansen tiltrekker seg konkurranseløpere som ønsker en utfordring i storslått natur. Fjorårets vinner, Mads Buhaug, løp inn til en suveren seier på 1.08.34, etter å ha ledet løpet fra start til mål. Blant damene var det Linn Sofie Mohn som gikk seirende ut med tiden 1.19.49. Blir det nye løyperekorder i år?





Løypekart 18 km.





Løypeprofil 18 km



8 km mosjonsløp: For de som ønsker en litt roligere tur

Mosjonsløpet på 8 km er et flott alternativ for de som ønsker en kortere distanse. Løypa følger den samme starten som hovedløpet, men tar en kortere rute med vakker utsikt over Furusjøen og Rondane. Underveis er det også lagt inn en matstasjon, slik at løperne kan nyte turen i sitt eget tempo.



Løypekart 8 km.





Løypeprofil 8 km.



Snipp-Snapp barnehinderløp: Løpsglede for de yngste

For de aller yngste arrangeres Snipp-Snapp barnehinderløp, hvor barna kan delta i en morsom hinderløype tilpasset aldersgruppene 0-6 år (Snipp) og 6-10 år (Snapp). Her handler det mest om løpsglede og å ha det gøy i trygge omgivelser, med lekne utfordringer som hopp og slalåm.



Løpeglede for de minste i familien. (Foto: Arrangøren)



Praktisk informasjon og påmelding

Start og mål er lagt til Rudland Fjellsenter, hvor det også vil være aktiviteter og servering for hele familien gjennom dagen. Furusjøen Rundt-løpet gir en unik mulighet til å kombinere naturopplevelser med fysisk aktivitet i et av Norges vakreste fjellområder.

Enten du er en ivrig konkurranseløper eller en mosjonist som setter pris på frisk fjelluft, er Furusjøen Rundt-løpet en opplevelse du ikke vil gå glipp av. Velkommen til fjells – velkommen til Eventyret i Rondane!



Mer informasjon

Løpets hjemmeside

Påmelding