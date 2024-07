Lørdag starter terrengsykkelfestivalen Offroad Finnmark. Flere hundre syklister fra totalt åtte nasjoner skal utfordre arktisk natur, konkurrenter og sin egen kapasitet. Distansene på 150, 300 og 700 kilometer har i år 444 deltakere. Offroad Finnmark er regnet som en av Norges desidert tøffeste idrettskonkurranser, og et av verdens tøffeste terrengsykkelritt.

- I Alta by er det meldt 28 grader på det varmeste langs traséen. Det er enkelt å skjønne at det skaper utfordringer når syklister i alle aldre og på ulike nivåer skal teste sine ferdigheter gjennom 150 kilometer. Vi trenger ikke være så blærete og late som om dette er en temperatur vi er blitt vant med i nord. Det blir en gigantisk utfordring for mange å takle både distansen, naturen og varmen, sier leder i Offroad Finnmark, Kjetil Johansen.

Det er heldigvis mange elvekrysninger under Offroad Finnmark, hvor deltakerne kan kjøle seg ned. (Foto: Anders Abrahamsen)

Tiltak

- Deltakerne er forberedt på det meste, som mygg, uvær, snø, kulde og at det kan bli veldig varmt. Men en slik temperatur vil nok være utfordrende for mange. Derfor legger vi inn en egen seanse omkring varme og væskeinntak under kveldens ryttermøte. Våre rittledere vil informere om hvordan deltakerne må sikre seg vann underveis i rittet, ved de forskjellige elvene og bekkene som de passerer. Normalt går dette helt fint, men med tanke på at vi har mange mosjonister med begrenset erfaring på startstreken, tror vi det er hensiktsmessig å gjøre disse ekstra oppmerksomme på væskebalansen, sier Johansen.

I tillegg vil ledelsen vurdere å sette opp en vannstasjon på toppen av fjellet etter at deltakerne har klatret flere høydemetre fra Alta sentrum.

Offroad Finnmark byr på milevis med herlig terrengsykling på Finnmarksvidda. (Foto: Anders Abrahamsen)

Ekstremvarme er ikke ukjent for deltakerne i Offroad Finnmark. Også i 2018 var det svært varmt under arrangementet. Da var det flere av deltakerne som måtte kaste inn håndkleet på grunn av varmen.

- Det er heldigvis ikke like varmt inne på selve Finnmarksvidda og det er i tillegg meldt noe vind. Det vil bidra til å gjøre forholdene bedre på vidda. Men de sykler en god del i Altadalen, og det er her det er meldt veldig varmt, sier Kjetil Johansen.

Slik ser deltakerlisten ut pr 5. juni:

Sparebank1 Nord-Norge OF150: 261 deltakere

SmartDok OF300: 150 deltakere

Ishavskraft OF700: 33 deltakere

Totalt er det altså påmeldt 444 deltakere i Offroad Finnmark i de tre lengste klassene. I tillegg kommer ungdomsklassene. Dermed er Offroad Finnmark Norges største rendyrkede terrengsykkelritt.

- Vi får mer enn 250 deltakere til når vi regner med barne- og folkerittet som arrangeres i arrangementet. Dermed er det trolig 750 deltakere i årets Offroad Finnmark, sier Kjetil Johansen.

Fakta om Offroad Finnmark 2024:

Arrangeres for 15. gang. I 2008 deltok sju ryttere i et testritt og 2020 var det avlyst pga pandemien.

Mange deltakere. I år er det 444 deltakere.

Tøft: Regnet som et av verdens hardeste terrengsykkelritt og en av Norges tøffeste idrettskonkurranse.

Opplevelser: Sykles gjennom Norges eneste skikkelige villmark – noe som byr på fantastiske opplevelser.

Distanser: 150, 300 og 700 km. I tillegg er det ungdomsklasser på 30 og 50 km.

Antall klatremeter OF700: 13.000 meter

Antall klatremeter OF300: 4.400 meter

Antall klatremeter OF150: 2.300 meter

10 sjekkpunkt. Mange av de tradisjonelle fjellstuene benyttes.

8 nasjoner: Norge, Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, England, Portugal og Latvia.

Sykler på 2- og 3-mannslag. OF300 og 700 har teamklasser, men det er også åpent for solosykling.

Nye traséer hvert år. For å spare naturen og gi deltakerne nye naturopplevelser.

